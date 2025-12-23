Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam thần 'Địa ngục độc thân' chiến thắng ung thư

  Thứ ba, 23/12/2025 19:58 (GMT+7)
Cha Hyun Seung cho biết đã bình phục hoàn toàn sau quãng thời gian chiến đấu với ung thư máu. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng nam người mẫu.

Hôm 22/12, trên trang cá nhân với hơn 1 triệu người theo dõi, Cha Hyun Seung tiết lộ về tình trạng sức khỏe sau thời gian chiến đấu với ung thư máu.

"Quãng thời gian điều trị tưởng chừng như không bao giờ kết thúc cuối cùng cũng đã khép lại. Từ khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện cho đến tận trước khoảnh khắc nhận kết luận hôm nay, trong lòng tôi lúc nào cũng chất đầy nỗi sợ", nam người mẫu viết.

Anh cho hay từng có khoảng thời gian chìm trong suy nghĩ tiêu cực. Song anh tự động viên bản thân trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

"Những đau đớn khi điều trị ung thư lúc đầu chỉ mang đến mệt mỏi và chán ghét. Có ngày tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, không rét run hay đau đớn gì quá mức. Nhưng khi y tá đến kiểm tra định kỳ, chị ấy nói hiện giờ thân nhiệt gần 40 độ rồi và vội tiêm thuốc hạ sốt cho tôi. Khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu ra nỗi đau không phải lúc nào cũng xấu. Ngay cả những đau đớn này cũng là một phần trong quá trình giúp mình sống tiếp. Từ lúc ấy tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Và khi cười, nỗi sợ hãi và mệt mỏi cũng dần tan bớt", Cha Hyun Seung chia sẻ.

Cha Hyun Seung tiết lộ đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Ảnh: IGNV.

Anh cho biết vừa nhận được kết luận đã hoàn toàn bình phục và cảm thấy rất xúc động. Ngôi sao Địa ngục độc thân gọi đây là "món quà Giáng sinh" khiến anh thêm yêu cuộc sống. Anh đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả, đồng nghiệp đã động viên mình suốt quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Cha Hyun Seung lần đầu được biết đến trong vai trò vũ công cho nữ ca sĩ Sunmi. Đặc biệt, anh trở nên nổi tiếng khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình hẹn hò thực tế Single's Inferno. Tiếp đó, Cha Hyun Seung tham gia nhiều chương trình khác như Be Ambitious Physical: 100. Năm 2024, anh chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất với Share HouseSoo Jin and Soo Jin: Steal My Husband.

  • Sunmi

    Sunmi

    Sunmi, tên thật là Lee Seon Mi, là nữ ca sĩ người Hàn Quốc. Cô ra mắt vào năm 2007 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Wonder Girls và rời nhóm vào tháng 1 năm 2010 để tập trung vào việc học tập. Năm 2013 Sunmi trở lại với sự nghiệp solo và ghi dấu ân bằng hàng loạt ca khúc như 24 Hours, Full moon, Ghasina, Heroine,...

    • Ngày sinh: 2/5/1992
    • Nơi sinh: Iksan, Bắc Jeolla, Hàn Quốc
    • Ca khúc: 24 Hours, Ghasina, You, Heroine, Siren,...

