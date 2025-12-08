10 phim Việt kiếm nhiều tiền nhất năm 2025

Dẫn đầu danh sách phim Việt doanh thu cao nhất 2025 là Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Đây cũng là tác phẩm nội địa ăn khách nhất lịch sử ( 714 tỷ đồng ). Chỉ trong 1 tháng công chiếu, phim càn quét phòng vé, xô đổ hàng loạt kỷ lục. Thành công của tác phẩm là sự cộng hưởng của chất lượng phim tốt cùng thời điểm ra mắt thuận lợi. Mưa đỏ mới đây cũng thắng giải Bông Sen Vàng 2025 hạng mục phim truyện điện ảnh.

Bộ phim ăn khách thứ nhì trong năm 2025 là Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành , ra mắt vào dịp Tết. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 332 tỷ đồng . Đây là thành tích rất ấn tượng với phim Việt, nhưng lại là bước lùi so với hai phim trước đó của Trấn Thành là Mai và Nhà bà Nữ. Mang màu sắc hài, tình cảm, Bộ tứ báo thủ vấp tranh cãi vì sạn kịch bản, diễn xuất của hai gương mặt trẻ Tiểu Vy, Quốc Anh chưa đủ thuyết phục.

Vị trí thứ 3 trong danh sách này gọi tên Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần, do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Tác phẩm ra mắt ngay sau cơn sốt Mưa đỏ và tiếp tục hâm nóng phòng vé Việt suốt nhiều tuần liền. Lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam, phim được nhận xét có diễn biến kịch tính, với nhiều cảnh hành động ấn tượng. Kết thúc hành trình phòng vé, Tử chiến trên không mang về 252 tỷ đồng .

Xếp ở hạng 4 là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu với thành tích 249 tỷ đồng . Đây cũng là phim kinh dị hiếm hoi lọt vào danh sách. Bộ phim đánh dấu hai thập kỷ làm nghề của đạo diễn Victor Vũ gây sốt phòng vé tháng 5 nhờ câu chuyện ly kỳ mang màu sắc kinh dị pha lẫn trinh thám. Thám tử Kiên cũng là tác phẩm có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Victor Vũ.

Ra mắt dịp đầu năm, Nhà gia tiên đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Lập trên sân chơi điện ảnh, sau Pháp sư mù. Tác phẩm quy tụ dàn cast trẻ, với gương mặt nổi bật là Phương Mỹ Chi. Phim khám phá đề tài tâm linh kết hợp tình cảm gia đình, được nhiều khán giả yêu thích vì vui nhộn, miêu tả cuộc sống thôn quê gần gũi. Thế nhưng, Nhà gia tiên còn nhiều hạn chế kịch bản, lại mang màu sắc web-drama. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng đậm màu kịch nghệ. Phim ghi nhận doanh thu 242 tỷ đồng .

Lật mặt 8: Vòng tay nắng ra mắt cùng thời điểm với Thám tử Kiên, tạo nên cuộc so găng căng thẳng ngoài phòng vé. Ở thời điểm nhập cuộc, bộ phim của Lý Hải có lợi thế dẫn trước, nhưng sau đó phim của Victor Vũ bất ngờ lội ngược dòng nhờ chất lượng được đánh giá nhỉnh hơn. Câu chuyện tình cảm gia đình và mâu thuẫn thế hệ trong Lật mặt 8 không còn mới mẻ. Dẫu vậy, nhờ tên tuổi đạo diễn và thương hiệu, phim vẫn mang về 232 tỷ đồng .

Vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng thuộc về Nụ hôn bạc tỷ , với thành tích 212 tỷ đồng . Phim ra mắt cùng thời điểm Tết với Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Giai đoạn đầu, Nụ hôn bạc tỷ hoàn toàn lép vế. Nhưng hưởng lợi từ cú "sẩy chân" do ồn ào của đối thủ, đứa con tinh thần của Thu Trang đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, có màn lội ngược dòng gây ngỡ ngàng.

Truy tìm long diên hương là nhân tố gây bất ngờ ở phòng vé tháng 11, khi thành công vượt kỳ vọng. Tác phẩm quy tụ những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh thời gian qua như Quang Tuấn, Ma Ran Đô, cũng là lần đầu Doãn Quốc Đam chạm ngõ điện ảnh. Ngoài mảng hành động được dàn dựng tốt vượt trội so với mặt bằng phim nội địa, việc cài cắm mảng hài khéo léo cũng giúp phim chinh phục đại chúng. Truy tìm long diên hương vẫn đang chiếu rạp, hiện mang về 193 tỷ đồng .

Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên xếp vị trí top 9, với thành tích 172 tỷ đồng . Ra mắt dịp đầu tháng 4, bộ phim tạo cơn sốt, giúp dòng phim chiến tranh lấy lại vị thế sau rất nhiều năm bị đánh giá là kén khán giả, không có tiềm năng thương mại. Địa đạo nhận nhiều lời khen từ giới phê bình với lối kể chuyện độc đáo, cùng câu chuyện giàu tính nhân bản.

Cái tên khép lại danh sách là Mang mẹ đi bỏ , dự án hợp tác Việt-Hàn có Tuấn Trần và Hồng Đào đóng chính. Ghi điểm với nội dung xúc động về tình mẫu tử, tác phẩm cũng được người xem đón nhận vì diễn xuất nhập tâm của dàn cast. Khép lại hành trình phòng vé, Mang mẹ đi bỏ dắt túi 171 tỷ đồng .

