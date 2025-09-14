Tìm được 'sếp chất lượng cao' quý như thấy ân sư

Cấp trên không chỉ là người đánh giá chất lượng công việc của bạn. Một người quản lý có tâm giống như người thầy giỏi chốn công sở, giúp nhân viên phát huy thế mạnh của mình.

Bạn sẽ có được nhiều bài học quý báu từ người quản lý của mình. Ảnh minh họa: J.P.

Chọn lựa một huấn luyện viên giỏi cũng quan trọng như chọn một đường chạy tốt, đôi khi một huấn luyện viên giỏi còn quan trọng hơn bản thân đường chạy. Nếu bạn chọn đúng lãnh đạo trực tiếp, đó sẽ là một phước lành tuyệt vời tại nơi làm việc.

Do đặc thù nghề nghiệp, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với một số lượng lớn các giám đốc điều hành công ty xuất sắc trong những năm qua. Từ thần thái toát ra từ ngôn ngữ, cử chỉ của họ, từ những câu chuyện họ chia sẻ với tôi và kinh nghiệm của họ trong việc đào tạo cấp dưới, tôi đã thu hoạch được rất nhiều điều.

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa họ, đó là họ có thể "hô mưa gọi gió" ở công ty, họ bất khả chiến bại, họ trở thành huấn luyện viên ngôi sao, cấp dưới tâm phục khẩu phục họ. Sau đây là các đặc điểm nổi bật ở những vị giám đốc này:

- Họ đều chính trực và có cá tính:

Họ đặt lợi ích của công ty lên trên lợi ích cá nhân. Nhân phẩm là tài sản quý giá nhất, là nhân cách đã định hình của một người. Vì vậy, chọn ông chủ phải lựa chọn người có nhân phẩm chính trực, như vậy bạn sẽ tránh được nhiều rủi ro và rắc rối nghề nghiệp tiềm ẩn. Bạn có thể đánh giá nhân phẩm của sếp thông qua quan sát một số chi tiết.

Đầu tiên, hãy nhìn vào đôi mắt của anh ấy. Nếu đôi mắt sáng rõ, kiên định, có thần và lan tỏa sức sống, hầu hết chủ nhân của nó là người có nhân phẩm tốt.

Thứ hai, lắng nghe lời truyền miệng về anh ấy. Nếu đó là một hoặc hai người đánh giá không tích cực về anh ấy, thì có thể cho qua. Nếu hầu hết mọi người đánh giá tiêu cực về tính cách của anh ấy, thì bạn cần cân nhắc cẩn thận có nên tham gia đội nhóm của vị sếp này hay không.

Cuối cùng, bạn có thể mở lòng trao đổi với anh ấy, nói với anh ấy về những kỳ vọng của bạn về hiện tại và tương lai, mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Hãy lắng nghe kế hoạch của anh ấy dành cho bạn, xem xem anh ấy có muốn dùng bạn để bù đắp một quân cờ còn thiếu trong đội nhóm của anh ấy, hay là lên kế hoạch cho hiện tại và tương lai của bạn một cách thật cẩn thận.

- Họ có tham vọng có được một sự nghiệp lớn lao:

Chúng ta đều biết về việc "đặt mục tiêu cao chỉ đạt được mức trung bình, đặt mục tiêu trung bình chỉ đạt được mức thấp". Nếu sếp của bạn không ngừng theo đuổi những điều tuyệt vời, không ngừng vươn lên, không ngừng thử thách những điều khó hơn, cao hơn và tốt hơn, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển cùng anh ấy. Những ông chủ thông thái đều biết sự phát triển của họ phụ thuộc vào sự phát triển của toàn đội nhóm.

- Họ sẵn sàng chia sẻ và tư vấn cho cấp dưới dù là với các công việc khác nhau. Nếu lãnh đạo trực tiếp của bạn chỉ liên lạc với bạn khi tiến hành đánh giá hàng quý hoặc hàng năm, hiếm khi trao đổi với bạn một cách chính thức hoặc không chính thức về những đánh giá của anh ấy về bạn, hoặc hiếm khi cho bạn lời khuyên và tư vấn, vậy thì anh ta có thể không để ý tới bạn lắm. Vì vậy bạn nên biết bước tiếp theo phải làm gì.

Những ông chủ tốt rất vui được chia sẻ, sẵn sàng chỉ dạy cấp dưới.

Trước hết, anh ấy không chỉ chú ý đến kết quả công việc hiện tại hoặc ngắn hạn của bạn, mà còn quan tâm đến kế hoạch phát triển nghề nghiệp lâu dài của bạn, làm thế nào để nâng cao khả năng toàn diện của bạn thông qua tư vấn hiệu quả của anh ấy.

Thứ hai, anh ấy sẽ không để bạn ở trong điều kiện dễ chịu. Con ếch sẽ mất tinh thần chiến đấu khi ở trong nước ấm trong một thời gian dài. Họ thường giao cho bạn những nhiệm vụ đầy tính thách thức, điều này thể hiện sự tin tưởng của sếp đối với bạn. "Quá trình chính là phần thưởng" là một câu nói nổi tiếng của Steve Jobs, đó cũng là một quy tắc chung được nhiều nhà lãnh đạo áp dụng tại nơi làm việc. Trên thực tế, bạn có thể biết rõ khả năng toàn diện của mình sẽ được cải thiện nhanh chóng khi hoàn thành các nhiệm vụ đầy thách thức.

Cuối cùng, anh ấy sẽ xuất hiện khi bạn hoặc đồng nghiệp gặp khó khăn. Anh ấy sẽ không bao giờ để các thành viên trong đội nhóm phải đơn độc đối mặt với những vấn đề nan giải.

Ông chủ tốt sẽ nỗ lực để đưa ra đề xuất, phân bổ các nguồn lực khác nhau, phát huy tài trí của mình để giúp đỡ đội nhóm, tư vấn hỗ trợ cho đội nhóm, dốc toàn lực giúp đội nhóm vượt qua khủng hoảng bao vây hoặc những khó khăn chồng chất, phức tạp.

- Họ đều có một trái tim tràn đầy trách nhiệm. Đó là trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm đối với công ty, trách nhiệm đối với sản phẩm và trách nhiệm đối với đội ngũ. Từng biểu hiện của các giám đốc điều hành cấp trung và cấp cao sẽ được nhân viên nhìn thấy, có tinh thần trách nhiệm hay không có thể dễ dàng quan sát từ nhiều chi tiết sau một khoảng thời gian tiếp xúc.

Một điểm đặc biệt cần nhắc đến chính là biểu hiện cốt lõi của ông chủ tốt đối với đội nhóm chính là việc dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Anh ta sẽ không lấy thành viên trong đội nhóm làm "bia đỡ đạn" để rũ bỏ trách nhiệm của mình, mà sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên và toàn bộ về kết quả công việc.

Tóm lại, sự gương mẫu của ông chủ sẽ ảnh hưởng một cách thầm lặng và tinh tế đến phong cách của đội nhóm. Khi bạn không thể đánh giá nhanh chóng và rõ ràng phong cách của sếp, bạn có thể quan sát, tìm hiểu đội nhóm của anh ấy. Nếu họ nói những lời không thành thật về sếp, như vậy cần phải đặt câu hỏi. Thông thường, đánh giá của nhân viên về sếp là tích cực.

Nếu đa số các thành viên trong đội nhóm đều ca ngợi sếp của họ từ sâu đáy lòng, và vui vẻ chia sẻ nhiều "tin đồn" tích cực về ông chủ, thì đây là một tín hiệu cho thấy có thể bạn đã gặp được một ông chủ tốt. Nhưng bạn đừng quên nhé, sếp tốt chỉ đánh giá cao những nhân viên tốt.

Khi bạn nghĩ mình gặp được một ông chủ tốt, bạn có thể tự hỏi chính mình xem có đủ tự tin để sếp yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không. Hoặc bạn có ý chí kiên định trở thành kiện tướng trên đường chạy dài và làm cho huấn luyện viên nghiêng ngả vì bạn ở ngay lần gặp gỡ đầu tiên hay không.