Kiểu đồng nghiệp 'nguy hiểm' chốn công sở mà ít người biết

Nhiều người cho rằng, nếu đồng nghiệp an phận, không có chí cầu tiến là một may mắn, đó sẽ là cơ hội để bạn vượt lên. Đáng tiếc, thực tế không phải như vậy!

Những người luôn cảm thấy chán nản với công việc sẽ mang lại năng lượng tiêu cực cho đồng nghiệp. Ảnh minh họa: C.F.

“Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội không có năng lực gì”. Nếu có đường chạy tốt, huấn luyện viên ưu tú, nhưng đồng đội của bạn ung dung với thời thế, không nghĩ về việc tiến thủ, điều này có thể trở thành hòn đá ngáng chân bạn.

Một số người có thể thắc mắc: “Sức mạnh của đồng đội có thực sự liên quan đến sự phát triển cá nhân không? Đồng đội đều kém cỏi, tôi cạnh tranh với họ dễ như trở bàn tay, có nhiều cơ hội để được cất nhắc.” Tôi muốn nói với bạn rằng chưa chắc đã là như vậy. Một đồng đội bình thường sẽ dễ dàng để bạn thành công ư? Họ sẽ không sử dụng các mánh khóe với bạn, để bạn không gặp khó khăn ư?

Nếu đồng đội của bạn là những người không mưu cầu thăng tiến, họ sẽ liên tục tạo ra năng lượng tiêu cực. Nếu bạn không rời khỏi đường chạy, bạn sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực, ngày càng trở nên tiêu cực hơn, ngày càng thụ động hơn, ngày càng giống họ hơn.

Sức mạnh của môi trường là vô tận. Nếu các đồng đội là những người có đam mê, tự tin và có mục tiêu, bạn sẽ được gần đèn thì rạng. Nhìn thấy những người tài đức, bạn sẽ mong muốn được ở cạnh họ, vui vẻ hòa nhập vào trong đội nhóm, kề vai sát cánh cùng họ.

Thay đổi môi trường làm việc còn cần đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu bạn không may ở trong môi trường năng lượng tiêu cực, bạn nên nghiêm túc cân nhắc xem có nên rời đi hay không. Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là, tổ chức sẽ thay đổi.

Tầng lớp chiến lược sẽ điều động một số huấn luyện viên cao cấp để làm mới tổ chức. Trong trường hợp này, bạn phải dự đoán tỷ lệ thành công của việc thay đổi tổ chức. Thành công này phụ thuộc vào khả năng của huấn luyện viên và quyết tâm muốn thay đổi của tổ chức.

Thay đổi tổ chức là một dự án có hệ thống, nếu chỉ dựa vào công sức của một số huấn luyện viên thì kết quả sẽ rất hạn chế. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của các đồng đội cũ và sức mạnh môi trường của đường chạy cũ.

Một tình huống khác là khả năng cá nhân của huấn luyện viên thực sự rất mạnh, nhưng đội nhóm của anh ấy lại rất bình thường. Nguyên nhân có thể từ cách thức quản lý của người lãnh đạo, anh ấy không giỏi chia sẻ hoặc không sẵn lòng chia sẻ. Nếu giúp đỡ đồng đội không phải là mối quan tâm của anh ấy, thì bạn nhất định phải xem xét cẩn thận xem bạn có muốn đi theo anh ấy không.

Đừng trông vào hào quang của huấn luyện viên, hào quang là của riêng anh ấy, và không liên quan đến bạn. Vậy làm thế nào để đánh giá ưu và nhược điểm của đồng đội? Trước khi vào việc, có thể thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn với những người đã quen thuộc với công ty.

Thu thập các thông tin và tài liệu liên quan đến công ty để phân tích chuyên sâu, tỉ mỉ. Những lời truyền miệng là có thể có ích, hãy chú ý đến cuộc đối thoại bên lề, đến các đánh giá của những người từng làm việc tại đây. Giả sử bạn đã hợp tác cùng đồng đội mỗi ngày. Sau hơn ba tháng sớm tối tiếp xúc, bạn có thể thấy một số manh mối.

Khi bạn gặp khó khăn, họ đưa tay giúp đỡ, hay khoanh tay đứng nhìn? Họ bận rộn cả ngày với công việc hay cả ngày không có nhiệm vụ gì đáng kể? Họ có đang duy trì tương tác với huấn luyện viên? Những chi tiết này là tất cả các tín hiệu để bạn lựa chọn ở lại, tiếp tục cộng tác với họ hoặc rời đi.

Tóm lại, ở cạnh người thế nào, thì bạn sẽ có xu hướng trở thành người như vậy. Điều chúng ta cần làm là không ngừng cải thiện năng lực của mình, lựa chọn đồng đội một cách cẩn thận và khách quan.