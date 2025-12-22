Loạt phim Việt sắp rời rạp

"Avatar 3" đang chứng minh sức hút áp đảo ở rạp Việt. Trong khi "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam sắp rời rạp sau khoảng 2 tuần chiếu vì không còn bán được vé.

Avatar: Fire and Ash đang là cái tên gây sốt phòng vé Việt. Bom tấn với kinh phí hơn 400 triệu USD không có đối thủ, một mình một cõi trên cuộc đua doanh thu những ngày cuối năm 2025.

Đứa con tinh thần của James Cameron vừa khép lại tuần chào sân với thành tích hơn 100 tỷ đồng , trở thành phim quốc tế kiếm tiền nhanh nhất nhì lịch sử rạp Việt. Với tốc độ tăng doanh thu hiện tại, Avatar: Fire and Ash sẽ dễ dàng chinh phục thành tích 200 tỷ đồng , hướng tới những cột mốc lớn hơn.

Hiện tại, bình quân mỗi ngày, tác phẩm có khoảng 4.300 suất chiếu. Những ngày tới, doanh thu phim sẽ tiếp tục tăng nhanh nhờ hưởng lợi từ dịp lễ Giáng sinh, lượng khách ra rạp tăng cao. Nếu thuận lợi, Fire and Ash có thể vượt kỷ lục phần tiền truyện The Way of Water ( 284 tỷ đồng ), trở thành phim ngoại ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Avatar 3 thu hơn 100 tỷ đồng ở rạp Việt sau tuần mở màn. Ảnh: Disney.

Như dự đoán của Tri Thức - Znews, sự xuất hiện của Fire and Ash thay đổi hoàn toàn trật tự phòng vé. Zootopia 2 sau nhiều tuần xưng vương đã lùi về vị trí top 2, doanh thu cũng vừa chạm mốc 200 tỷ đồng và lọt nhóm phim ngoại ăn khách nhất rạp Việt.

4 vị trí đầu bảng tổng sắp phòng vé hiện tại đều không phải phim nội địa. Truy tìm long diên hương, Quán Kỳ Nam và Hoàng tử quỷ hiện đã giảm nhiệt sâu, tốc độ kiếm tiền chậm chạp.

Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam sẽ phải rời rạp chỉ sau khoảng 2 tuần ra mắt. Những ngày chiếu cuối cùng, phim hầu như không bán được vé. Tác phẩm thu về chưa đầy 900 triệu đồng - con số khiến nhà sản xuất chịu lỗ nặng, gần như mất trắng khoản đầu tư lên tới 26 tỷ đồng . Một phim Việt khác là Phòng trọ ma bầu cũng sắp rời rạp.

Tuần này, có tới 8 dự án mới ra rạp, với thể loại hài, hoạt hình chiếm ưu thế. Thêm một phim Việt tham gia cuộc đua cuối năm là Nhà hai chủ. Song, vì không có bất kỳ cái tên nào nổi bật, đủ tiềm năng cạnh tranh, Avatar 3 sẽ vẫn là cái tên thống trị rạp chiếu.