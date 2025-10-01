'Hoa hậu thân thiện' chốn công sở

Ngoài năng lực làm việc, cách ứng xử khéo léo, thân thiện với đồng nghiệp là bí quyết để bạn giành được sự ủng hộ trong công việc. Sự thân thiện giống ngọc quý, giúp bạn tỏa sáng.

Sự cởi mở và thân thiện sẽ giúp bạn dễ dàng hòa nhập trong môi trường công sở. Ảnh minh họa: tvN.

Tại nơi làm việc, đôi khi bạn cần nói chuyện “ngọt ngào” với đồng nghiệp và khách hàng.

Có những khi chúng ta phát hiện ra năng lực chuyên môn hay đóng góp của chúng ta không thua kém các đồng nghiệp khác, nhưng họ có nhân duyên tốt hơn, nhận được phần thưởng nhiều hơn từ sếp, nhận được nhiều sự đánh giá cao hơn từ khách hàng. Tại sao lại như vậy?

Nếu chú ý đến những người đồng nghiệp có nhiều điều “tốt hơn”, có rất nhiều chi tiết ở họ đáng để chúng ta học hỏi. Chẳng hạn, họ luôn tươi cười, hãy nhớ rằng những người thích cười đều có vận may không tồi. Họ sẽ cười lớn khi họ hạnh phúc, họ sẽ mỉm cười khi nhận được những phàn nàn từ khách hàng để xoa dịu tình hình.

Họ sẽ cười và trân trọng nói “Cảm ơn” khi nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp. Họ cũng sẽ không gây ra xung đột hay cạnh tranh một mất một còn với đồng nghiệp, kiên nhẫn lắng nghe khi đồng nghiệp và khách hàng của họ đang có tâm trạng tồi tệ. Ngay cả khi họ biết rằng đó là lỗi của đối phương, họ cũng cố gắng tìm mọi cách có thể để người kia bình tĩnh lại.

Sau đó họ sẽ trao đổi với đồng nghiệp hoặc khách hàng rằng vào thời điểm đó đối phương đã có biểu hiện không tốt. Họ sẽ sẵn sàng chấp nhận sự hối lỗi và hành động xin lỗi chân thành của đối phương, họ còn an ủi đối phương rằng những điều đã qua thì đã qua đi rồi, không bao giờ để trong lòng, mãi mãi rộng lượng hào phóng, luôn luôn cho đối phương biết rằng sửa chữa sai lầm là sự khởi đầu đẹp nhất.

Đôi khi họ sẽ bị hiểu lầm, và đôi khi họ cũng sẽ có uất ức, nhưng họ sẽ không có bất kỳ lời nói hay hành động không thích hợp nào ở nơi công cộng. Họ sẽ phán đoán tình huống và phân tích một cách bình tĩnh và khách quan bối cảnh đằng sau việc bản thân bị hiểu lầm.

Nếu phần lớn lý do đến từ bản thân họ, họ sẽ vui vẻ thừa nhận. Nếu một phần nhỏ lý do họ gây ra, họ sẽ đứng trên lập trường của cả hai phía để tiến hành trao đổi mang tính xây dựng. Họ trông có vẻ yếu đuối nhưng sẽ đứng lên vững vàng trong một thời điểm quan trọng. Họ sẽ cố gắng sử dụng những lời nói và hành động nhẹ nhàng nhất để giúp đỡ những đồng nghiệp và khách hàng cần được giúp đỡ nhất.

Họ là những người bình thường xung quanh chúng ta ở nơi làm việc. Họ có thể là một trong những cấp trên, cấp dưới và cùng cấp với chúng ta, cũng có thể là cô lao công, là trợ lý vừa tốt nghiệp hoặc đã công tác nhiều năm như người bảo vệ, người lái xe cho công ty... Từng chút, từng chút nhẹ nhàng và dịu dàng của họ sẽ làm tâm tính của chúng ta trở nên mềm mại.

Những thứ quá cứng dễ gẫy đứt, những cảm xúc quá mạnh mẽ có thể phản tác dụng. Cho dù môi trường xung quanh không theo ý muốn, chúng ta phải bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Hãy giống như nước, thật mềm mại, uyển chuyển.