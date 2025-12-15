Cảnh nóng không cứu được 'Hoàng tử quỷ'

Phim kinh dị cổ trang "Hoàng tử quỷ" của Trần Hữu Tấn được đầu tư lớn nhưng thành tích làng nhàng. Có nhiều lý do khiến tác phẩm chưa thành công như mong đợi.

Là một trong số đạo diễn “năng suất” nhất nhì của điện ảnh Việt những năm qua, Trần Hữu Tấn được khán giả biết đến với loạt tác phẩm kinh dị - thể loại duy nhất mà nhà làm phim trẻ đang theo đuổi. Khoảng 2 năm đổ lại, anh liên tục cho ra mắt Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn, Cám cho tới Dưới đáy hồ. Gần nhất, bộ phim Hoàng tử quỷ cũng vừa được trình làng.

Tác phẩm màu sắc cổ trang gắn nhãn 18+ được đầu tư lớn, mang kỳ vọng sẽ khuấy động phòng vé tháng cuối năm, nhưng thực tế lại đang có bước tiến chậm chạp ở phòng vé. Sau khoảng 10 ngày chiếu, Hoàng tử quỷ mới mang về 24 tỷ đồng . Ở tuần chiếu thứ 2, phim giảm nhiệt khá nhanh, bình quân mỗi ngày chỉ còn khoảng 1.000 suất chiếu.

Chất liệu không tệ

Những ngày qua, đoàn phim Hoàng tử quỷ vẫn tích cực trong chuỗi hoạt động quảng bá, cinetour nhằm kéo chân khán giả. Đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn/nhà sản xuất Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân chỉ còn ít ngày để kiếm thêm tiền, trước khi cơn sốt Avatar: Fire and Ash chính thức đổ bộ rạp Việt.

Hiện tại, phim bình quân dắt túi thêm khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày. Với đà này, khả năng cao Hoàng tử quỷ sẽ kéo dài hành trình tại rạp thêm khoảng 2 tuần, trước khi khép lại với ngưỡng thành tích trên dưới 30 tỷ. Con số này nhỉnh hơn đôi chút so với Dưới đáy hồ ( 27 tỷ đồng ) ra mắt hồi giữa năm nay, song chắc chắn vẫn kém xa con số mong đợi của nhà sản xuất. Bởi bộ phim mới có ngân sách không nhỏ, với quy mô đầu tư vượt trội so với Dưới đáy hồ.

Cộng với các chi phí quảng bá, khoản doanh thu 30 tỷ đồng nhiều khả năng khó giúp đoàn phim thu hồi vốn. Đây là kết quả đáng tiếc, bởi Hoàng tử quỷ gói ghém nhiều kỳ vọng của Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân, lại là “dự án đinh” của nhà CJ HK trong năm 2025.

Theo tiết lộ, tác phẩm được lên kế hoạch và ấp ủ suốt 5 năm. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đã dành nhiều thời gian, tâm huyết từ khâu lên kịch bản, tuyển chọn diễn viên cho tới quá trình ghi hình và hậu kỳ, hoàn thiện dự án. Kinh phí sản xuất phim ước tính có thể lên tới 25- 30 tỷ đồng .

Hình ảnh phim tạo được ấn tượng.

Hoàng tử quỷ kén khách một phần do ra rạp ở thời điểm kinh dị thất thế, sau khi bị "vắt kiệt" ở rạp Việt. Liên tiếp các phim kinh dị trong khoảng nửa năm đổ lại đều thất bại bất kể chất lượng tốt hay dở, bị thị trường đào thải không thương tiếc.

Trên thực tế, đứa con tinh thần của Trần Hữu Tấn không phải một phim tệ, thậm chí còn có một số ý tưởng, chất liệu sáng - điều mà nếu ra rạp cách đây khoảng 1 năm, tác phẩm khả năng cao đã được đón nhận rộng rãi hơn.

Hoàng tử quỷ có hướng đi riêng khi khai thác câu chuyện huyền hoặc mang màu sắc cổ trang, đề cập đến khá nhiều khái niệm, tín ngưỡng cổ. Ở trung tâm là Xương Cuồng giáo, lãnh đạo bởi Quỷ Xương Cuồng - yêu quái thời thượng cổ từng khiến dân chúng khiếp sợ, lập đền thờ và tế người sống mỗi năm.

Sau nhiều năm bị phong ấn trong Ải Mắt Người - "cấm địa" của làng Hủi, nơi những thân cây mọc đầy mắt, khiến bất cứ ai nhìn vào sẽ hoá điên, Quỷ Xương Cuồng dụ dỗ Thân Đức hồi sinh mình bằng cách ăn thịt Bạch Hổ Nữ và hiến tế Du Hồn Giả vào ngày Thất Tinh Liên Châu (bảy ngôi sao thẳng hàng).

Bạch Hổ Nữ trong phim là một cô đồng. Còn Du Hồn Giả là những người có năng lực thấu thị, nằm mơ thấy những câu chuyện thật.

