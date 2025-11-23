Vũ đạo gây tranh cãi của HIEUTHUHAI

Đoạn clip HIEUTHUHAI biểu diễn tại GENfest tối 22/11 gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng vũ đạo của nam rapper chưa phù hợp.

Tối 22/11, GENfest Presents MBILLION 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC - Outdoor (TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt.

Trên sân khấu, HIEUTHUHAI khiến khán giả phấn khích khi thể hiện nhiều ca khúc làm nên tên tuổi. Tuy nhiên, màn trình diễn Vệ tinh của nam rapper đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong đoạn clip được lan truyền, HIEUTHUHAI thể hiện vũ đạo gợi cảm, với những chuyển động tập trung ở phần hông.

Nhiều ý kiến cho rằng động tác của HIEUTHUHAI có phần nhạy cảm. “Trông rất phản cảm”, “Lố lăng”... là một số bình luận về tiết mục của HIEUTHUHAI. Song bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng vũ đạo phù hợp nội dung bài hát, không đáng bị lên án.

Cũng trong GENfest Presents MBILLION 2025, HIEUTHUHAI gây chú ý khi chuyển khoản ủng hộ cho đồng bào đang gặp khó khăn trước tình hình thiên tai.

"Hôm nay đứng trên sân khấu này cùng với hàng chục nghìn khán giả, tôi hy vọng chúng ta có thể làm điều gì đó tích cực, mang tính chia sẻ để ủng hộ đồng bào. Tôi sẽ cùng mọi người góp một chút sức để có thể ủng hộ tất cả bà con ở miền Trung nhé", rapper chia sẻ trên sân khấu.

Vũ đạo của HIEUTHUHAI vướng tranh luận.

HIEUTHUHAI là ngôi sao được săn đón hàng đầu tại showbiz Việt hiện tại. Song, anh cũng từng vướng không ít tranh cãi. Gần đây, rapper từng bị dân mạng réo tên khi ca khúc Trình của anh được cho là có ngôn từ phản cảm.

Công ty quản lý sau đó lên tiếng, cho biết Trình do HIEUTHUHAI sáng tác, trình bày và công bố vào tháng 9/2024. Câu hát: “Hay anh phải ngừng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc m** th** bật cho mấy thằng nhõi nghiến?” được viết ra với hàm ý châm biếm lời chỉ trích cho rằng nhạc rap phải gai góc, thậm chí thô tục.

Nam rapper cũng từng vướng chỉ trích vì vũ đạo lắc hông hồi tháng 7 năm nay. Sau đó, HIEUTHUHAI lên tiếng xin lỗi. Anh chia sẻ: "Lần trước đi diễn ở dưới Cần Thơ, tôi nhảy bài Ngủ một mình. Như thường lệ, tôi có thực hiện vũ đạo lắc hông. Nhưng hình như tôi thấy có nhiều người nói phản cảm. Tôi cũng không biết như thế nào vì đôi khi bản thân không rõ mình đúng hay sai. Nếu nó phản cảm và làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi rất xin lỗi".