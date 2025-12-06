Cú lừa trong 'phi vụ trộm kim cương trắng lớn nhất thế giới'

"Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện" có ý tưởng tham vọng xoay quanh phi vụ trộm cắp kim cương rúng động. Song, ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng là một kịch bản có chút lỏng lẻo.

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, Now You See Me mới trở lại với phần phim thứ 3, với nhan đề Việt Thoắt ẩn thoắt hiện (tựa gốc Now You Don’t) . Nhiều năm vắng bóng, thương hiệu heist (phim trộm cắp) kết hợp với ảo thuật vẫn nắm giữ vị trí khó lung lay trong lòng người hâm mộ, dù cho từng vướng phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn sau khi kịch bản phần phim gần nhất bị đánh giá lỏng lẻo.

Ở lần trở lại này, phi vụ thế kỷ không chỉ dừng lại ở những màn ảo thuật ngoạn mục, mà đã có hướng đi mang tính thời đại hơn, mở rộng tầm nhìn sang kỷ nguyên của công nghệ, nơi ảo thuật không còn là cuộc đấu tay nhanh mắt lẹ giữa nghệ sĩ và khán giả, mà là trò chơi căng não giữa con người và những thuật toán phức tạp.

Ngoài ra, sự trở lại của nhóm Tứ kỵ sĩ bên cạnh lứa ảo thuật gia gen Z hoàn toàn mới, tạo nên viễn cảnh khá khả quan về một màn kết hợp “xoắn não” đáng mong chờ.

Tham vọng

Thoắt ẩn thoắt hiện tiếp tục theo chân nhóm Tứ kỵ sĩ Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) và Henley Reeves (Isla Fisher) tái hợp trong một nhiệm vụ đặc biệt. Từng người trong số họ nhận được thiệp mời bí ẩn, dẫn cả nhóm bước vào phi vụ trộm viên kim cương lớn nhất thế giới Heart Diamond - báu vật được canh giữ cẩn mật thuộc sở hữu của Veronika, bà chủ điều hành đế chế Vandenberg khai thác kim cương Nam Phi, rửa tiền cho nhiều băng đảng tội phạm khét tiếng.

Theo lời chỉ dẫn, Daniel chiêu mộ nhóm ảo thuật gia trẻ gồm Charlie, Bosco LeRoy và June Rouclere cùng tham gia vào phi vụ liều lĩnh này. Song song đó, chính bà trùm Veronika cũng nhận được cuộc gọi nặc danh, yêu cầu tự tay giao nộp viên kim cương, nếu không sẽ vạch trần tội ác dơ bẩn của mụ trong quá khứ.

Mang đến làn gió mới cho chuỗi phim sau gần một thập kỷ chờ đợi, Thoắt ẩn thoắt hiện vẫn là sân chơi đầy màu sắc của các ảo thuật gia. Song, ảo thuật nay không chỉ còn là những “cú lừa” bằng khói và gương, mà giờ đây còn khoác thêm lớp áo hào nhoáng của công nghệ, với trí tuệ nhân tạo và cả thực tế ảo... Dẫu vậy, linh hồn của thương hiệu vẫn được tôn vinh, đó là sự kết hợp giữa trí tuệ, mưu mẹo và khả năng thao túng đầy biến ảo của các ảo thuật gia, khiến khán giả phải nghi ngờ phán đoán của chính mình.

Nhóm Tứ kỵ sĩ tập hợp trong nhiệm vụ trộm viên kim cương trắng.

Việc mở rộng sân khấu ảo thuật cũng đặt ra những câu hỏi về niềm tin trong thế giới hiện đại: khi “ảo thuật” không còn nằm trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ trình diễn, mà ẩn trong các thuật toán công nghệ phức tạp. Thoắt ẩn thoắt hiện hướng ống kính tới chính những giới hạn ấy để phản chiếu thời đại nhiễu loạn dữ liệu, nơi thông tin có thể dễ dàng bị thổi phồng, thậm chí bóp méo chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Câu hỏi được đặt ra là trong kỷ nguyên mà sự thật trở nên “mong manh”, điều gì còn đủ sức khiến chúng ta tin tưởng?. Thay vì chỉ dựng ảo thuật bằng đạo cụ, phim tỏ ra tham vọng khi đặt thế giới ảo thuật vào bối cảnh đụng độ với kỷ nguyên số, nơi nó trở thành phép ẩn dụ thú vụ về cách con người thời hiện đại bị dẫn dắt bởi hình ảnh và thông tin.

