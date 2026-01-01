'Avatar 3' đánh bại Thu Trang trong ngày đầu năm

Ba phim Việt đồng loạt ra rạp dịp đầu năm 2026 nhưng đều lép vế trước “Avatar 3”. Bom tấn Hollywood tiếp tục giữ ngôi đầu phòng vé, với tỷ lệ lấp đầy ấn tượng.

Trong ngày đầu tiên của năm 2026, đường đua phòng vé trở nên sôi động khi nhiều đối thủ cùng lúc chia nhau thị phần. Bên cạnh bom tấn Avatar 3 đã thống trị phòng vé suốt nửa tháng qua, dịp nghỉ lễ còn chứng kiến ba phim nội địa đồng loạt ra rạp gồm Ai thương ai mến , Thiên đường máu và Nhà hai chủ.

Đáng chú ý, Avatar: Fire and Ash vẫn chưa thể bị đánh bại, tiếp tục giữ vững ngôi đầu phòng vé kể từ khi ra mắt. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày 1/1, phim thu 12,5 tỷ đồng trên 1.826 suất chiếu, trung bình mỗi suất bán được 49 vé – tỷ lệ lấp đầy ở mức rất cao. Tính đến hiện tại, tác phẩm của James Cameron đã dắt túi 222 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, dù được xếp nhiều hơn bom tấn Hollywood khoảng 1.000 suất chiếu, Thiên đường máu chỉ đứng thứ hai phòng vé với hơn 10 tỷ đồng doanh thu trong ngày. Song, đây vẫn là kết quả tương đối khả quan khi bộ phim phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ. Tính đến nay, tác phẩm hành động của Hoàng Tuấn Cường đã thu về 28 tỷ đồng và được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn, mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Phòng vé Việt chứng kiến cuộc đua giữa 4 tác phẩm.

Ở chiều ngược lại, Ai thương mến ai của Thu Trang lại có màn khởi động chưa như kỳ vọng. Trong ngày chiếu chính thức đầu tiên, phim đạt 3,6 tỷ đồng trên 1.714 suất chiếu, tương đương khoảng 21 vé mỗi suất. Con số này thực chất không quá thấp, song trong bối cảnh các đối thủ đang bứt tốc mạnh mẽ, việc mở màn thiếu bùng nổ có thể khiến bộ phim gặp bất lợi ở giai đoạn sau, khó tạo nên cú lội ngược dòng.

Sau các suất chiếu sớm, hiệu ứng truyền thông của Ai thương ai mến cũng khá mờ nhạt. Câu chuyện gia đình bị nhận xét là quen thuộc, thiếu điểm nhấn, chưa đủ sức thuyết phục khán giả ra rạp trong bối cảnh thị trường phim đang bước vào giai đoạn trầm lắng.

Ngoài ra, hai phim hoạt hình Zootopia 2 và Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí cũng tạo được dấu ấn nhất định tại phòng vé Việt Nam, với doanh thu lần lượt đạt 3,2 tỷ và 2,6 tỷ đồng .