Jennie gợi cảm, David Beckham phớt lờ con trai dịp năm mới

Trong khi đó, David Beckham đăng bài viết điểm lại những cột mốc quan trọng ở tuổi 50, từ danh hiệu hiệp sĩ cho đến chức vô địch MLS trên cương vị đồng sở hữu. Cựu danh thủ dành nhiều lời tri ân cho vợ cùng các con và những người đồng hành. Song bài đăng nhanh chóng thu hút chú ý khi không xuất hiện bất kỳ hình ảnh hay nhắc đến con trai cả Brooklyn giữa lúc gia đình đang vướng tin đồn rạn nứt.