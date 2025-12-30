Phản ứng của Lý Long Cơ trước tin bạn gái kém 40 tuổi đã có chồng con

Lý Long Cơ lên tiếng trước tin đồn bạn gái kém gần 40 tuổi đã có chồng con. Nam diễn viên cho biết đang tìm hiểu và cố ổn định tâm trạng.

Nam diễn viên Hong Kong Lý Long Cơ mới đây đã lên tiếng về thông tin bạn gái kém ông gần 40 tuổi, Vương Thanh Hà, thực chất đã kết hôn và có con tại Trung Quốc.

Cụ thể, gần đây, một YouTuber đã công bố loạt thông tin cho rằng Vương Thanh Hà đã kết hôn từ năm 2007 với một người đàn ông họ Trần và có một con trai 16 tuổi. Người này còn đưa ra các tài liệu được cho là giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu cùng hình ảnh Vương Thanh Hà xuất hiện bên người đàn ông nói trên và mẹ ruột.

Lý Long Cơ đồng hành cùng bạn gái trong thời gian cô bị giam giữ. Ảnh: Singtao.

Theo Stheadline, trước những đồn đoán, Lý Long Cơ cho biết ông “đang tìm hiểu thêm” và tạm thời giữ im lặng. Khi được truyền thông hỏi sâu hơn, nam diễn viên bày tỏ không muốn bình luận về đời tư của Vương Thanh Hà và gia đình cô vì họ không thuộc giới giải trí.

Dù tránh xác nhận trực tiếp thông tin bạn gái đã có chồng con, Lý Long Cơ thừa nhận các tin đồn này có ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Nam diễn viên chia sẻ: “Tình cảm đến thì đến, đi thì đi, mọi thứ đều do số phận sắp đặt”. Song, nam diễn viên không đưa ra phản hồi rõ ràng về việc hai người còn duy trì quan hệ hay không.

Gần đây, Vương Thanh Hà không xuất hiện, trong khi đó Lý Long Cơ cho biết cô lựa chọn ở Phật Sơn để phụ giúp công việc kinh doanh gia đình. Dịp Giáng sinh vừa qua, Lý Long Cơ không sang Trung Quốc mà ở lại Hong Kong một mình, cho biết ông cố gắng điều chỉnh tâm lý để không ảnh hưởng đến công việc.

Trước đó, chuyện tình cảm của Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà không được công chúng ủng hộ. Nhiều người cho rằng Vương Thanh Hà tiếp cận nam diễn viên chỉ vì tiền bạc, vật chất.

Từng có một số đồn đoán về việc để khiến bạn gái kém 37 tuổi vui lòng, Lý Long Cơ đã chuyển nhiều bất động sản sang tên cô. Tuy nhiên, diễn viên gạo cội sau đó lên tiếng phủ nhận.