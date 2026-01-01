Jennie gợi cảm, David Beckham phớt lờ con trai dịp năm mới

Trong khoảnh khắc khép lại năm cũ, Jennie đăng tải loạt ảnh ghi lại hành trình của mình trong 2025. Trong đó, đáng chú ý là những khoảnh khắc nữ ca sĩ diện bikini giữa khung cảnh hoàng hôn, khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm. "Năm nay ngập tràn yêu thương và những điều tốt đẹp", Jennie viết kèm bài đăng.
Trong khi đó, David Beckham đăng bài viết điểm lại những cột mốc quan trọng ở tuổi 50, từ danh hiệu hiệp sĩ cho đến chức vô địch MLS trên cương vị đồng sở hữu. Cựu danh thủ dành nhiều lời tri ân cho vợ cùng các con và những người đồng hành. Song bài đăng nhanh chóng thu hút chú ý khi không xuất hiện bất kỳ hình ảnh hay nhắc đến con trai cả Brooklyn giữa lúc gia đình đang vướng tin đồn rạn nứt.
Trên sân khấu mừng năm mới của Đài Hồ Nam, vợ chồng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây chú ý khi trao nhau nụ hôn qua lớp voan cưới. Khoảnh khắc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, đánh dấu lần hiếm hoi cặp đôi cùng khoe tình cảm sau đám cưới.
Trong khi đó, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cùng vợ là Lauren Sanchez đón năm mới tại Nikki Beach – điểm đến quen thuộc của giới siêu giàu và người nổi tiếng. Lauren Sanchez xuất hiện với phong thái thoải mái, đội mũ rộng vành, hòa vào nhóm bạn bè, trong khi Bezos ở gần đó. Siêu du thuyền Koru của ông cũng được ghi nhận neo đậu gần khu vực này. Ảnh: Backgird.
Trong thời khắc giao thừa, Rosé đăng tải loạt hình ảnh mới, đồng thời gửi lời chúc năm mới đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chia sẻ video nhìn lại chặng đường năm qua, đặc biệt là thành quả mà siêu hit APT mang đến cho cô.
Nhân dịp giao thừa, SEVENTEEN gây chú ý khi tái hợp đầy đủ 13 thành viên trong buổi gặp mặt cuối năm. Trên trang cá nhân, trưởng nhóm S.Coups chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cả nhóm quây quần bên bàn tiệc. Đáng chú ý trong đó có một số thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc bận rộn với lịch trình riêng.
Theo PeoPle, Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã đón năm mới bên nhau, bù đắp cho quãng thời gian dài phải xa cách vì lịch trình công việc dày đặc. Nguồn tin cho biết, cặp đôi tận hưởng việc được ở cạnh nhau nhiều hơn trong tháng 12, sau khi Chalamet hoàn tất quá trình quay Dune: Part Three và trở lại Los Angeles. Trước đó, Kylie đã nhiều lần bay sang Budapest vào mùa thu để thăm bạn trai khi anh bận rộn với các dự án phim. Ảnh: filmmagic.