Ngoài cảm giác tò mò về những khái niệm ma mị trừu tượng, Hoàng tử quỷ còn cho thấy sức hút trong những khung hình đậm chất ma mị, cổ trang. Để tạo ra không khí âm u, huyền bí, ê-kíp tận dụng thời tiết mây mù Đà Lạt vào mùa mưa tháng 6.

Bối cảnh hoàng cung hay làng Hủi được phục dựng công phu, hàng trăm bộ cổ phục được may mới cho tới khâu hóa trang chân thực đến từng vết lở loét da thịt, tạo nên nhiều thước phim vừa có tính thẩm mỹ, vừa tạo ấn tượng thị giác.

Cảnh nóng khó cứu nội dung 'thiếu muối'

Thực tế, Hoàng tử quỷ đã nắm trong tay không ít chất liệu giúp nó có thể trở thành một phim tốt: từ ý tưởng câu chuyện, cảm giác tò mò được kích thích bởi các khái niệm trừu tượng, huyễn hoặc cho tới những ấn tượng về mặt hình ảnh mà tác phẩm mang lại.

Mọi thứ tạo nên lớp vỏ bóng loáng cho phim.

Nhiều nhân vật tiềm năng nhưng bị bỏ rơi một cách đáng tiếc.

Thế nhưng, tất cả sụp đổ chỉ vì một yếu tố then chốt mà Hoàng tử quỷ còn thiếu: kịch bản thuyết phục.

Phía sau thế giới bí ẩn đầy sức hút được giới thiệu, cơ chế, hệ thống tâm linh, tà thuật trong phim được thiết lập khá lỏng lẻo. Sức mạnh, giới hạn hay điểm yếu của Quỷ Xương Cuồng không có quy tắc, cách Thân Đức đạt được sức mạnh cũng dễ dàng khiến cao trào mất sức nặng.

17 năm trôi qua trong chớp mắt, nên chẳng ai biết hoàng tử nuôi dưỡng niềm oán hận hoàng cung, khao khát hơi ấm gia đình trọn vẹn thế nào. Vì sao anh dễ dàng tin lời dụ dỗ của quỷ, hay kiến thức y học từ đâu, cách sử dụng hình nộm quỷ ra sao đều là những câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Chuyện phim không tạo được bất ngờ, khi bí ẩn thân phận Thân Đức bị hé lộ quá sớm, các xung đột phát triển theo hướng dễ đoán, không đủ lực để đẩy cảm xúc hồi hộp của người xem lên cao - vốn là thiết yếu với thể loại kinh dị, bí ẩn.

Ở vị trí trung tâm, vai Thân Đức hiện lên một màu với cái ác thuần túy. Ở nhân vật còn thiếu một động cơ thuyết phục, cũng không có ẩn ức đáng lưu tâm. Thành thử, hành trình của nhân vật trôi qua nhạt nhòa, đơn điệu, rất khó tạo đồng cảm vì người xem chưa cảm nhận được bi kịch từ nỗi mất mát và sự giằng xé trong nội tâm kẻ phản diện này.

Thiếu cao trào và những cú plot-twist làm đảo lộn phán đoán và bùng nổ cảm xúc, Hoàng tử quỷ vì vậy mà như một món ăn nhiều nguyên liệu, nhưng lạt nhách vì thiếu gia vị. Sự xuất hiện của cảnh 18+ bỗng hóa dư thừa, khó níu giữ sự kiên nhẫn của khán giả khi chuyện phim trôi qua nhạt nhòa, lãng phí nhiều ý tưởng lẽ ra đã có thể giúp nó tỏa sáng.

Nỗ lực "cứu" bầu không khí phim bằng những mảng miếng hài cũng là lựa chọn sai lầm của biên kịch. Bởi lẽ, đặt trong bối cảnh cổ trang, sự xuất hiện của chúng trở nên quá đỗi lạc lõng. Những đoạn đối đáp, gắt gỏng "Điên hả cha", "Đêm hôm không ngủ làm gì vậy ông nội", "Tôi không biết nó là cái quần gì hết"... quá hiện đại, không vừa vặn với bức tranh tổng thể.

Anh Tú đã cải thiện nhưng vai diễn vẫn đầy hạn chế do kịch bản.

Vì kịch bản ôm đồm, nhiều nhân vật vốn dĩ có thể là "cứu tinh" cho phim rốt cuộc lại bị lãng phí một cách đáng tiếc. Sự xuất hiện của hai cô đồng hoàn toàn không cần thiết, ngay cả Phan Cuồng - Du Hồn Giả là mắt xích quan trọng trong việc vận hành âm mưu của phản diện - cũng dư thừa suốt 2/3 thời lượng phim. Hành trình của nhân vật khó để lại bất kỳ ấn tượng khi chỉ toàn kể lể, bày trò giỡn hớt.

Có ý tưởng nhưng chưa xử lý chúng tới nơi tới chốn, Hoàng tử quỷ vì vậy mà khép lại trong sự hụt hẫng của người xem. Điều tiếc nuối nhất là nắm trong tay nhiều chất liệu nhưng cách thiết lập thế giới phim quá sơ sài, lại không tạo được bất kỳ bí ẩn hồi hộp nào đáng để người xem mong đợi.