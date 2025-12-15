3 phim Việt hợp sức cũng khó đánh bại 'Avatar 3' dịp Tết Dương lịch

Avatar: Fire and Ash (19/12) là bom tấn được khán giả chờ đợi nhất dịp cuối năm nay. Ở phần này, phim đưa người xem trở lại hành tinh Pandora kỳ diệu, nơi gia đình Jake Sully phải đối đầu với Varang - nữ thủ lĩnh của bộ tộc Người Tro. Họ cũng từng thờ thần Eywa, nhưng sau một biến cố, vùng đất tổ tiên của Người Tro bị tàn phá.

Sau biến cố đó, họ trở nên đầy thù hận, hiếu chiến, mất niềm tin vào Eywa. Chính điều này đã biến Varang thành một phản diện đáng sợ khi ả phản bội đồng loại, về phe Đại tá Miles Quaritch. Bộ phim với ngân sách ước tính hơn 400 triệu USD khả năng cao sẽ thống trị rạp Việt nhiều tuần liên tiếp, bao gồm cả dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.

Nhà hai chủ (26/12) lấy cảm hứng từ truyền thuyết tâm linh ngày Tam nương (ngày không may mắn, kiêng kỵ). Chuyện phim theo chân Mai, được hàng xóm cảnh báo nhưng vẫn phớt lờ và cùng gia đình dọn về sinh sống trong một ngôi nhà giá rẻ. Sau khi dọn đến nơi ở mới, gia đình Mai phải đối mặt những hiện tượng quỷ dị.

Phim do Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đồng đạo diễn, quy tụ bộ đôi diễn viên Trâm Anh và Trần Kim Hải. Trước đó, cả hai từng hợp tác trong phim Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải. Ra rạp vào thời điểm phim kinh dị thoái trào, lại không có gương mặt phòng vé, Nhà hai chủ có phần bất lợi trong cuộc đua phim Tết Dương lịch 2026.

Thiên đường máu (31/12) được cầm trịch bởi Hoàng Tuấn Cường - đạo diễn Âm dương lộ ra mắt hồi tháng 4 năm nay. Thuộc thể loại hành động, tâm lý, Thiên đường máu là phim điện ảnh đầu tiên về nạn lừa đảo đưa người Việt ra nước ngoài. Tác phẩm quy tụ dàn cast quen thuộc như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan , Sỹ Toàn, Thanh Hương. Ngoài ra, ca sĩ Hoài Lâm cũng tham gia diễn xuất.

Chuyện phim xoay quanh nhiều thanh niên bị đưa đến những "đặc khu" bên nước ngoài vì tin vào lời hứa việc nhẹ lương cao. Tại đó, họ trải qua cảnh bị giam lỏng và ép buộc phải gọi điện lừa chính đồng bào trong nước. Nhiều người trong số này đã tìm cách đào thoát khỏi chốn địa ngục mà họ đã trót đặt chân vào. Đề tài độc đáo là lợi thế cho Thiên đường máu trong cuộc đấu phòng vé.

Một phim Việt khác chiếu Tết Dương lịch năm nay là Ai thương ai mến (1/1). Bộ phim do Thu Trang đạo diễn ra mắt đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. Lấy bối cảnh miền Tây sông nước, câu chuyện xoay quanh Hai Mến - người phụ nữ mất cha mẹ, một mình gồng gánh gia đình - phải đối mặt với cảnh nợ nần và loạt bi kịch dồn dập.

Trong hành trình ấy, Hai Mến gặp cậu Khả - một công tử ăn chơi vô tình đem lòng thương mến cô. Cặp đôi trải qua mối tình vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Ngoài vai trò cầm trịch, Thu Trang cũng tham gia diễn xuất. Bên cạnh đó, phim quy tụ nhiều diễn viên khác như Ngọc Thuận, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Khả Như hay La Thành. Chủ đề tình cảm, gia đình là một lựa chọn khá an toàn ở rạp Việt dịp lễ, Tết. Cùng với lợi thế tên tuổi đạo diễn, Ai thương ai mến có tiềm năng đạt doanh thu khả quan.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.