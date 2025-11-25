Quái vật It là ai?

Mới đi qua một nửa chặng đường, "Welcome to Derry" đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi mở rộng vũ trụ kinh dị của Stephen King với nhiều thông tin hấp dẫn xoay quanh nguồn gốc của It.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Sau thành công vang dội của hai phần phim điện ảnh năm 2017 và 2019, vũ trụ kinh dị về gã hề ma quái trở lại với series truyền hình Welcome to Derry. 4 tập phim đầu tiên lên sóng đã nhanh chóng gây sốt với nội dung cuốn hút, ngày một mở rộng bức chân dung về thực thể tà ác mang tên It.

Chuyện chưa kể về It

Một trong những điểm thú vị lớn nhất của Welcome to Derry là việc mở rộng nguồn gốc của It, với loạt chi tiết chưa từng xuất hiện trong hai phần phim điện ảnh. Đỉnh điểm là ở tập phim thứ 4, nhân vật Dick Hallorann sử dụng năng lực ngoại cảm (một dạng thấu thị) để “hack” vào ký ức của Taniel - chàng trai trẻ tuổi thuộc bộ tộc Shokopiwah.

Sau khi Hallorann đột nhập vào ký ức của Taniel, đây cũng là lúc bí ẩn về những ngày khởi nguyên của It được lật mở. Truyền thuyết cổ xưa của tộc Shokopiwah kể về nó với tên gọi khác - Galloo, con quái vật trong khu rừng Tây.

Hàng triệu năm trước, trước khi con người đầu tiên xuất hiện, một linh hồn tà ác đã bị trục xuất khỏi phần đen tối nhất của bầu trời đêm. Nó bị nhốt bên trong ngôi sao băng. Khi ngôi sao này va vào Trái Đất, nó vỡ tan và con quái vật được giải phóng, lang thang trong rừng qua rất nhiều mùa tuyết và tuần trăng.

Cho tới khi tổ tiên đầu tiên của loài người xuất hiện. Người này đã đập vỡ một mảnh của ngôi sao và biến nó thành con dao găm, dùng làm vũ khí bảo vệ bộ tộc trước Galloo.

Theo thời gian, truyền thuyết được lưu truyền từ đời này sang đời khác, người dân bộ lạc sống hoà bình với con quái vật bằng cách tránh xa tầm với của nó. Họ không bao giờ đi săn trong lãnh thổ của Galloo. Cho đến khi những người khai hoang đến. Bất chấp cảnh báo về mối nguy hiểm, những người này đi vào rừng, và bị Galloo săn ngược lại. Nó ăn thịt họ, rồi ngày càng trở nên mạnh mẽ và quyền năng hơn. Chẳng bao lâu, Galloo đã có thể đi săn ngoài khu rừng Tây.

It đặt chân đến Trái Đất từ rất lâu trước khi loài người xuất hiện.

Sesqui, nữ tù trưởng vĩ đại đã đề nghị bộ lạc di dời vì sức mạnh của con quái vật ngày càng vượt tầm kiểm soát, và con dao găm cổ xưa kia không còn có thể bảo vệ tất cả ngôi làng. Tuy nhiên, con gái của bà - Necani - không muốn rời khỏi quê hương và đau đáu với suy nghĩ rằng sẽ còn giải pháp khác. Mang theo con dao găm, cô gái trẻ âm thầm cùng nhóm bạn đi vào khu rừng tìm kiếm hang động nơi Galloo rơi xuống với ý định thu thập thêm các viên đá thiêng từ ngôi sao năm xưa.

Không ngờ, khi phát hiện con gái và chiếc dao găm biến mất, nữ tù trưởng vội vàng lập đội cứu hộ vào rừng giải cứu, đưa chúng trở về. Nhưng không có thần vật bảo vệ, Sesqui và nhóm của bà phải khó tránh khỏi móng vuốt tử thần. Galloo xuất hiện dưới hình dạng của những thứ khiến họ sợ hãi nhất. Từng người trong nhóm lần lượt ngã xuống. Ngay cả một chiến binh mạnh mẽ như Sesqui cũng không chống cự được trước sức mạnh áp đảo của con quái vật.

Đau đớn trước cái chết của mẹ, Necani càng quyết tâm thực hiện kế hoạch ban đầu. Cuối cùng, cô và các chiến binh bộ tộc đã tìm thấy hang động, thu thập mảnh của ngôi sao cổ từng giam giữ Galloo - thứ duy nhất mà con quái vật này khiếp sợ. Với 13 mảnh đá thiêng trong tay, họ chôn chúng xung quanh khu rừng Tây, đốt lửa trên mỗi tảng đá để đánh dấu vị trí, thiết lập ranh giới mà Galloo không thể vượt qua.

