'Avatar 3' thu 200 tỷ đồng ở Việt Nam

Bom tấn khoa học viễn tưởng mang về 200 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần chiếu tại Việt Nam. Những ngày tới, tác phẩm sẽ gặp thách thức trước nhiều phim Việt mới ra rạp.

Ngày 30/12, doanh thu Avatar: Fire and Ash theo ghi nhận của Box Office Vietnam đã chạm mốc 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Sau khoảng 2 tuần chiếu, phim hiện vẫn nắm giữ vị trí top 1 bảng tổng sắp phòng vé, vượt xa những cái tên còn lại. Bom tấn khoa học viễn tưởng được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục phần tiền truyện Avatar: The Way of Water, trở thành phim ngoại ăn khách nhất rạp Việt.

Không riêng Việt Nam, đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron đang càn quét phòng vé quốc tế. Cụ thể, sau hai tuần phát hành, doanh thu Avatar: Fire and Ash vượt mốc 760 triệu USD toàn cầu. Trong đó, 217 triệu USD tới từ phòng vé nội địa và 542 triệu USD thị trường quốc tế.

Một số thị trường điện ảnh đóng góp lớn vào thành tích trên, có thể kể đến như Trung Quốc ( 99,6 triệu USD ), Pháp ( 54,4 triệu USD ), Đức ( 43,1 triệu USD ) hay Hàn Quốc ( 32,1 triệu USD )...

Avatar 3 đang gây sốt phòng vé toàn cầu. Ảnh: Disney.

Thực tế, đặt lên bàn cân, tốc độ tăng doanh thu toàn cầu của Avatar: Fire and Ash đang chậm hơn Avatar: The Way of Water ra mắt 3 năm trước.

Một phần nguyên nhân tới từ việc phim ra rạp vào thời điểm bom tấn hoạt hình Zootopia 2 vẫn đang chiếu và kiếm tiền khá ổn định. Việc phải san sẻ thị phần phòng vé với đối thủ khiến tác phẩm của James Cameron dù gây sốt vẫn chưa thể tạo được thành tích bứt phá.

Ngoài ra, Fire and Ash cũng là phần phim gây chia rẽ khán giả và giới phê bình nhất trong loạt Avatar. Trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes, các cây bút phê bình dành cho phim 67% đánh giá tích cực. Trong khi, điểm số của khán giả lại rất cao, lên tới 90%.

Trở lại với phòng vé Việt, những ngày tới, Avatar: Fire and Ash sẽ gặp thách thức trước 3 phim Việt mới ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026, gồm Nhà hai chủ, Ai thương ai mến và Thiên đường máu. Việc thị phần rạp tiếp tục bị xé lẻ khiến cuộc đua doanh thu càng trở nên khó đoán hơn. Kết quả phụ thuộc vào chất lượng phim cũng như các chiến dịch quảng bá phù hợp, hiệu quả.