Khác thế hệ ảo thuật gia cũ giàu kinh nghiệm với nhiều “chiêu trò” cổ điển từ đạo cụ và đôi bàn tay, bộ ba ảo thuật gia gen Z lại có thể sử dụng công nghệ tân tiến để tạo ra những ảo ảnh quy mô lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng. Đó có thể là hàng ngàn chiếc drone được lập trình để "vẽ" nên những hình ảnh khổng lồ trên bầu trời, trí tuệ nhân tạo dự đoán hành vi đám đông, hay thậm chí là deep fake và hologram (ảnh 3D) để tạo ra những "chim mồi" hoàn hảo, đánh lừa cả hệ thống an ninh tinh vi…

Hai thế hệ với suy nghĩ khác biệt khi đứng chung tạo nên những màn đấu khẩu hay so găng khá thú vị. Từng người trong số họ đều có tính cách, sở trường, thế mạnh riêng. Vậy nên khi trở thành một đội, 7 mảnh ghép tạo ra nhiều mảng miếng chọc cười, mang tới một nguồn năng lượng tươi mới hơn cho Now You See Me.

Trong khi lối kể nhìn chung vẫn trung thành với công thức an toàn, dễ tiếp cận nhưng tạo được “cú đấm cảm xúc” cho khán giả với cú plot-twist được cài cắm đủ khéo, tạo ra bất ngờ.

Now You See Me phần 3 có kinh phí sản xuất khoảng 90 triệu USD .

Hạn chế

Thế nhưng, tham vọng của phần 3 Now You See Me cũng kéo theo không ít rủi ro.

Kịch bản mở ra nhiều tuyến truyện với xung đột phức tạp. Phi vụ đánh cắp viên kim cương ban đầu trở thành sân chơi trí tuệ giữa hai phe, với nhiều bước ngoặt và cả "âm mưu trong âm mưu", song song đó lại là xung đột lý tưởng giữa các ảo thuật gia. Với thế hệ mới, đó là lý tưởng được đốt cháy bởi ngọn lửa háo thắng của tuổi trẻ, khiến họ mạnh mẽ trong công cuộc “dọn dẹp” tàn tích của thế hệ đi trước. Còn với các thành viên của nhóm Tứ kỵ sĩ, họ cần phải vượt qua thất bại.

Tuy nhiên, thời lượng phim không đủ để giúp những tuyến truyện này được phát triển hoàn thiện, tới nơi tới chốn. Nhiều ý tưởng chỉ được giải quyết qua loa, tạo cảm giác hời hợt. Đặc biệt, mối liên kết giữa nhân vật đôi lúc xuất hiện đột ngột, kèm theo đó là những tình huống kiểu "trên trời rơi xuống", thiếu dẫn dắt hợp lý.

Trong khi, phản diện Veronika chưa thực sự tạo ra áp lực đủ lớn. Âm mưu bẫy nhốt nhóm Tứ kỵ sĩ trong lồng kính để dàn dựng thành một tai nạn ảo thuật dễ dàng được hóa giải, không tạo được cảm giác căng thẳng như mong đợi. Có thể nói Veronika là một “cú lừa” trong kịch bản, khi không nguy hiểm và sắc sảo như những gì người xem hình dung.

Trong khi với thế hệ ảo thuật gia trẻ, ngoại trừ Charlie (Justice Smith), người tạo nên bất ngờ nhất phim, hai gương mặt còn lại không có nhiều dấu ấn. Động cơ lẫn câu chuyện của cả hai chưa được khai thác kỹ càng, tạo cảm chỉ làm nền cho màn trình diễn của Charlie thay vì một nhóm trẻ liên kết chặt chẽ.

Một số màn ảo thuật trong Thoắt ẩn thoắt hiện "ảo" quá mức cần thiết.

Ở phần phim thứ 3, yếu tố ảo thuật tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, khi kết hợp với công nghệ hiện đại, tạo ra nhiều pha đánh lạc hướng bất ngờ và cả những thước phim điệu nghệ gây “lóa mắt”, đầy tính giải trí.

Thế nhưng, cũng chính việc lồng ghép công nghệ khiến một số cảnh ảo thuật tạo cảm giác “ảo” quá mức, thiếu đi lý giải hợp tình hợp lý như những gì Now You See Me làm được ở hai phần trước.

Bù lại, màn tung hứng duyên dáng, mượt mà của nhóm Tứ kỵ sĩ lẫn bộ ba ảo thuật gia gen Z đã giúp những cảnh quay này trở nên hấp dẫn, thú vị hơn. Các set quay cũng được đầu tư công phu hơn hẳn so với hai phần tiền truyện, giúp Thoắt ẩn thoắt hiện gỡ điểm trong mắt người xem sau những hụt hẫng từ kịch bản.