Bộ lạc của họ đã lập lời thề, rằng sẽ mãi mãi bảo vệ và giữ bí mật về vị trí các mảnh đá, để đảm bảo con Galloo sẽ mắc kẹt bên trong khu rừng, không bao giờ thoát ra.

Sức hấp dẫn của series tiền truyện

Những thông tin hé lộ về nguồn gốc Galloo, hay chính là It, đã mở rộng vũ trụ điện ảnh về con quái vật đáng sợ. Không đơn thuần là ma quái lấy sức mạnh từ việc "tiêu thụ" nỗi sợ, It là một thực thể vũ trụ. Bí mật để khống chế con quái vật nằm ở những mảnh đá thiêng lấy từ ngôi sao năm xưa đã giam cầm nó.

Welcome to Derry đào sâu nguồn gốc It.

Trước đó, hầu hết khán giả điện ảnh chỉ hình dung về It là hiện thân của một sinh vật tà ác. Nó có hình dạng nguyên thủy là một con nhện khổng lồ, tồn tại trong Vũ trụ Macroverse. It đáng sợ vì có khả năng thay hình đổi dạng thành bất cứ ai mà nó muốn, đặc biệt là thứ khiến nạn nhân sợ hãi - điều giúp con quái vật trở nên mạnh mẽ.

Với Welcome to Derry, việc khơi lại truyền thuyết Shokopiwah dường như đã khẳng định It chính là một phần của lịch sử Derry, phản ánh quá khứ đau thương và cuộc đối kháng với con quái vật kéo dài suốt khoảng thời gian rất dài của thị trấn. Ý tưởng It được phong ấn bằng vật chất thiên thạch ngoài vũ trụ kết hợp với tín ngưỡng bản địa làm tăng màu sắc thần thoại cho thế giới kinh dị giả tưởng. Mà tại đó, It vừa mang bản chất bóng đen của kẻ xâm lược, vừa là hiện hữu của mặt tối nơi đạo đức con người bị tha hóa.

Ở khía cạnh khác, It cũng biết sợ, chứ không chỉ đi săn bằng nỗi sợ. Điều này phản chiếu rất sát tinh thần trong tiểu thuyết gốc của Stephen King, rằng con quái vật không toàn năng nếu con người đủ quyết tâm và hiểu rõ cách thức hoạt động của nó.

Dễ thấy, Welcome to Derry đã không cố kể lại những gì mà người hâm mộ vũ trụ kinh dị này đã nằm lòng, mà là hành trình lần tìm sự thật bị chôn giấu sâu dưới những tấc đất của thị trấn Derry.

Điểm thú vị của loạt phim nằm ở cách nó khắc họa Derry với lịch sử, bí mật và những vết thương riêng. Bối cảnh thập niên 1960 không chỉ là chọn lựa mang tính mỹ thuật, mà còn phản ánh một cách đầy châm biếm xã hội Mỹ thời điểm chênh vênh giữa chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc và những cuộc xung đột trong xã hội...

Cái ác trong phim vì thế không chỉ là It, mà còn là sự lạnh lùng, tàn nhẫn và những đối xử bất công giữa người với người. Chính những rạn nứt ấy mở đường cho thế lực tà ác trỗi dậy. Hay nói cách khác, sự tà ác được hình thành từ mặt tối của con người, âm thầm mà ít ai để mắt tới.

Dàn diễn viên nhí có màn trình diễn đầy cảm xúc.

Welcome to Derry giữ nguyên tinh thần u tối đặc trưng nhưng không lặp lại dấu ấn của phiên bản điện ảnh. Khung hình luôn có cảm giác chật hẹp, bí bách và đặt tầm mắt thấp như thể máy quay thường xuyên bị ép sát xuống mặt đất. Lối dẫn chuyện chậm rãi, cùng việc thiết lập bầu không khí ngột ngạt thường trực tạo cảm nhận rõ rệt về một điều gì đó xấu xa vượt ngoài sức tưởng tượng đang dần thành hình tại thị trấn nhỏ bé này.

It không có hình hài cố định, mà phản chiếu bóng ma tâm lý con người. Con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, cũng là nơi cất giấu những bí mật dơ bẩn được che đậy bởi nỗi sợ. Mà nỗi sợ ở Derry không chỉ tới từ khu rừng hay những miệng cống tối tăm. Nó còn nằm ở nỗi im lặng, sự vô cảm của cả một cộng đồng trước những bất công và điều ác.