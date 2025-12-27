Cười ra nước mắt với cuộc đụng độ trăn khổng lồ

"Anaconda" mang đến màu sắc khác biệt hoàn toàn so với phiên bản gốc ra mắt năm 1997. Hài hước là yếu tố giúp phim chinh phục khán giả, bất kể kịch bản đơn giản, còn lỗ hổng.

Thay vì cố chứng minh mình là người kế thừa xứng đáng của bản phim năm 1997, Anaconda (2025) lại có hướng đi mới táo bạo hơn, khi tự biến mình thành câu chuyện với màu sắc hài hước theo kiểu “ngớ ngẩn”, vô tri. Khác hẳn không khí kinh dị của phim gốc, cố gắng đào sâu nỗi sợ từ cuộc đụng độ quái vật khổng lồ nơi rừng sâu, đứa con tinh thần của Tom Gormican lần này lại mang đến trải nghiệm đầy tính giải trí khi xoay quanh hành trình đi tìm tuổi thơ của những người bạn trung niên.

Con đường này có nhiều khoảnh khắc vụng về đến mức phải bật cười. Nhưng chính cảm giác thư giãn, vui tươi ấy biến Anaconda trở nên dễ xem và cuốn hút theo cách rất riêng, điều mà phiên bản gốc ra mắt gần 30 năm về trước không thể làm được.

Công thức giải trí đơn giản nhưng hiệu quả

Anaconda theo chân đôi bạn thân Doug và Griff - cặp “cạ cứng” thuở nhỏ nay đã bước sang tuổi trung niên. Ở độ tuổi lẽ ra đã phải có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, họ đều rơi vào cảnh bế tắc, mang theo cảm giác tiếc nuối vì chưa làm được điều gì để đời. Doug thì quanh quẩn edit video đám cưới cho khách, trong khi sự nghiệp diễn viên của Griff cũng quanh quẩn trong những vai quần chúng không ai ngó tới.

Thế rồi, sau một dịp hội ngộ, bộ đôi cùng nhóm bạn cũ quyết định chơi liều một phen. Cả hội cùng nhau tiến vào rừng rậm Amazon, với mục tiêu làm một bộ phim quái vật mà tuổi thơ họ từng mê mẩn. Nào ngờ, nhóm của Griff đụng độ một con trăn khổng lồ có thật, đẩy họ vào những tình huống dở khóc dở cười. Cả nhóm phải tìm cách hoàn thành bộ phim, mà vẫn có thể toàn mạng thoát khỏi Amazon.

Nếu phiên bản gốc năm 1997 tập trung khai thác nỗi sợ nguyên thủy, cảm giác hồi hộp từ cuộc săn đuổi nơi rừng rậm hoang sơ u ám, thì sau gần 30 năm, câu chuyện Anaconda lại được phát triển theo hướng khác hẳn, đơn giản mà giải trí, dễ tiếp cận hơn.

Chuyện phim vẫn mượn hành trình phiêu lưu, sinh tồn làm khung sườn. Mà tại đó, loạt tình tiết quen thuộc như nhóm bạn lạc giữa thiên nhiên hoang dã, liên tục đối mặt với hiểm nguy mà nổi bật là con trăn với kích thước khổng lồ đang săn lùng con mồi để lấp đầy chiếc bụng đói.

Phim quy tụ hai gương mặt nổi bật là Jack Black và Paul Rudd.

Tuy nhiên, thay vì đẩy người xem vào vùng cảm xúc căng thẳng, giật gân, Anaconda lại quyết định biến những tình huống kinh dị trở thành chất liệu gây cười. Không ít cảnh tưởng như đáng sợ lại được xử lý bằng ngôn ngữ hài hước, khiến cảm giác căng thẳng, hồi hộp nhanh chóng được thế chỗ bởi những tràng cười sảng khoái.

Mạch truyện diễn ra khá nhanh ở phần đầu, gấp gáp cuốn người xem vào chuyến phiêu lưu Amazon. Tác phẩm không dành quá nhiều thời gian cho việc khơi gợi hay giải thích những khúc mắc, mâu thuẫn tâm lý của từng thành viên trong nhóm làm phim. Thay vào đó, Anaconda đặt nhân vật vào chuỗi tình huống ngớ ngẩn liên hoàn. Để rồi, phản ứng dàn nhân vật khi bị đặt trong nhiều tình thế tiến thoái lưỡng nan mới là điều níu giữ sự thích thú của khán giả.

