Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

2025 chứng kiến hiện tượng chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt, khi có đến 13 bộ phim cán mốc 100 tỷ đồng phòng vé - thành tích vượt trội so với những năm trước. Không chỉ áp đảo số lượng, những cột mốc doanh thu kỷ lục cũng liên tục được xô đổ, điển hình là Mưa đỏ thu hơn 700 tỷ đồng . Theo công bố Year in Search 2025 của Google tại khu vực Việt Nam mới đây, Mưa đỏ không chỉ dẫn đầu nhóm tìm kiếm phim mà còn góp mặt trong top 10 xu hướng chung 2025.

Cũng khoảng thời gian qua, thị trường ghi nhận làn sóng của những concert quy mô lớn hiếm có. Sau loạt concert thu hút hàng trăm nghìn khán giả của Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, bước sang 2025, Vpop tiếp tục có những đêm nhạc hoành tráng, từ Em xinh “say hi”, Sao nhập ngũ hay concert G-Dragon, Soobin… Không thể không nhắc đến những concert quốc gia trong dịp đại lễ 2/9 đã gắn kết hàng trăm nghìn khán giả ở mọi lứa tuổi, từ mọi vùng miền trên cả nước.

Sự trỗi dậy của loạt phim bom tấn trăm tỷ cùng các concert quy mô lớn, được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

Concert bước vào giai đoạn ‘thị trường hóa’ thực thụ

Tới đây, concert quy tụ hàng chục nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Tân binh toàn năng và Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra, hứa hẹn 2026 sẽ là năm tiếp theo bùng nổ các concert chất lượng. Có thể nói, chưa khi nào số lượng và chất lượng concert thu hút sự chú ý lớn đến vậy ở thị trường Việt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho biết đây là thời kỳ đánh dấu bước ngoặt mang tính hệ thống của ngành tổ chức biểu diễn tại Việt Nam, khi concert không còn là đặc quyền của nghệ sĩ quốc dân hay dịp kỷ niệm sự nghiệp, mà trở thành công cụ chiến lược để định vị thương hiệu nghệ sĩ, tạo doanh thu độc lập và xây dựng cộng đồng fan trung thành.

Từ những cái tên quen thuộc như Mỹ Tâm, Soobin đến hiện tượng như anh trai, tất cả đều cho thấy một điểm chung: Concert đã bước vào giai đoạn “thị trường hóa” thực thụ, với sự đầu tư về kịch bản, âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm khán giả. Sự nở rộ này không phải trào lưu nhất thời, mà là kết quả tích lũy của một nền tảng thị trường mới.

Năm qua, Em xinh "say hi" tổ chức thành công 2 concert ở TP.HCM và Hà Nội. Ảnh: NSX.

Có 3 lý do chính thúc đẩy sự bùng nổ này.

Thứ nhất, sau đại dịch, nhu cầu được “sống thật” với cảm xúc, được gặp gỡ thần tượng trực tiếp tăng cao và concert trở thành hình thức đáp ứng tốt nhất.

Thứ hai, một thế hệ nghệ sĩ Gen Y, Gen Z sở hữu lượng fan ổn định, có chiến lược thương hiệu bài bản và đặc biệt là không ngại thử nghiệm mô hình biểu diễn mới, bất kể chi phí lớn.

Cuối cùng, các nền tảng mạng xã hội vô tình tạo nên động lực chia sẻ concert như một “sự kiện xã hội” thay vì chỉ là show âm nhạc, từ đó kích hoạt hiệu ứng FOMO, thúc đẩy bán vé mạnh mẽ.

“Tôi tin tới 2026, concert vẫn sẽ là lựa chọn chiến lược của nhiều nghệ sĩ, nhưng thị trường sẽ bước vào giai đoạn ‘sàng lọc’. Những concert được tổ chức tiếp sẽ không chỉ phụ thuộc vào độ hot của nghệ sĩ, mà còn là câu chuyện concept, khả năng tạo dấu ấn thị giác, cảm xúc và sức mạnh lan tỏa truyền thông. Đây là thời điểm mà các yếu tố như kịch bản dựng show, công nghệ sân khấu, thiết kế trải nghiệm người xem và dữ liệu fanbase sẽ đóng vai trò quyết định.

