Hoa hậu Hoàn vũ Brazil qua đời

  • Thứ ba, 23/12/2025 16:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ieda Maria Vargas được xác nhận đã qua đời hôm 22/12, hưởng thọ 81 tuổi. Bà là người Brazil đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (năm 1963).

Theo tờ Takta, biểu tượng sắc đẹp Brazil Ieda Maria Vargas đã qua đời vào ngày 22/12, tại thành phố Gramado, vùng Serra Gaúcha. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ năm 1963 được điều trị tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Arcanjo São Miguel. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân tử vong của bà cũng như việc tổ chức tang lễ.

Đại diện gia đình đưa ra thông báo: "Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả tình cảm, sự kính trọng của mọi người dành cho bà".

Sự ra đi của Ieda Maria Vargas khiến cộng đồng fan sắc đẹp xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thương tiếc, gửi lời chia buồn tới gia đình Vargas.

Ieda Maria Vargas đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 1963. Ảnh: Reprodução.

Ieda Maria Vargas sinh năm 1944 tại Porto Alegre. Bà đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 1963 ở tuổi 18, trong đêm chung kết tổ chức tại Miami Beach, Mỹ. Trước khi đạt danh hiệu quốc tế, Vargas từng giành vương miện Hoa hậu Porto Alegre, Hoa hậu Rio Grande do Sul và Hoa hậu Brazil.

Sau khi đăng quang, bà từng sống một thời gian ở Miami rồi trở về Brazil và lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Nhiệm kỳ của bà kết thúc vào ngày tháng 8/1964, trao lại vương miện cho người kế nhiệm Corinna Tsopei đến từ Hy Lạp.

Năm 55 tuổi, Ieda Maria Vargas từng bị đột quỵ nhưng đã hồi phục. Sau khi chồng qua đời vào năm 2009, bà sống tại Gramado cho đến nay.

