Điều bạn nên cân nhắc trước khi nộp hồ sơ tuyển dụng?

Khi lựa chọn nơi làm việc, ngoài vấn đề lương bổng, bạn cần cân nhắc về chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến nếu làm việc ở đó. Hãy tìm hiểu kỹ về công ty trước khi nộp hồ sơ.

Chúng ta thường do dự khó quyết định giữa việc làm những gì chúng ta giỏi hay là làm những gì chúng ta thích. Điều mình thích lại không phải là sở trường, phải mất thời gian, công sức và tiền bạc để đầu tư mới có khả năng nâng cao.

Trái tim cứ mỗi lần nghĩ đến điều mình yêu lại rỉ máu. Nếu bạn có cả hai, vậy thì quá may mắn rồi. Tất cả những gì bạn phải làm là để ánh sáng của riêng bạn ngày càng tỏa rực rỡ.

Nếu bạn đang vật lộn để lựa chọn giữa việc bạn giỏi và việc bạn thích, tôi có thể nói với bạn rằng, việc giỏi và việc thích có vẻ có khoảng cách, nhưng thực tế là không.

Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn giỏi. Hãy phát huy đầy đủ những lợi thế của bạn, cố gắng tối đa làm cho lợi thế của bạn ngày càng lớn mạnh hơn. Ưu thế là con át chủ bài của bạn, là nguồn gốc của mọi thành công sau này.

Lợi thế giúp bạn gặt hái được thuận lợi ở mọi nơi, hoàn thành được những điều bản thân mong ước, tận dụng sức lực vừa phải mà có thu hoạch lớn lao. Theo quan điểm của tôi, tài năng thiên phú khó có thể thay thế.

Điều ngăn bạn thành công là suy nghĩ giới hạn của chính bạn. Bạn đam mê nghệ thuật, nhưng ngày ngày vẫn làm việc tại chốn văn phòng. Không thành vấn đề! Hãy cố gắng hết mình để thử nghiệm thêm.

Hãy kiếm sống bằng việc mình giỏi. Sau đó, dành thời gian ngoài giờ làm việc để học thêm về nghệ thuật, hoặc bạn có thể kết hợp nghệ thuật vào công việc hiện tại.

Bạn cần phân tích xem sở thích của mình có sâu sắc hay không. Sự mới mẻ trong thời gian ngắn, điều gây tò mò sẽ không tồn tại lâu. Giống như những suy nghĩ thay đổi không thể đoán trước, không thể hệ thống hóa, lập kế hoạch dài hạn. Tình yêu sâu sắc phải có sự sáng tạo, duy trì lâu dài. Hãy thử "trò chuyện" với tâm hồn về sở thích của bạn và tự hỏi bản thân: Tôi có thể luôn yêu điều ấy sâu sắc hay không?

Cố gắng lựa chọn một công ty giúp bạn phát triển tối đa các kỹ năng. Đó phải là nơi bạn có cơ hội phụ trách đa dạng nhiệm vụ, thay vì chỉ là nơi bạn chỉ làm một công việc cả ngày. Tuổi trẻ là lúc nhiều năng lượng nhất, khả năng học tập tốt nhất, có nhiều động lực, tham vọng nhất. Khoảng thời gian này cần đặc biệt trân trọng, coi thời gian là vàng để lên kế hoạch.

Trước tiên, chúng ta cần lập kế hoạch chọn môi trường làm việc. Khi bạn dự đoán hoặc khi bạn thấy công ty chỉ đào tạo bạn thành một công nhân lành nghề với một kỹ năng duy nhất hoặc bạn được sử dụng như là một công nhân lành nghề, bạn cần cảnh giác.

Cần đánh giá cẩn thận xem công ty này có xứng đáng với cam kết lâu dài với của tuổi trẻ của bạn không. Các chuyên gia giỏi không chỉ cần trau dồi chiều sâu, mà còn cần trau dồi bề rộng của họ. Tóm lại, không chỉ cần thành thạo kỹ năng chuyên môn, mà còn cần học được các kỹ năng khác.

Vậy làm thế nào để tìm hiểu xem công ty có thực sự bồi dưỡng bạn hay không? Hãy thực hiện những điều sau:

Tham khảo thêm. Hãy lắng nghe ý kiến của người có kinh nghiệm và đồng nghiệp đang công tác. Đề xuất của họ, những lời phàn nàn của họ, những câu chuyện của họ sẽ giúp bạn ra quyết định chính xác hơn.

Quan sát thêm. Quan sát các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo nhân viên của công ty. Có hai nơi bạn cần chú ý: một là quan sát từ tuyến kinh doanh, hai là quan sát từ tuyến nhân sự. Về kinh doanh, điều quan trọng là phải quan sát xem lãnh đạo trực tiếp của bạn có đào tạo bạn hay không.

Tuyến nhân sự là nơi có nhiệm vụ xây dựng một hệ thống đào tạo thực tế, đầy đủ, tiến bộ, hoàn chỉnh cho công ty. Việc đào tạo phản ánh sự đầu tư của công ty vào tài sản con người. Bạn cần quan sát xem nó có bao gồm đào tạo thường xuyên (đào tạo bên ngoài và đào tạo nội bộ) hay không?

Hiệu quả đào tạo như thế nào? Có cơ hội luân chuyển và xuất ngoại (kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài có thể mở rộng tầm nhìn, nâng cao giá trị cá nhân) hay không? Có trường đào tạo của riêng doanh nghiệp hay không? Danh tiếng truyền miệng trong ngành như thế nào?

Tại sao việc tuyển dụng ở 500 công ty hàng đầu khắt khe như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô nộp đơn ứng tuyển? Theo quan điểm của tôi, môi trường đào tạo tốt là một trong những lý do khiến nhiều công ty thuộc top 500 trở nên nổi bật. Chúng ta thấy rõ rằng đa số công ty này đều rất chuyên nghiệp, chi tiết, vô và nhân văn trong lĩnh vực bồi dưỡng nhân sự.

P&G coi trọng việc đào tạo các tài năng thuộc ngành công nghiệp chuyển động nhanh trong một thời gian dài. Các tinh anh của BAT cũng là những nhân vật rất “hot” của thị trường tài năng Internet.

Suy nghĩ thêm. Hãy suy nghĩ về việc bạn có thực sự muốn chạy bộ hay không, hay muốn đi bơi, chơi bóng đá? Tham gia các môn thể thao khác có khiến bạn phấn khích hơn hay không? Nếu bạn quyết tâm chạy, mục tiêu của bạn là gì? Là đạt vị trí đầu tiên, hay thông qua việc chạy để cải thiện khả năng thể chất, khả năng phối hợp, khả năng bùng nổ và các khả năng toàn diện khác, để thách thức các mục tiêu cao hơn và xa hơn không?