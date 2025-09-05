Bước đi đầu tiên trên đường tới thành công

Để thành công, bạn cần hiểu mình muốn gì, đâu là thế mạnh và điểm yếu của bản thân. Đừng chạy theo những kỳ vọng hão huyền, để rồi lao vào vòng xoáy của sự hoang mang và bất lực.

Hiểu rõ bản thân chính là điều đầu tiên mà người thành công cần biết. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Khởi nghiệp.

Mang vác theo hành lý nặng trong khi chạy chỉ khiến bạn khó cất bước. Học cách vứt bỏ những gánh nặng sẽ mang lại cho chúng ta năng lượng. Mỗi người ít nhiều đều mang theo những kỳ vọng.

Kỳ vọng của cha mẹ và các thành viên trong gia đình, mong muốn cải thiện cuộc sống hiện tại, khát khao tăng trưởng nhanh chóng… đều là những lời kêu gọi rất chính đáng. Trước tiên, hãy học cách hiểu chính mình. Đó là bước đầu tiên để tiến những bước lớn về phía trước.

Vậy làm thế nào để chạy bước thứ hai? Đầu tiên xin được chia sẻ một câu nói mà cá nhân tôi rất thích: Biến áp lực thành động lực. Chúng ta đều biết điều này nhưng nhiều người không làm đủ tốt. Chủ đề này cũng thường gây khó khăn cho tôi, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm là tập trung vào một mục tiêu nhỏ.

Hãy tập trung tất cả các nguồn lực, thời gian và năng lượng vào một điểm tại một thời điểm. Tôi đã chịu trách nhiệm tư vấn nguồn nhân lực cho các giám đốc điều hành trong nhiều năm. Mỗi trường hợp đều là thách thức. Tôi thường lo lắng sẽ phụ sự tín nhiệm của khách hàng nên luôn dốc cạn sức lực cho công việc. Dần dần tôi phát hiện ra rằng càng lo lắng, càng không hiệu quả.

Tôi đã nghĩ ra một cách, đó là tạo nên trung tâm của vòng tròn. Trung tâm của vòng tròn là điều khẩn cấp và quan trọng nhất trong một giai đoạn, tất cả các quy trình làm việc của vòng tròn phải phục vụ trung tâm của nó. Bạn có thể vẽ các vòng tròn bằng các công cụ khác nhau, với các cách kết hợp và tài nguyên khác nhau.

Hãy đốc thúc bản thân và đội nhóm phải tập trung vào trung tâm của vòng tròn ở một giai đoạn. Bất kỳ công việc nào không xoay quanh trung tâm của vòng tròn đều phải được đặt sang một bên. Mỗi ngày bạn đều tiến gần trung tâm thêm một chút, bạn nhất định sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Một người bạn làm việc ở Huawei kể cho tôi về chia sẻ của ông chủ Nhậm Chính Phi. Theo tôi đây là điều chúng ta nên tham khảo. Tổng giám đốc Nhậm nói: “Nước một khi được phun ra từ lỗ nhỏ với áp lực cao, thì có thể được sử dụng để cắt tấm thép. Năng lượng của 150 nghìn người nếu đều tập trung vào một mục tiêu duy nhất, thì sức mạnh sẽ vô biên.”

Hãy chuẩn bị nhẹ nhàng để xung trận. Hãy vứt bỏ mọi gánh nặng về vật chất và tinh thần cùng những xiềng xích tự đặt ra để tiến không ngừng về phía trước. Như vậy bạn sẽ càng chạy nhanh hơn.