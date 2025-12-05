Jung Kook gây bùng nổ MXH vì tin hẹn hò

Jung Kook (BTS) vướng tin hẹn hò Winter (aespa) sau khi dân mạng soi ra cả hai có hình xăm đôi. Phía công ty quản lý nam ca sĩ mới đây chính thức lên tiếng.

Theo tờ MyDaily, tin đồn Jung Kook hẹn hò Winter đang gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc. Dân mạng xứ kim chi lan truyền thông tin cặp đôi hẹn hò được vài tháng, kèm theo khá nhiều “bằng chứng” được chia sẻ.

Cả hai được cho là có hình xăm mặt chú chó tương tự nhau, đồng thời sở hữu nhiều vật dụng giống nhau như vòng tay, quần short, thiết bị in-ear và thậm chí cả màu sơn móng tay. Ngoài ra, việc Jung Kook trong kỳ nghỉ phép quân ngũ đã đến xem concert của aespa cũng bị dân mạng đào lại. Nhiều người cho rằng đây là bằng chứng cả hai có quan hệ tình cảm, vì trước nay Jung Kook chưa từng đến xem concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc nhà HYBE.

Ngoài ra, một bài đăng khác chụp lại đoạn tin nhắn được cho là của chủ một cửa hàng, khẳng định em út BTS và Winter từng ghé mua đồ vào tuần trước. Chi tiết này càng khiến tin đồn lan rộng.

Jung Kook vướng tin hẹn hò Winter. Ảnh: Osen.

Những đồn đoán về việc hai ca sĩ thần tượng hẹn hò thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận. Sáng 5/12, phía HYBE lên tiếng. "Chúng tôi đang tiến hành xác minh", công ty quản lý cho hay. Trong khi đó, đại diện SM cho biết hiện tại không đưa ra lập trường nào trước việc hai nghệ sĩ hẹn hò.

Trước đó, năm 2023, Jung Kook từng một lần vướng tin đồn hẹn hò. Khi đó xuất hiện nghi vấn anh hẹn hò với một nữ nghệ sĩ và thậm chí mời bạn gái đến nhà. Jungkook khi đó đã trực tiếp lên livestream phủ nhận: “Tôi không có bạn gái. Không có và cũng không hẹn hò. Tôi chỉ muốn tập trung làm việc nên không cảm thấy cần thiết".

Jung Kook sinh năm 1997, là em út trong nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop hiện nay BTS. Họ sở hữu nhiều bản hit với lượng fan đông đảo khắp thế giới. Năm 2022, Jung Kook được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25 trong BXH nghệ sĩ nam quyến rũ nhất theo từng nhóm tuổi từ 18 đến 70 của tạp chí People.