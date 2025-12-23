Dua Lipa nóng bỏng

Ngôi sao âm nhạc được bắt gặp quấn quít hôn phu Callum Turner tại bãi biển ở Mexico. Người đẹp thu hút sự chú ý khi diện bộ bikini da báo, khoe thân hình bốc lửa.

Theo Page Six, Dua Lipa đã tạm rời xa sân khấu để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần tại bãi biển ở Mexico, cùng hôn phu Callum Turner. Người đẹp trở thành tâm điểm chú ý với bộ bikini hai mảnh họa tiết da báo, khoe đường cong bốc lửa.

Lipa và hôn phu được bắt gặp tình tứ nắm tay khi đi dạo trên bãi biển. Cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật, Callum Turner còn bôi kem dưỡng da cho Dua Lipa.

Dua Lipa đi nghỉ dưỡng với hôn phu sau tour diễn vòng quanh thế giới. Ảnh: Backgrid/IGNV.

Trong loạt hình chia sẻ lên Instagram, ngôi sao nhạc pop thay đổi phong cách với bộ Burberry Check Trim Bikini màu đen, điểm họa tiết Nova đặc trưng của thương hiệu Anh quốc. Cô chụp ảnh selfie trước gương, khoe thân hình săn chắc đáng mơ ước.

"Vali của tôi lúc nào cũng sẵn sàng", chủ nhân hit Levitating chú thích. Bài đăng nhanh chóng thu hút quan tâm, thu về hơn 3 triệu lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn.

Dua Lipa và Callum Turner đính hôn vào khoảng Giáng sinh 2024. Nam diễn viên Masters of the Air đã cầu hôn ca sĩ bằng chiếc nhẫn thiết kế riêng. "Chúng tôi đã đính hôn. Thật sự rất phấn khích. Quyết định cùng nhau già đi, nhìn thấy tương lai chung và… không biết nữa, trở thành những người bạn tốt nhất mãi mãi. Đó là một cảm giác thật đặc biệt", ” Dua Lipa chia sẻ cảm xúc với tờ British Vogue hồi tháng 6 năm nay.

Hồi đầu tháng 12, sau khoảng một năm rưỡi, tour diễn vòng quanh thế giới của Dua Lipa đã chính thức khép lại tại Mexico City. "Cuộc sống thật tuyệt vời và hạnh phúc làm sao. Cảm ơn Radical Optimism vì một năm rưỡi trọn vẹn nhất", người đẹp chia sẻ cảm xúc trên Instagram sau đêm diễn cuối.