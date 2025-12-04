Diễn viên Venezuela bị Mỹ áp lệnh trừng phạt

Mỹ áp lệnh trừng phạt với nữ diễn viên Rosita (Jimena Araya), với cáo buộc cô đã rửa tiền và hỗ trợ cho băng đảng khủng bố Tren de Aragua.

Theo New York Post, người mẫu, diễn viên kiêm DJ người Venezuela Rosita đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào ngày 3/12. Cô được xác định là có quan hệ tình cảm với thủ lĩnh tổ chức khủng bố Tren de Aragua - Guerrero Flores (hay còn gọi là Niño Guerrero).

Cụ thể, văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp lệnh trừng phạt đối với Rosita. Cô cùng một số nghệ sĩ khác bị cáo buộc giúp Tren de Aragua rửa tiền. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Rosita còn từng giúp bạn trai Guerrero Flores - trốn khỏi nhà tù Tocorón tại Venezuela vào năm 2012.

Rosita là diễn viên kiêm DJ nổi tiếng tại Venezuela. Ảnh: FBNV.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố: “Dưới thời Tổng thống Trump, các băng đảng khủng bố man rợ không còn có thể tự do hoạt động xuyên biên giới của chúng ta. Mạng lưới Tren de Aragua với hoạt động buôn ma túy và buôn người từ lâu đã đe dọa nghiêm trọng đến quốc gia của chúng ta. Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ để cắt đứt nguồn lực của các tổ chức khủng bố này khỏi hệ thống tài chính Mỹ và toàn cầu, nhằm bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ".

Trên mạng xã hội, Rosita đăng tải nhiều hình ảnh về cuộc sống, công việc, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng và hoạt động DJ, chơi nhạc house điện tử ở Colombia và Mexico. Song, nguồn tin cho hay phần lớn số tiền Rosita kiếm được đã được chuyển cho băng đảng khủng bố khét tiếng nhất Venezuela.

Tình trường của Rosita cũng khá phức tạp. Năm 2012, Rosita góp mặt trong loạt phim hoạt hình Jail or Hell và từ đó bắt đầu quen biết rồi yêu Luidig Ochoa, người sáng tạo bộ phim đồng thời là cựu phạm nhân từng ở trong nhà tù Tocorón. Song sau đó không lâu, Luidig Ochoa bị một kẻ trộm xe máy bắn tử vong. Vài năm sau, Rosita hẹn hò với Carlos Galíndez, người bị cho là có liên quan đến các băng nhóm ma túy ở Venezuela. Đến năm 2016, Carlos cũng bị sát hại.

Tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Tren de Aragua vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, cùng với băng đảng MS 13 của El Salvador.