Phim 18+ có Lương Thế Thành rời rạp, đối diện thua lỗ

Hoàng tử quỷ, bộ phim kinh dị của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân, chính thức khép lại hành trình phòng vé sau gần một tháng trụ rạp. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim dắt túi 28,2 tỷ đồng , con số được dự đoán sẽ gây thua lỗ cho nhà đầu tư.

Trong ngày chiếu cuối cùng 31/12, Hoàng tử quỷ chỉ bán được 22 vé trên ba suất chiếu, thu về 1,1 triệu đồng. Thực tế, các cụm rạp lớn đã rút phim khỏi lịch chiếu từ vài ngày trước đó, tác phẩm chỉ còn được chiếu nhỏ giọt tại một số rạp quy mô nhỏ. Ở những ngày cuối, doanh thu phim mỗi ngày cũng chỉ tăng thêm vài triệu đồng.

Trước đó, Hoàng tử quỷ nhận nhiều kỳ vọng bởi kinh phí đầu tư lớn, sở hữu ê-kíp mạnh ở thể loại kinh dị, cùng sự xuất hiện của dàn diễn viên quen mặt như Lương Thế Thành, Anh Tú Atus... Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng phim kinh dị đang thoái trào, tác phẩm không bùng nổ như kỳ vọng. Sau khoảng 10 ngày ra rạp, Hoàng tử quỷ mới thu về 24 tỷ đồng . Sang tuần chiếu thứ hai, phim giảm nhiệt khá nhanh, bình quân mỗi ngày chỉ còn khoảng 1.000 suất chiếu.

Kinh phí sản xuất Hoàng tử quỷ được ước tính vượt 20 tỷ đồng . Sau khi trừ các chi phí phát hành và tỷ lệ ăn chia với hệ thống rạp, bộ phim nhiều khả năng không thể hoàn vốn.

Hoàng tử quỷ có doanh thu kém xa kỳ vọng.

Lấy bối thời Lê Trung Hưng, Hoàng tử quỷ theo chân Thân Đức (Anh Tú Atus) một hoàng tử được sinh ra từ tà thuật, sớm bộc lộ bản chất khát máu từ nhỏ. Ngày nọ, theo lời chỉ dẫn của Quỷ Xương Cuồng, Thân Đức tìm cách trốn khỏi cung cấm, nuôi mộng phục hưng Xương Cuồng giáo.

Để làm được điều này, hắn phải cải trang thành một thầy thuốc trà trộn vào làng Hủi, nơi người dân đang kiệt quệ vì dịch bệnh. Đây cũng chính là địa điểm đặt Ải Mắt Người, giam giữ linh hồn của Quỷ Xương Cuồng.

Trong phim, Lương Thế Thành vào vai trưởng làng Lỗ Đạt, đối trọng với Hoàng tử quỷ Thân Đức. Trong nhiều năm trời, Lỗ Đạt là người đứng đầu làng Hủi, dẫn dắt người dân nơi đây chiến đấu với căn bệnh quái ác.