Về quy mô, những show 30.000, 40.000 khán giả vẫn có thể diễn ra, nhưng sẽ không còn tràn lan. Thay vào đó là mô hình concert tour tại các thành phố lớn, concept định kỳ theo mùa hoặc show chủ đề mang tính chất ‘curation’ cao. Thị trường sẽ tự điều tiết bằng ví tiền của khán giả, chỉ những concert thực sự xứng đáng mới tiếp tục giữ được sức hút và độ phủ”, chuyên gia nói.

Theo ông Minh, với giá vé trung bình từ 600.000 đồng tới 2 triệu đồng tùy vị trí, concert quy mô 30.000-40.000 người có thể mang về doanh thu vé 25- 45 tỷ đồng . Tuy nhiên, để tổ chức một sự kiện như vậy, chi phí sản xuất thường chiếm tới 60-70% tổng doanh thu (từ âm thanh ánh sáng quốc tế, kỹ thuật dựng sân khấu, logistics đến truyền thông, bảo hiểm và thuế). Nếu không có tài trợ mạnh, biên lợi nhuận trực tiếp từ vé là không cao.

Soobin thu hút thành công 10.000 khán giả tới concert cá nhân diễn ra cách đây ít ngày. Ảnh: FBNV.

Chuyên gia cho rằng giá trị lớn nhất nằm ở phần vô hình: Concert giúp tăng giá trị thương hiệu nghệ sĩ, mở ra nhiều hợp đồng đối tác hậu show (như TVC, đại sứ, tài trợ tour), đẩy mạnh lượt stream nhạc, tiêu thụ merch và mở rộng tệp fan, những người đã “chạm cảm xúc thật” sẽ có xu hướng gắn bó sâu sắc hơn. Với đơn vị tổ chức, đó là cơ hội khẳng định năng lực sản xuất quy mô lớn và uy tín với thị trường.

Do đó, bên cạnh câu chuyện doanh thu, sự bùng nổ concert giúp nâng tầm tiêu chuẩn sản xuất âm nhạc tại Việt Nam. Điều này kéo theo sự phát triển đồng bộ của ngành phụ trợ: kỹ thuật sân khấu, thiết kế âm thanh, ánh sáng, visual, motion graphic, biên đạo, quản lý nghệ sĩ…

Ngoài ra, concert trở thành tâm điểm kết nối giữa nghệ sĩ, khán giả, thương hiệu, truyền thông. Điều đó tạo ra một “nền kinh tế âm nhạc” thực sự, mỗi thành phần đều có vai trò rõ ràng và có thể khai thác giá trị lâu dài.

Phim Việt liệu còn 'bội thu' bom tấn?

Bên cạnh những concert “bạc tỷ”, thị trường giải trí Việt năm qua cũng được mùa bội thu phim bom tấn.

Theo góc nhìn của Thạc sĩ Trần Minh Ngân - giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh của Đại học Văn Lang, sự xuất hiện của nhiều phim trăm tỷ năm 2025 là đòn bẩy thúc đẩy thị trường thời gian tới có những bước tiến mới.

“Tôi nghĩ các phim ‘hái ra tiền’ sau đại dịch đang đóng vai trò như động cơ kéo cả hệ sinh thái đi lên, nhưng cũng là bài test về bản lĩnh thị trường. Trước hết là tác động tích cực. Rõ nhất là niềm tin đầu tư tăng mạnh. Khi một phim như Mưa đỏ (đề tài chiến tranh) vẫn có thể lập kỷ lục, nó gửi một tín hiệu rất mạnh rằng bom tấn Việt không còn bị giới hạn trong ‘vùng an toàn’ hài - gia đình - mùa Tết. Điều này giúp thị trường mở rộng phổ thể loại và khuyến khích nhà sản xuất dám nghĩ đến những dự án có quy mô lẫn tham vọng nghệ thuật lớn hơn.

Tiếp theo, bom tấn có hiệu ứng kéo hạ tầng và tay nghề đi lên. Một dự án lớn thường buộc cả chuỗi sản xuất phải nâng chuẩn: Kịch bản, thiết kế sản xuất, bối cảnh, kỹ xảo, âm thanh, vận hành, phát hành lẫn truyền thông… Khi một phim thành công, cái nó để lại không chỉ là doanh thu mà còn là năng lực ngành và kinh nghiệm vận hành cho các ê-kíp sau.

