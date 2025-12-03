Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn viên bị chỉ trích vì clip hôn cuồng nhiệt

  • Thứ tư, 3/12/2025 22:01 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Thành Ngữ Kiều đăng tải clip hôn cuồng nhiệt bạn diễn Phạm Thiếu Huân. Dù đây là một cảnh trong phim, nữ diễn viên vẫn bị chỉ trích là kém duyên.

Theo tờ Mirror Media, Thành Ngữ Kiều gần đây gây xôn xao khi đăng tải clip hôn bạn diễn trên trang cá nhân. Đây thực chất là một cảnh trong bộ phim Lost in Perfection. Người đẹp lên tiếng cảm ơn đoàn làm phim đã sắp xếp chuyên viên điều phối cảnh nóng, nhờ vậy cô và Phạm Thiếu Huân mới có thể hoàn thành những cảnh thân mật một cách thuận lợi. Diễn viên còn tiết lộ vì quá ngại nên trước khi vào cảnh quay này, cô đã lén uống hai ly rượu.

Trong đoạn clip, nhân vật do Thành Ngữ Kiều thủ vai tiến tới áp sát bạn diễn, có nhiều cử chỉ đụng chạm thân mật. Cả hai sau đó còn hôn nhau cuồng nhiệt trong nhà vệ sinh. Cảnh quay táo bạo nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Pham Thieu Huan, anh 1

Thành Ngữ Kiều bị chỉ trích vì đăng clip hôn bạn diễn có gia đình. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh một số bình luận khen ngợi hai diễn viên nhập vai chân thực, không ít luồng ý kiến cho rằng Thành Ngữ Kiều "EQ thấp" khi đăng tải thước phim nhạy cảm này lên mạng xã hội. Nhiều dân mạng chỉ trích người đẹp kém duyên, nhất là khi Phạm Thiếu Huân đã lập gia đình. Một số tài khoản cho rằng cô cố tình chiêu trò thu hút sự quan tâm, muốn "ké fame" đàn em nổi tiếng.

Trước làn sóng chỉ trích của dân mạng, Thành Ngữ Kiều sau đó lên tiếng giải thích. Cô khẳng định đây chỉ là công việc, và chính công ty nói với cô rằng có thể đăng đoạn clip này. Ngoài ra, người đẹp cũng cho rằng các diễn viên có gia đình nhưng vẫn phải đóng cảnh thân mật với bạn diễn là chuyện bình thường.

“Đối phương là người đã kết hôn nhưng cũng là diễn viên chuyên nghiệp, chẳng lẽ không thể diễn cảnh thân mật sao? Tôi chỉ làm đúng theo kịch bản để hoàn thành vai trò của một diễn viên mà thôi", Thành Ngữ Kiều phân bua. Song, lời giải thích của người đẹp không khiến dân mạng hài lòng.

Thành Ngữ Kiều sinh năm 1984, được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm MC trực thuộc công ty quản lý Yilin Entertainment.

