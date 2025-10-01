Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

'Hoa hậu thân thiện' chốn công sở

  • Thứ tư, 1/10/2025 20:23 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Ngoài năng lực làm việc, cách ứng xử khéo léo, thân thiện với đồng nghiệp là bí quyết để bạn giành được sự ủng hộ trong công việc. Sự thân thiện giống ngọc quý, giúp bạn tỏa sáng.

Ky nang cong so anh 1

Sự cởi mở và thân thiện sẽ giúp bạn dễ dàng hòa nhập trong môi trường công sở. Ảnh minh họa: tvN.

Tại nơi làm việc, đôi khi bạn cần nói chuyện “ngọt ngào” với đồng nghiệp và khách hàng.

Có những khi chúng ta phát hiện ra năng lực chuyên môn hay đóng góp của chúng ta không thua kém các đồng nghiệp khác, nhưng họ có nhân duyên tốt hơn, nhận được phần thưởng nhiều hơn từ sếp, nhận được nhiều sự đánh giá cao hơn từ khách hàng. Tại sao lại như vậy?

Nếu chú ý đến những người đồng nghiệp có nhiều điều “tốt hơn”, có rất nhiều chi tiết ở họ đáng để chúng ta học hỏi. Chẳng hạn, họ luôn tươi cười, hãy nhớ rằng những người thích cười đều có vận may không tồi. Họ sẽ cười lớn khi họ hạnh phúc, họ sẽ mỉm cười khi nhận được những phàn nàn từ khách hàng để xoa dịu tình hình.

Họ sẽ cười và trân trọng nói “Cảm ơn” khi nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp. Họ cũng sẽ không gây ra xung đột hay cạnh tranh một mất một còn với đồng nghiệp, kiên nhẫn lắng nghe khi đồng nghiệp và khách hàng của họ đang có tâm trạng tồi tệ. Ngay cả khi họ biết rằng đó là lỗi của đối phương, họ cũng cố gắng tìm mọi cách có thể để người kia bình tĩnh lại.

Sau đó họ sẽ trao đổi với đồng nghiệp hoặc khách hàng rằng vào thời điểm đó đối phương đã có biểu hiện không tốt. Họ sẽ sẵn sàng chấp nhận sự hối lỗi và hành động xin lỗi chân thành của đối phương, họ còn an ủi đối phương rằng những điều đã qua thì đã qua đi rồi, không bao giờ để trong lòng, mãi mãi rộng lượng hào phóng, luôn luôn cho đối phương biết rằng sửa chữa sai lầm là sự khởi đầu đẹp nhất.

Đôi khi họ sẽ bị hiểu lầm, và đôi khi họ cũng sẽ có uất ức, nhưng họ sẽ không có bất kỳ lời nói hay hành động không thích hợp nào ở nơi công cộng. Họ sẽ phán đoán tình huống và phân tích một cách bình tĩnh và khách quan bối cảnh đằng sau việc bản thân bị hiểu lầm.

Nếu phần lớn lý do đến từ bản thân họ, họ sẽ vui vẻ thừa nhận. Nếu một phần nhỏ lý do họ gây ra, họ sẽ đứng trên lập trường của cả hai phía để tiến hành trao đổi mang tính xây dựng. Họ trông có vẻ yếu đuối nhưng sẽ đứng lên vững vàng trong một thời điểm quan trọng. Họ sẽ cố gắng sử dụng những lời nói và hành động nhẹ nhàng nhất để giúp đỡ những đồng nghiệp và khách hàng cần được giúp đỡ nhất.

Họ là những người bình thường xung quanh chúng ta ở nơi làm việc. Họ có thể là một trong những cấp trên, cấp dưới và cùng cấp với chúng ta, cũng có thể là cô lao công, là trợ lý vừa tốt nghiệp hoặc đã công tác nhiều năm như người bảo vệ, người lái xe cho công ty... Từng chút, từng chút nhẹ nhàng và dịu dàng của họ sẽ làm tâm tính của chúng ta trở nên mềm mại.

Những thứ quá cứng dễ gẫy đứt, những cảm xúc quá mạnh mẽ có thể phản tác dụng. Cho dù môi trường xung quanh không theo ý muốn, chúng ta phải bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Hãy giống như nước, thật mềm mại, uyển chuyển.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Kỹ năng công sở Nơi làm việc Rộng lượng Nhân duyên

    Đọc tiếp

    Chuyen vo chong, me con cung duoc giai Nobel hinh anh

    Chuyện vợ chồng, mẹ con cùng được giải Nobel

    48 phút trước 19:56 1/10/2025

    0

    Có tới 5 cặp vợ chồng cùng được trao giải Nobel mà khởi đầu là vợ chồng bà Marie Curie. Gia đình khoa học này còn có con gái cũng được trao giải Nobel. Nhiều phụ nữ xuất chúng được trao giải Nobel từng trải qua những nghịch cảnh lớn lao…

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý