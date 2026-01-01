Thu Trang khó cản 'Avatar 3'

Ngay sau khi “Avatar 3” qua giai đoạn bùng nổ, ba phim Việt lập tức nhập cuộc. “Thiên đường máu” vươn lên mạnh mẽ, đẩy phim của Thu Trang vào thế khó.

Dắt túi hơn 5 tỷ USD chỉ sau hai phần phim, không ngoa khi nói Avatar đang là thương hiệu điện ảnh có sức ảnh hưởng toàn cầu. Mỗi lần loạt phim này ra mắt phần mới, đó như là một sự kiện trọng đại của thế giới điện ảnh, thu hút gần như mọi sự chú ý. Cũng vì vậy, đứa con tinh thần của James Cameron thường được xem như “chướng ngại khổng lồ”, khiến mọi nhà sản xuất phải dè chừng. Và ở Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, vẫn có những tác phẩm mạo hiểm chọn cách đối đầu trực diện với bom tấn Hollywood này. Cách đây ba năm, Thanh Sói (Ngô Thanh Vân) và Đảo độc đắc (Lê Bình Giang) từng mạnh dạn ra rạp cùng thời điểm. Năm nay, đến lượt Ai thương ai mến (Thu Trang) và Nhà hai chủ (Trần Duy Linh & Phạm Trung Hiếu) và Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường) cùng nhau nhập cuộc, trở thành đối trọng của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam.

"Avatar 3" khiến cả thế giới dè chừng

Năm 2022, Thanh Sói và Đảo độc đắc từng ra rạp đúng thời điểm Avatar: The Way of Water khuynh đảo phòng vé toàn cầu.

Thực tế, cả hai dự án đều có cơ sở để tự tin cạnh tranh. Thanh Sói sở hữu mức đầu tư thuộc hàng cao nhất thị trường nội địa, đồng thời là hậu truyện của Hai Phượng – bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu Việt Nam. Trong khi đó, Đảo độc đắc được phát triển từ thương hiệu kinh dị vốn có lượng khán giả ổn định.

Tuy nhiên, diễn biến phòng vé diễn ra theo hướng hoàn toàn một chiều, khi hai phim Việt gần như bị đè bẹp. Ở giai đoạn khởi đầu, Thanh Sói và Đảo độc đắc chỉ thu vỏn vẹn 5 tỷ đồng , nắm chắc phần thất bại. Ngược lại, cùng thời điểm, Avatar đạt hơn 40 tỷ đồng – gấp 8 lần hai đối thủ, và cán mốc 154 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp tại Việt Nam.

Ngô Thanh Vân "ngã đau" khi đối đầu Avatar 2.

Khép lại hành trình, Đảo độc đắc chỉ dừng ở mức 12 tỷ đồng . Trong khi đó, Thanh Sói đạt 23 tỷ – con số gây thất vọng lớn khi kinh phí sản xuất lên tới 43 tỷ đồng , đồng nghĩa phim chịu thua lỗ nặng. Nhìn chung, thời điểm đó, phần đông khán giả Việt vẫn lựa chọn Avatar khi đặt lên bàn cân, khiến các phim nội địa hoàn toàn lép vế.

Không chỉ tại Việt Nam, thương hiệu Avatar còn lấn át gần như mọi đối thủ ở những thị trường mà nó cập bến.

Tại Hàn Quốc, Avatar 2 nhanh chóng thống trị khi thu khoảng 96 triệu USD chỉ trong vài tuần cuối năm 2022. Trong khi đó, các phim nội địa ra rạp cùng thời điểm như Gentleman hay Pororo and Friends: Virus Busters chỉ đạt doanh thu chưa tới 2 triệu USD .

Ở Trung Quốc, trang Sina nhận định Avatar 2 gần như không có đối thủ. Bộ phim thu khoảng 245 triệu USD trong đợt phát hành đầu tiên, góp phần vực dậy phòng vé Trung Quốc sau giai đoạn trầm lắng vì dịch Covid-19.

Thành công áp đảo của hai phần trước đã buộc nhiều thị trường ngoài Hollywood phải chủ động né lịch phát hành. Theo Hankook Ilbo, cuối năm 2025, điện ảnh Hàn Quốc gần như “biến mất” khỏi rạp khi hàng loạt bom tấn Hollywood, đặc biệt là Avatar 3, đồng loạt ra mắt vào tháng 12.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trung Quốc. Theo QQ, sức ảnh hưởng của Avatar 3 đang buộc nhiều dự án điện ảnh phải điều chỉnh kế hoạch. Một số phim nội địa chủ động tránh khung 19–31/12/2025 – thời điểm bom tấn của James Cameron ra rạp.

Đáng chú ý, Vô Danh 3 (kinh phí khoảng 200 triệu NDT) do Lưu Đức Hoa đóng chính, vốn dự kiến công chiếu ngày 31/12, đã bất ngờ hoãn vô thời hạn. Bên cạnh đó, các dự án lớn của Thẩm Đằng và Gia Linh cũng được dời sang Tết Nguyên đán 2026, vì lo ngại Avatar sẽ độc chiếm các phòng chiếu IMAX.

