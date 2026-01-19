Đạo diễn 'Vua sư tử' qua đời

Thông tin Roger Allers qua đời khiến khán giả tiếc thương. Trước đó, ông là người cầm trịch "Vua sư tử" - phim hoạt hình vẽ tay doanh thu cao nhất mọi thời đại

Theo Fox News, Roger Allers qua đời ở tuổi 76. Thông tin này được xác nhận bởi người phát ngôn của Disney Animation. Nguyên nhân ông qua đời được cho là do "một cơn bạo bệnh ngắn ngày". Đạo diễn trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Santa Monica.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương và chia buồn với gia đình ông.

Roger Allers qua đời ở tuổi 76. Ảnh: WireImage.

CEO Disney Bob Iger viết: "Tôi rất đau lòng khi hay tin Roger Allers qua đời. Ông là nhà sáng tạo có tầm nhìn, với vô số đóng góp cho Disney. Các tác phẩm của ông đã góp phần định hình một kỷ nguyên hoạt hình, tiếp tục truyền cảm hứng cho khán giả trên toàn thế giới. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những gì ông đã cống hiến cho Disney. Di sản mà ông để lại sẽ còn sống mãi qua nhiều thế hệ".

Nhà sản xuất phim và họa sĩ hoạt hình David Bossert cũng bày tỏ tiếc thương đồng nghiệp. "Tôi vô cùng đau buồn trước tin người bạn của chúng ta, Roger Allers, đã lìa xa cõi tạm. Chúng tôi mới trao đổi email với nhau vào tuần trước khi ông đang du lịch ở Ai Cập. Roger là một nghệ sĩ và nhà làm phim có tài năng phi thường, một trụ cột thực sự của thời kỳ phục hưng Disney Animation", ông viết.

Roger Allers sinh năm 1949 tại Rye, New York và lớn lên ở Scottsdale, Arizona. Ông từng theo học và lấy bằng mỹ thuật tại Đại học Bang Arizona. Năm 1978, Allers chuyển đến Los Angeles, nơi ông tham gia sản xuất bộ phim truyền hình Animalympics.

Sau một thời gian tham gia các dự án hoạt hình tại Toronto, Canada và Tokyo, Nhật Bản, Allers trở lại Los Angeles vào năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp tại Walt Disney Animation Studios. Bên cạnh việc tham gia các phim Oliver & Company, The Little Mermaid và Beauty and the Beast, Allers còn là thành viên của đội ngũ storyboard cho hai bộ phim The Rescuers Down Under và The Prince and the Pauper.

Sau đó, ông hợp tác với Rob Minkoff để đồng đạo diễn The Lion King - bom tấn phát hành năm 1994 và thành công vang dội cả về mặt phê bình lẫn doanh thu. The Lion King hiện vẫn là phim hoạt hình vẽ tay có doanh thu cao nhất mọi thời đại, mang về cho Allers và Minkoff giải Quả cầu vàng. Bộ phim cũng giành được hai giải Oscar cho Nhạc phim gốc xuất sắc và Ca khúc xuất sắc.