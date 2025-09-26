Công thức 'hai nhiều, một ít' các tân binh chốn công sở cần nắm vững

Trước khi trình bày với cấp trên một vấn đề nào đó, bạn nên suy nghĩ thật kỹ để nói năng sao cho mạch lạc, dễ hiểu. Nếu là lính mới, hãy học cách lắng nghe khi được chỉ bảo.

Giao tiếp hiệu quả là một bí quyết để học hỏi nhiều hơn ở chốn công sở. Ảnh minh họa: M&C.

Giao tiếp hiệu quả cao là một sự thúc đẩy rất mạnh mẽ cho sự phát triển liên tục của bạn. Dần dần, khi kinh nghiệm của bạn dần phong phú, bạn sẽ phát hiện ra rằng con người càng ưu tú, kỹ năng giao tiếp của họ càng vững vàng. Vậy làm thế nào để cải thiện khả năng giao tiếp của bạn?

Có rất nhiều cuốn sách và video trên thị trường về chủ đề này, điều tôi muốn chia sẻ với mọi người chỉ là một số hiểu biết và cảm hứng thu hoạch được từ việc quan sát những người xuất sắc xung quanh mình.

Yếu tố đầu tiên của giao tiếp hiệu quả cao là phải chuẩn bị đầy đủ. Trong quá trình trao đổi với các ứng viên (chủ yếu là quản lý cấp trung và cấp cao của công ty), tôi thấy một hiện tượng rằng xác suất thành công của tất cả các ứng viên đã chuẩn bị đầy đủ là rất cao. Họ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng những gì tôi yêu cầu. Họ cũng sẽ chuẩn bị các câu hỏi của họ, mỗi câu hỏi đều ngắn gọn, súc tích.

Yếu tố thứ hai của giao tiếp hiệu quả cao là giao tiếp tập trung, thể hiện ở hai cấp độ là tư tưởng và hành động. Về mặt tư tưởng, đừng suy nghĩ lan man, tâm trí bất định, đừng để cho đối tượng giao tiếp với bạn cảm thấy bạn không hề để tâm đến cuộc trò chuyện.

Về mặt hành động, cần học cách lắng nghe cẩn thận bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả thông tin ngôn ngữ và thông tin phi ngôn ngữ. Hành động cũng bao gồm không liên tục làm công việc khác trong khi giao tiếp. Hãy tôn trọng đối tượng giao tiếp. Thỉnh thoảng có cuộc gọi hay tin nhắn văn bản quan trọng cần trả lời thì bạn có thể giải thích tình huống đặc biệt với đối phương, như vậy sẽ có được sự thông cảm từ họ.

Yếu tố thứ ba của giao tiếp hiệu quả là nội dung giao tiếp. Giao tiếp là quá trình trao đổi giữa người với người để mong muốn truyền đạt thông tin hoặc đồng thuận về cảm xúc. Do đó, chúng ta phải học hỏi rất nhiều phương pháp và kỹ xảo trong quá trình giao tiếp.

Ví dụ như năng đưa ra câu hỏi mở, như vậy sẽ cho phép bạn nắm bắt thông tin nhiều hơn, toàn diện hơn, có thể thực sự có được câu trả lời chân thực của đối phương. Ví dụ, khi giao tiếp hãy trình bày ý kiến hay ý tưởng một cách ngắn gọn và súc tích, đơn giản và rõ ràng, đừng nói chuyện vô nghĩa dông dài, đừng liên tục lặp lại lời nói của chính mình, đừng chỉ nghĩ đến điều gì thì nói điều đó.

Điều này thể hiện bạn là một nhân viên rất có tính logic, tư duy sáng suốt. Ngoài ra hãy nhớ rằng, điều bạn biết là biết, điều bạn không biết là không biết. Đừng không hiểu mà giả vờ hiểu, đó là hành vi rất ấu trĩ, sớm hay muộn bạn sẽ nhìn bị mọi người thìn thấu, tự biến mình thành trò cười.

Cuối cùng, đừng bao giờ có tham vọng bản thân sẽ làm thầy của thiên hạ. Điều này dễ gây phản cảm cho người khác. Sự phản cảm một khi đã hình thành thì khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn, gây trở ngại trong giao tiếp. Cách làm khôn ngoan là nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Con người có hai tai, một miệng chính là để chúng ta lắng nghe nhiều hơn, nói ít hơn.