Song, Anaconda không chỉ một màu giải trí. Nhiều xung đột phát sinh trong nhóm bạn vẫn được khai thác vừa đủ, tạo chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện cùng một số khoảng lặng để người xem suy ngẫm. Những nút thắt chính thực chất khá quen thuộc, chủ yếu xoay quanh áp lực tuổi trung niên, nỗi sợ thất bại, cảm giác bị bỏ lại phía sau… Nhưng đúng với tinh thần tươi sáng của tác phẩm, các vấn đề này được kể lại bằng giọng điệu hóm hỉnh pha lẫn chút châm biếm nhẹ nhàng, không mang cảm giác gượng ép, giáo điều.

Dù vậy, sự đơn giản của kịch bản cũng là một hạn chế, khiến phim trở nên dễ đoán. Ở hồi hai, một số mảng miếng hài bị lặp lại, cách tạo tình huống bất ngờ không còn mới mẻ như ban đầu, khiến cảm giác hứng thú ít nhiều vơi giảm.

Jack Black và Paul Rudd ăn ý

Không chú trọng vào mảng miếng kinh dị, hình ảnh siêu trăn trong phần phim này hiện lên không quá ghê rợn, ám ảnh theo đúng vị thế của một kẻ săn mồi rừng rậm.

Anaconda có kinh phí sản xuất khoảng 45 triệu USD .

Thay vì được đặt ở vị trí trung tâm của nỗi sợ, sinh vật khổng lồ này chủ yếu đóng vai trò xúc tác, tạo chuỗi tình huống thử thách trên hành trình chinh phục giấc mơ tuổi thơ của nhóm bạn tuổi trung niên.

Bối cảnh rừng rậm được khai thác tương đối tốt, tạo ra những thước phim rượt đuổi, hành động giàu tính giải trí. Trong khi âm nhạc chủ yếu bổ trợ cho bầu không khí hài pha chút kịch tính, không cố gắng đẩy cao trào theo kiểu hù dọa, ép tim người xem.

“Linh hồn” của Anaconda phải kể đến màn kết hợp ăn ý, mượt mà giữa bộ đôi Jack Black và Paul Rudd. Hai phong cách đối lập tưởng chừng khó hòa hợp, một người thâm trầm, một kẻ ồn ào, giàu năng lượng, lại tạo nên hiệu ứng thú vị khi đặt cạnh nhau. Hai diễn viên giàu kinh nghiệm có màn tung hứng duyên dáng, mang đến những mảng miếng hài tự nhiên mà hiệu quả.

Sự đối lập về tính cách nhân vật cũng giúp những cảnh chọc cười tạo được điểm nhấn riêng. Sự tỉnh táo của Griff kéo lại những phen dư năng lượng từ phía Doug. Không chỉ lời thoại, đối đáp trả treo, những câu đùa đầy tính châm biếm hay phản ứng ngớ ngẩn, vụng về của dàn nhân vật cũng được sử dụng linh hoạt. Yếu tố sáng tạo trong việc xây dựng nhiều tình huống theo kiểu “không giống ai”, ví như cảnh làm đám tang hay Doug dụ siêu trăn có thể khiến những người xem khó tính cũng phải bật cười.

Trong khi, gia vị kinh dị, giật gân với những tình huống jump-scare giúp phim thêm đa dạng màu sắc, song cách lồngg ghép chưa thực sự đặc biệt, tạo điểm nhấn rõ rệt. Điều này một phần ảnh hưởng bởi ý đồ của nhà làm phim. Bởi thay vì đánh vào nỗi sợ, Anaconda chủ đích chinh phục khán giả với ngôn ngữ riêng của nó, với chút gì đó dí dỏm và thậm chí cợt nhả.

Điều đặc biệt là đứa con tinh thần của Tom Gormican cũng không ngần ngại trêu chọc chính thương hiệu Anaconda, xu hướng remake - reboot của Hollywood hay sự sáo mòn của nhiều công thức phim quái vật. Cũng chính tinh thần trào phúng ấy đã giúp tác phẩm trở nên gần gũi, dễ chạm tới người xem hơn.

Nhiều tình huống hài hước là điểm sáng lớn nhất của phim.

Một bất ngờ thú vị trong phim là sự xuất hiện đặc biệt của Ice Cube - ngôi sao từng góp mặt trong phần phim gốc năm 1997. Theo Ice Cube, việc tác phẩm dám nhìn lại chính mình, đùa vui với những khuôn mẫu quen thuộc của dòng phim quái vật, nhưng vẫn giữ được yếu tố hồi hộp và giải trí, chính là lý do khiến anh hào hứng nhận lời tham gia.

Anaconda rõ ràng không phải là phim sinh tồn hay phim quái vật mang tham vọng lớn. Nhưng với màn tung hứng đầy duyên dáng của dàn diễn viên, tinh thần giải trí và chất hài tự nhiên, phim vẫn thành công mang đến trải nghiệm thú vị ngoài rạp. Đáng tiếc khi tác phẩm phải đụng độ đối thủ rất mạnh là bom tấn Avatar: Fire and Ash ngoài phòng vé. