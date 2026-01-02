Demi Lovato gợi cảm sau khi giảm 23 kg

Demi Lovato gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bikini đón năm mới 2026, khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm sau khi giảm khoảng 23 kg.

Theo Page Six, trong loạt ảnh đón năm mới 2026, Demi Lovato thu hút sự chú ý với vóc dáng săn chắc, gợi cảm sau khi giảm khoảng 23 kg.

Cụ thể, hình ảnh ghi lại kỳ nghỉ của nữ ca sĩ bên bãi biển và hồ bơi, trong đó có những khoảnh khắc diện bikini hai mảnh, làm nổi bật vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cùng đường nét cơ thể khỏe khoắn. Thần thái và phong cách tự tin giúp Demi Lovato toát lên vẻ gợi cảm, khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Lovato chú thích cho bài đăng: “những khoảnh khắc (nho nhỏ) chưa từng công bố của năm 2025”. Đáng chú ý, trong đó còn có hình ảnh cô ở bên chồng – nhạc sĩ Jordan “Jutes” Lutes.

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn, với nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình và thần thái của Demi Lovato. Jordan cũng để lại bình luận thể hiện sự ủng hộ và ngưỡng mộ dành cho vợ.

Hình ảnh gợi cảm của Demi Lovato. Ảnh: @demilovato.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn nhiều thay đổi trong cuộc sống của Demi Lovato. Tháng 5, nữ ca sĩ tổ chức lễ cưới riêng tư tại California. Cô diện váy cưới của nhà mốt Vivienne Westwood, trong khi chú rể mặc tuxedo đen cổ điển. Hôn lễ được tổ chức ấm cúng với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Đến tháng 10 cùng năm, Demi Lovato phát hành album phòng thu thứ chín mang tên It’s not that deep. Sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình, đồng thời lọt bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia. Theo kế hoạch, nữ ca sĩ sẽ khởi động chuyến lưu diễn It’s not that deep tour tại Bắc Mỹ từ tháng 4 đến tháng 5.

Thời gian qua, sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của Demi Lovato khiến một bộ phận khán giả nghi ngờ cô sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân theo xu hướng tại Hollywood. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa từng xác nhận việc dùng thuốc giảm cân. Trong các cuộc phỏng vấn, Demi Lovato cho biết cô theo đuổi lối sống tỉnh táo, hạn chế tiệc tùng và chú trọng bảo vệ năng lượng cá nhân.

Trong quá khứ, Demi Lovato từng dùng thuốc quá liều khiến cô suýt mất mạng. Sau đó, cô đã ba lần bị đột quỵ và một lần bị đau tim. Để điều trị, Lovato duy trì một lối sống tỉnh táo, tuy nhiên vẫn sử dụng chất gây nghiện có chừng mực.

Vào tháng 12/2021, Demi tuyên bố rằng hoàn toàn tỉnh táo là "cách duy nhất" để cô có lối sống lành mạnh. Ca sĩ cũng lặng lẽ hoàn thành một một khoá cai nghiện khác trong năm này.