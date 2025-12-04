Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xa Thi Mạn lập di chúc

  Thứ năm, 4/12/2025 14:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngôi sao "Diên Hy công lược" tiết lộ đã lập di chúc. Ở tuổi 50, cô không còn mơ mộng chuyện sinh con, nhưng không cảm thấy đó là điều tiếc nuối.

Theo tờ Stheadline, Xa Thi Mạn mới đây gây xôn xao khi có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Khi nhắc lại chuyện cha nuôi Hứa Thiệu Hùng qua đời cách đây không lâu, diễn viên cho biết sau những trải nghiệm sinh ly tử biệt, cô hiểu sâu sắc giá trị của cuộc sống.

"Khi hơn 30 tuổi, xung quanh toàn là chuyện vui như yêu đương, kết hôn, sinh con. Nhưng khi bước sang một giai đoạn khác, bạn phải đối mặt với nhiều chia ly và mất mát... Giờ tôi nhìn thoáng hơn, sinh lão bệnh tử là điều tất yếu. Đời người ngắn ngủi, nên phải làm nhiều việc tốt, giúp người khác và khiến bản thân vui lòng, lại càng phải trân trọng những người xung quanh. Vì bạn không biết họ có thể rời đi lúc nào", Xa Thi Mạn trải lòng.

Diễn viên cũng tiết lộ đã lập di chúc ở tuổi 50: "Tôi đã lập từ cách đây chưa lâu. Tôi kiếm tiền vất vả như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, tôi không muốn số tiền tích góp cả đời bị lãng phí. Chúng phải được phân chia đúng theo ý nguyện của tôi".

Xa Thi Man anh 1

Xa Thi Mạn lập di chúc ở tuổi 50. Ảnh: HK01.

Cũng trong buổi trò chuyện, Xa Thi Mạn cho biết khoảng thời gian gần đây đã giảm một nửa lượng công việc để dành thời gian cho gia đình. Cô không còn mơ mộng chuyện sinh con, nhưng không cảm thấy đó là điều tiếc nuối. Những chia sẻ của Xa Thi Mạn nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, từng theo học ngành Quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ. Theo lời khuyên của mẹ, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997 và đoạt giải á hậu. Sau đó, người đẹp bắt đầu tham gia đóng phim của đài TVB.

Cô từng được xem là một trong “lục đại hoa đán TVB”, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và được mệnh danh là nữ hoàng phim Hong Kong. Trong gần 3 thập kỷ hoạt động, Xa Thi Mạn giành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô có thể kể tới như Tuyết sơn phi hồ, Hồ sơ trinh sát,Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm cung nội chiến, Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Diên Hy công lược...

Năm 2011, cô xuất hiện trong “Danh sách người nổi tiếng Forbes Trung Quốc”, xếp hạng 67 về mức độ nổi tiếng và hạng 57 về thu nhập, với mức thu nhập trong năm lên đến 23,6 triệu NDT. Xa Thị Mạn được xếp vào hàng những nghệ sĩ giàu có nhất giới giải trí xứ tỷ dân.

Đúc kết từ hơn một thế kỷ sống và cống hiến cho y học, Sống một đời xứng đáng là sáu bí quyết đơn giản của vị bác sĩ 102 tuổi Gladys McGarey, giúp bạn đọc khơi dậy nguồn năng lượng sống, nắm rõ quy luật vận hành của sức khỏe và an vui, để tự chữa lành thể chất và tinh thần bằng tình yêu thương luôn hiện hữu quanh mình.

