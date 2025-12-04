Diễn viên Tâm Vân bị chồng kém 16 tuổi bạo hành

Ngôi sao "Super Star Avenue" chia sẻ chuyện bị chồng trẻ kém 16 tuổi bạo hành, dọa giết sau khi bị cô phát hiện chuyện ngoại tình.

Theo tờ China Times, diễn viên Tâm Vân mới đây xuất hiện trong một chương trình do luật sư Tạ Chấn Vũ dẫn dắt trên kênh High Point General. Tại đây, người đẹp gây xôn xao khi tiết lộ chuyện chồng ngoại tình, từng nhiều lần bạo hành mình.

Tâm Vân chia sẻ đã biết chuyện chồng ngoại tình ngay trước lễ tốt nghiệp của con gái. Cô phát hiện những tin nhắn tình cảm của cả hai trao đổi từ cách đó vài tháng. Cô sau đó đã hẹn chồng và "tiểu tam" tới để ba mặt một lời. Dù cảm thấy đau đớn vì bị phản bội, nữ diễn viên vì nghĩ đến con cái nên quyết định tha thứ cho chồng, ký giấy hòa giải. Nhưng sau đó, chồng Tâm Vân và người phụ nữ kia vẫn tiếp tục lén lút qua lại và để cô phát hiện.

Người đẹp cho biết cô và chồng trẻ đã nảy sinh nhiều tranh cãi. Trong một lần cãi vã mới nhất, người chồng đã lao vào tấn công, giật điện thoại của Tâm Vân. "Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản kháng và bị bóp nghẹt thở đến bất tỉnh".

Tâm Vân kể lại việc bị chồng bạo hành, dọa giết. Ảnh: Weibo.

Tâm Vân cho biết sau khi tỉnh lại, cô tiếp tục bị chồng túm tóc, kéo ra ghế sau ô tô và đe dọa. Nữ diễn viên sau đó hoảng loạn, la hét cầu cứu và được hàng xóm phát hiện, gọi điện báo cảnh sát.

Tâm Vân cho hay đây không phải lần đầu bị chồng bạo hành. Từ khi bị phát hiện ngoại tình, chồng cô nhiều lần say xỉn rồi mất kiểm soát, đe dọa vợ ngay trước mặt con cái.

Những chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận của dân mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của chồng Tâm Vân, khuyên cô nên thu thập bằng chứng, trình báo với cơ quan chức năng. Hiện tại, Tâm Vân cho biết đã xin lệnh bảo vệ chống bạo lực gia đình. Hai người sống ly thân, nhưng thủ tục ly hôn vẫn chưa bắt đầu.

Diễn viên Tâm Vân được công chúng biết đến sau khi bước ra từ chương trình Super Star Avenue. Năm 2018, người đẹp đăng ký kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí, kém cô 16 tuổi. Hai người có với nhau hai con chung, một trai và một gái. Theo nhiều nguồn tin, chồng của Tâm Vân là Trang Anh Kiệt, một tuyển thủ đội đua thuyền rồng tại Á vận hội.