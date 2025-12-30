Lý do đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hủy gấp

Theo Giám đốc Âm nhạc Vũ Quang Trung, lý do đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" tại Hà Nội bị hủy gồm vấn đề tác quyền và vi phạm hợp đồng từ phía BTC.

Mới đây, ông Vũ Quang Trung - Giám đốc Âm nhạc Về đây bốn cánh chim trời - lên tiếng chia sẻ về lý do đêm nhạc bị hủy bỏ.

Ông Trung chỉ ra những nguyên nhân chính khiến chương trình không thể diễn ra gồm tác quyền, vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất và thời gian tổ chức không đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Thứ nhất, vấn đề tác quyền. Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào.

Thứ hai, vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất. Các cam kết trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ. Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã đi đến quyết định không tiếp tục tham gia.

Thứ ba, thời gian tổ chức không đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Các nghệ sĩ tập luyện cho đêm nhạc. Ảnh: FB Hồng Nhung.

“Với những lý do trên, theo quan điểm cá nhân tôi, BTC lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, thay vì tiếp tục bán vé đến phút chót, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả - những người đã tin tưởng và ủng hộ chương trình”, ông Trung bày tỏ.

Giám đốc âm nhạc chia sẻ thêm Về đây bốn cánh chim trời là chương trình có quy mô rất lớn, gồm hơn 30 tác phẩm của 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, gần 10 ca sĩ, 100 nhạc sĩ, ban nhạc, dàn dây, dàn kèn, tốp ca… Với quy mô này, một chương trình cần tối thiểu 3 tháng chuẩn bị nghiêm túc.

“Tuy nhiên, vì tình yêu và sự trân trọng dành cho các tác phẩm của 4 nhạc sĩ lớn, tôi đã nhận lời tham gia bằng sự tin tưởng với nhà sản xuất và bắt đầu trao đổi từ tháng 11, trong khi ngày diễn dự kiến là 28/12 - tức chỉ khoảng 2 tháng nếu bắt tay ngay vào việc.

Tôi hiểu rất rõ về yêu cầu thời gian nên cùng nhóm nhạc sĩ hòa âm (Hồng Kiên, Đỗ Bảo, Lưu Hà An, Thanh Phương, Bùi Minh Đạo) bắt tay vào công việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào từ nhà sản xuất.

Hợp đồng với nhóm nhạc sĩ chính thức được ký ngày 9/12, hợp đồng với ban nhạc được ký vào 11/12. Các hợp đồng với dàn dây, dàn kèn, tốp ca… được ký sau đó. Trong tất cả hợp đồng đều ghi rất rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất (bên A) và trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn của bên thực hiện (bên B)”, ông Vũ Quang Trung kể thêm.

Tuy nhiên, sau đó, đơn vị sản xuất đã không trả các khoản thanh toán đúng thời hạn thỏa thuận. Trong suốt quá trình này, nhiều ca sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thụy… đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở để tập luyện. Trong khi đó, nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính.

Đêm nhạc diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội với sự tham gia của Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, saxophone Trần Mạnh Tuấn, violist Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ Trần Tiến.

Ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hoài Sa và ông Cao Trung Hiếu lần lượt rút lui với lý do bận việc. Sau đó, ông Vũ Quang Trung thay thế Cao Trung Hiếu ở vị trí giám đốc âm nhạc.

Tối 28/12, chỉ một giờ trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung thông báo rút khỏi sự kiện. Tiếp đó, ca sĩ Lê Hiếu và Lâm Bảo Ngọc cũng đăng thông báo trên trang cá nhân về việc hủy biểu diễn.

Chưa hết, 19h, đơn vị tổ chức thông báo hoãn show. Tuy nhiên, vài phút sau đó, BTC lại cập nhật thông tin show vẫn diễn ra vào 20h30.

Thế nhưng, khoảng 30 phút kể từ khi khán giả vào chỗ ngồi, họ lại nhận được thông tin đêm nhạc bị hủy. Thông tin trên khiến không chỉ khán giả mà cả nghệ sĩ bức xúc.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời - đến làm việc.

Sở yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.