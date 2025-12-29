Phim Thu Trang cản đường 'Avatar 3' thu 300 tỷ

Sau 10 ngày chiếu, doanh thu "Avatar: Fire and Ash" tiến sát mốc 200 tỷ tại thị trường Việt Nam. Tuần tới, bom tấn sẽ có cuộc đối đầu với bộ đôi phim Việt.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Avatar 3 vẫn là cái tên được săn đón nhất rạp Việt tuần qua. Sau khoảng 10 ngày chiếu, bộ phim khoa học viễn tưởng đã mang về 191 tỷ đồng . Riêng trong hôm 28/12, tác phẩm dắt túi 12 tỷ đồng trên 92.000 vé bán ra. Dù số lượng suất chiếu đã giảm so với thời điểm mới ra mắt, phần 3 Avatar vẫn chưa có đối thủ, bỏ xa những cái tên khác.

Vị trí á quân phòng vé thuộc về Zootopia 2. Sau hơn 1 tháng chiếu, phim vẫn cho thấy khả năng trụ rạp mạnh mẽ. Tổng doanh thu tác phẩm hoạt hình hiện đã lên tới 213 tỷ đồng .

Phim Việt mới công chiếu tuần qua là Nhà hai chủ có doanh thu mở màn 9 tỷ đồng , dừng chân ở vị trí top 3. Thành tích này chưa thực sự nổi bật. Song theo quan sát, kinh phí sản xuất Nhà hai chủ không quá cao, nên phim nhiều khả năng sẽ sớm chạm điểm hòa vốn trong những tuần tới.

Phim kinh dị Nhà hai chủ thu 9 tỷ đồng mở màn.

Tuần này, rạp Việt chứng kiến bộ đôi phim nội địa cùng ra mắt là Ai thương ai mến (Thu Trang đạo diễn) và Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường đạo diễn). Cả hai hướng tới những tệp khán giả khác nhau. Ai thương ai mến theo thể loại tâm lý, gia đình - lựa chọn khá an toàn ở rạp Việt mùa lễ. Trong khi Thiên đường máu gây chú ý khi là phim điện ảnh Việt đầu tiên xoay quanh nạn buôn người qua biên giới.

Sự xuất hiện của bộ đôi phim Việt khiến Avatar 3 gặp trở ngại trên hành trình chinh phục cột mốc doanh thu 300 tỷ. Hiện tại, bom tấn quốc tế đã giảm nhiệt nên Ai thương ai mến và Thiên đường máu vẫn có khả năng trở thành những biến số bất ngờ ở phòng vé.

Kết quả cuộc đấu rạp Việt dịp Tết Dương lịch 2026 phụ thuộc vào chất lượng phim. Hiện tại, Ai thương ai mến đang tạm có lợi thế nhỏ trước đối thủ với chiến dịch quảng bá bài bản, tạo được độ nhận diện nhất định.