Avatar 3 khiến mọi đối thủ dè chừng.

Thế khó cho Thu Trang

Ai thương ai mến, Thiên đường máu và Nhà hai chủ bước vào cuộc đua năm nay với không ít hoài nghi. Tuy nhiên, khác với ba năm trước, khi phim Việt ra rạp đúng thời điểm The Way of Water đạt đỉnh doanh thu, gần như không có cửa cạnh tranh, tình thế hiện tại phần nào thuận lợi hơn. Sau hơn nửa tháng oanh tạc phòng vé, Avatar 3 dù vẫn giữ sức hút, nhưng tốc độ kiếm tiền đã chậm lại đáng kể, không còn gây sốt.

Thời điểm phát hành này gợi nhớ đến Lật mặt 4 trong cuộc đối đầu với Avengers: Endgame vào năm 2019. Khi đó, phim của Lý Hải cũng ra rạp sau khoảng hai tuần, thời điểm bom tấn Marvel đã qua giai đoạn bùng nổ. Kết thúc hành trình, Lật mặt 4 dắt túi 91 tỷ đồng – mức rất cao so với mặt bằng thị trường lúc bấy giờ.

Quay trở lại cuộc đua năm nay, với Nhà hai chủ, đây là dự án kinh dị có mức đầu tư khiêm tốn, không đòi hỏi doanh thu quá lớn để hòa vốn. Theo ước tính, với khoảng 10 tỷ đồng sau ba ngày đầu, phim đã tiến sát điểm hòa vốn, thậm chí có khả năng sinh lời nếu duy trì được nhịp bán vé như hiện tại.

Tuy nhiên, kết quả khả quan này không kéo dài được lâu khi ngay sau đó, hai dự án nội địa có tiềm lực mạnh đồng loạt nhập cuộc.

Nếu Thiên đường máu là tác phẩm chủ lực của Mega GS, nhà sản xuất cũng thể hiện rõ sự tự tin, thì Ai thương ai mến lại đi cùng thương hiệu Thu Trang – vốn sở hữu lượng khán giả ổn định sau nhiều năm hoạt động. Từ đây, doanh thu của Nhà hai chủ nhanh chóng lao dốc, gần như ngay lập tức bị loại khỏi cuộc chơi.

Trước khi bước vào cuộc đua, Ai thương ai mến được nhận xét nhỉnh hơn đôi chút so với các đối thủ nội địa. Về mặt thể loại, nếu Avatar thiên về giải trí quy mô lớn, Thiên đường máu thuộc dòng hành động – tâm lý khá kén người xem ở thị trường nội địa, thì phim của Thu Trang lại mang không khí hài lãng mạn, gia đình, khá phù hợp với nhóm khán giả tìm kiếm trải nghiệm nhẹ nhàng, sâu lắng trong dịp nghỉ lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Thu Trang không phải là gương mặt xa lạ với các mùa phim cạnh tranh cao. Một năm trước, nữ diễn viên từng tự tin ra rạp cùng thời điểm với phim của Trấn Thành và đạt được thành công mà ít ai ngờ tới.

Phim của Thu Trang bị khó vượt Avatar 3 và Thiên đường máu.

Dù vậy, khi cuộc đua thực sự diễn ra, Thu Trang lại không thể sớm tăng tốc, khi chất lượng phim chưa tạo được ấn tượng cần thiết. Sau các suất chiếu sớm, hiệu ứng trên truyền thông của Ai thương ai mến khá mờ nhạt. Câu chuyện gia đình bị nhận xét là quen thuộc, thiếu điểm nhấn, chưa đủ sức lôi kéo khán giả ra rạp giữa bối cảnh thị trường phim đang vào khúc cua “trầm lắng”.

Trái lại, Thiên đường máu gây bất ngờ nhờ câu chuyện về nạn buôn người mang đậm yếu tố thời sự, khơi gợi sự tò mò từ khán giả. Chất lượng sản xuất cũng được đánh giá nhỉnh hơn mặt bằng chung. Từ đây, đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Cường nhanh chóng vươn lên trở thành đối trọng chính của Avatar 3, đồng thời đẩy Thu Trang vào thế khó.

Trong ngày mở màn 31/12, Thiên đường máu tạm dắt túi khoảng 3,5 tỷ đồng , gấp hơn bốn lần con số 800 triệu đồng của phim Thu Trang, đồng thời sở hữu nhiều hơn khoảng 1.000 suất chiếu. Avatar 3 vẫn tạm dẫn đầu với hơn 4,8 tỷ đồng .

Trước sự cạnh tranh từ một Thiên đường máu đang sung sức, trong khi hành trình của Avatar 3 được dự đoán còn kéo dài thêm ít nhất ba tuần, Thu Trang đang đối mặt với nhiều thách thức, viễn cảnh hụt hơi trong cuộc đua ngày càng rõ rệt.