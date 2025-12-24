Kiều Anh gây xôn xao chỉ với 1 câu thoại

Câu thoại "đẻ một lần được cả trai lẫn gái" của nhân vật bà vợ trong phim "Gia đình trái dấu" gây bàn tán xôn xao mạng xã hội.

Gia đình trái dấu gây chú ý khi là tác phẩm nối sóng Gió ngang khoảng trời xanh. Tuy nhiên, tác phẩm sau khi lên sóng liên tục vướng tranh luận về kịch bản. Mới nhất, phim lại gây bàn tán vì một lời thoại ở tập 10.

Cụ thể, nhân vật ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị bắt nhầm vì nghi ngờ dính vào tệ nạn xã hội. Ông Thái - người đối nghịch với ông Phi - sau khi biết chuyện đã đến móc mỉa. Trước những câu từ khiêu khích của đối phương, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) - vợ ông Phi - có động thái phản pháo.

"Anh ấy làm sếp, làm chồng, làm cha, làm gì cũng trách nhiệm, tử tế. Nhà tôi luôn tự hào về anh ấy. Cậu đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo, vô ích thôi. Xin được chúc mừng ba mẹ cậu, thế nào mà đẻ một lần được cả trai lẫn gái", bà Ánh nói.

Lời thoại của nhân vật hiện trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, hút hàng trăm, hàng nghìn bình luận. Câu "đẻ một lần được cả trai lẫn gái" được cho là lời móc mỉa ngược lại đối phương, hàm ý "đàn ông nhưng tính đàn bà".

Câu thoại của nhân vật bá Ánh gây bàn tán xôn xao.

Bên cạnh nhiều bình luận tỏ ra thích thú với lời nói ẩn ý này của nhân vật Ánh, một số ý kiến cho rằng cách nói này có phần phản cảm. Việc lấy "tính đàn bà" ra để ám chỉ những thói xấu chẳng khác nào đang hạ thấp hình ảnh phụ nữ.

"Nếu sử dụng 'đàn bà' để nói đàn ông lắm mồm, lèm bèm, hoặc có điểm gì tiêu cực thì mình thấy không hay... Nếu nó bắt đầu được sử dụng rộng rãi ở bên ngoài thì mình nghĩ định kiến về phụ nữ sẽ tiếp tục lan rộng, như kiểu phụ nữ suốt ngày lèm bèm, nói lắm, than thở lắm…", một người xem bình luận.

Một khán giả khác nêu ý kiến: "Ngôn ngữ phong phú như vậy, muốn chửi một người đàn ông tồi thì đầy từ, chứ cần gì phải gắn đàn bà vào làm gì".

Tuy nhiên cũng có khán giả cho rằng tình huống này nhằm gây cười là chính, hợp với tính cách nhân vật Ánh luôn hết mực bảo vệ chồng trong mọi tình huống.

Trước đó, Gia đình trái dấu vướng nhiều tranh cãi xoay quanh chuỗi tình tiết ngô nghê, phi lý. Đơn cử, việc xây dựng hình tượng một cán bộ từng có chức quyền như ông Phi lại không có lương hưu, dù sống trong ngôi nhà khang trang, có xe hơi riêng lại phải kiếm kế sinh nhai bằng nghề tài xế xe máy bị cho là không thuyết phục. Hay những khó khăn ông Phi gặp phải khi đi làm nghề tài xế cũng bị cho là rất phi logic.