Một điểm quan trọng nữa là định hình thói quen xem phim Việt, khi niềm tin của đại chúng với phim nội địa dần trở lại tích cực. Tỷ lệ nội địa hóa tăng vì thế không chỉ là con số đẹp, mà là dấu hiệu của độ bền văn hóa tiêu dùng”, ông Ngân cho hay.

Song bên cạnh loạt tác phẩm trăm tỷ, một điều cần lưu tâm là cũng còn không ít phim ế vé, chỉ dắt túi vài trăm triệu đồng. Tức, khoảng cách doanh thu giữa những tác phẩm “ở đỉnh” và “ở đáy” lên tới hàng nghìn lần.

Giảng viên, nhà sản xuất phim Nguyễn Cao Tùng cho hay: “Nếu phải mô tả thị trường phim Việt 2025 bằng một hình ảnh, tôi nghĩ đến một đường băng nóng, nơi vài ‘phi cơ’ cất cánh ngoạn mục, nhưng cũng có chiếc chưa kịp rời mặt đất đã hụt hơi”.

Mưa đỏ là phim Việt doanh thu cao nhất 2025.

Chuyên gia cho rằng thị trường đang phát triển sôi động, nhưng chưa thực sự bền vững. Để khắc phục điều này, phim Việt cần khơi thông “điểm nghẽn” như thiếu biên kịch được đào tạo bài bản; nhiều dự án chạy đua thời gian, thiếu giai đoạn phát triển; Tình trạng “copy phong cách Hàn - Mỹ thay vì tìm bản sắc riêng, lại quá phụ thuộc vào xu hướng và hiệu ứng mạng xã hội.

Dưới góc độ quản lý, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định ở mặt bằng chung, thị trường điện ảnh Việt vẫn đang phát triển theo xu hướng tích cực, hướng tới bền vững, chứ không đơn thuần là hiện tượng bùng nổ nhất thời. Ông Cường cho rằng 2026 sẽ tiếp tục là một năm sôi động của điện ảnh Việt, với nhiều tín hiệu tích cực về cả số lượng lẫn chất lượng.

“Thứ nhất, số lượng phim Việt sẽ tăng ổn định: Nhiều hãng phim đã công bố kế hoạch sản xuất dài hạn, các dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, và sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư sẽ tạo điều kiện để thị trường duy trì sản lượng phim cao. Tôi tin tưởng phim được sản xuất năm 2026 sẽ tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm nay.

Thứ hai, khả năng xuất hiện nhiều dự án 'bom tấn' là rất lớn: Với đà đầu tư mạnh mẽ, sự tự tin sau những thành công gần đây và sự trưởng thành của các ê-kíp làm phim, tôi tin sẽ có thêm những tác phẩm quy mô lớn, được đầu tư bài bản, có tham vọng chinh phục doanh thu trăm tỷ hoặc thậm chí vượt các mốc kỷ lục của năm 2025. Khán giả đang ngày càng cởi mở với phim Việt, và đó là nền tảng quan trọng để các bom tấn có đất phát triển.

Thứ ba, có thể sẽ xuất hiện thêm những phim mang dấu ấn đột phá: Không chỉ ở thể loại hành động hay giật gân, mà cả ở các dòng phim phức tạp hơn như lịch sử - cách mạng, hoạt hình, phim gia đình hoặc phim tâm lý xã hội. Những thể loại được xem là ‘khó’ vẫn có cơ hội thành công nếu được đầu tư đúng mức và kể chuyện tốt”, Cục trưởng chia sẻ.

Trong khi, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng lại cho rằng 2026 là năm mà nhiều phim ra mắt hơn nhưng tỷ lệ hit - flop vẫn lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia trực tiếp vào sản xuất phim, chuyên gia cho rằng nếu ví 2025 là "đỉnh sóng" thì 2026 sẽ giữ nhịp tăng trưởng nhưng có phần chững lại để cân bằng. Sự xuất hiện của bom tấn là điều chắc chắn, song khó đạt số lượng nhiều như qua.

Từ đó, có thể thấy năm 2026 có thể là thời điểm phát triển bài toán kinh tế ở cả điện ảnh lẫn âm nhạc thông qua các "bom tấn" phim ảnh, concert kéo theo sự phát triển chung của ngành công nghiệp giải trí.