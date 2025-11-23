Phạm Băng Băng đã có thể thở phào nhẹ nhõm

Phạm Băng Băng vừa được trao cúp Nữ chính xuất sắc tại Giải Kim Mã lần thứ 62. Đây được cho là tín hiệu giúp nữ diễn viên thở phào nhẹ nhõm vì chưa "bít cửa" trở lại showbiz

Theo China Times, Phạm Băng Băng vừa giành cúp Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62, nhờ màn trình diễn trong bộ phim Địa Mẫu. Rạng sáng 23/11, diễn viên gây chú ý khi có bài đăng mới trên mạng xã hội, thể hiện tâm trạng vui vẻ, phấn khích sau khi có thêm thành tựu mới trong sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng đăng tải tấm ảnh selfie và cho biết sau khi trả lời xong hàng trăm tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp, cô đã “ăn liền 3 con cua lông”.

“Vừa trả lời hơn sáu trăm lời chúc của bạn bè, tôi đã ăn liền ba con cua lông. Lúc này, tôi thấy vừa hạnh phúc, vừa có chút cảm giác ngơ ngác”, ngôi sao Địa Mẫu chia sẻ. Đây là lần hiếm hoi Phạm Băng Băng đăng tải ảnh selfie lên mạng xã hội. Trong ảnh, ngôi sao sinh năm 1981 xõa tóc dài, khoe gương mặt mộc trẻ trung ở tuổi 44.

Phạm Băng Băng chia sẻ cảm thấy hạnh phúc sau khi nhận giải Nữ chính xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 62. Ảnh: Weibo.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ gửi lời chúc mừng Phạm Băng Băng. Theo truyền thông xứ tỷ dân, việc nhận cúp Nữ chính xuất sắc tại giải Kim Mã được cho là màn tái xuất mạnh mẽ của nữ diễn viên.

Trước đó, cô từng nằm trong nhóm nghệ sĩ bị phong sát. Cụ thể, năm 2018, Phạm Băng Băng vướng vào vụ bê bối trốn thuế, khiến sự nghiệp lao dốc. Người đẹp sau đó chuyển đến Hong Kong và từ đó theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài.

Những năm gần đây, cô chuyển hướng sang Hàn Quốc và các thị trường khác để đóng phim, từng bước trở lại showbiz. Tại Kim Mã lần thứ 62, Phạm Băng Băng không có mặt để nhận giải. Đạo diễn Trương Cát An lên sân khấu nhận giải thay nữ diễn viên, rồi kết nối điện thoại để cô phát biểu.

"Đây là sự cộng hưởng từ tâm hồn tôi và nhân vật. Tôi cảm nhận rõ ràng sức mạnh của phụ nữ, và biết ơn vì điện ảnh cho tôi cơ hội kể những câu chuyện cần được lắng nghe", Phạm Băng Băng chia sẻ.