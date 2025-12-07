Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim có Thúy Diễm thu 9 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 7/12/2025 09:52 (GMT+7)
  • 47 phút trước

"Cưới vợ cho cha" sẽ khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 9 tỷ đồng - thành tích khá khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt 2025.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Cưới vợ cho cha vừa chạm mốc doanh thu 9 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu. Ở những ngày cuối cùng trước khi rời rạp, phim còn lại rất ít suất chiếu, doanh thu tăng nhỏ giọt. Riêng trong ngày 7/12, tác phẩm có Hữu Châu, Thúy Diễm bán được 50 vé, dắt túi hơn 40 triệu đồng.

Với thành tích 9 tỷ, Cưới vợ cho cha lọt nhóm phim Việt có doanh thu khiêm tốn trong năm 2025.

Cưới vợ cho cha do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn, chuyển thể từ vở kịch Cưới vợ cho ai của sân khấu Idecaf, ra mắt dịp Tết Đinh Hợi năm 2007. Song, so với vở diễn cách đây gần hai thập kỷ, phim có không ít sự thay đổi nhằm giúp câu chuyện hợp thời hơn.

Thuy Diem anh 1

Cưới vợ cho cha thu 9 tỷ đồng trước khi rời rạp. Ảnh: ĐPCC.

Thuộc thể loại hài hước, tác phẩm cài cắm dày đặc mảng miếng gây cười. Tuy nhiên, các tình huống hài thực chất không mới, thiếu những nhấn nhá ấn tượng nên khó thuyết phục người xem khó tính. Ngoài ra, cách dàn dựng hài của Nguyễn Ngọc Lâm cũng có phần cũ, gợi màu sắc kịch nghệ, web-drama hơn là điện ảnh.

Phần kịch bản chưa được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng phim lỏng lẻo, xây dựng tâm lý nhân vật còn hời hợt. Bù lại, tác phẩm mang đến nhiều góc quay đẹp mắt và tái hiện tròn trịa một số chi tiết đặc trưng của thôn quê miền Tây.

Ra mắt từ ngày 21/11, phim mở màn kém ấn tượng do gặp nhiều đối thủ mạnh ngoài phòng vé. Sau khi Cưới vợ cho cha ra mắt, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng vai diễn của Thúy Diễm ban đầu thuộc về Thiên An. Song do người đẹp vướng ồn ào đời tư nên nhà sản xuất quyết định thay thế bằng Thúy Diễm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhà sản xuất Xuân Lan từ chối chia sẻ về sự việc này. Cô chỉ khẳng định Thúy Diễm là "lựa chọn cuối cùng vì phù hợp nhất với hình ảnh và tinh thần nhân vật mà đoàn phim muốn truyền tải đến khán giả".

Cú lừa trong 'phi vụ trộm kim cương trắng lớn nhất thế giới'

"Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện" có ý tưởng tham vọng xoay quanh phi vụ trộm cắp kim cương rúng động. Song, ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng là một kịch bản có chút lỏng lẻo.

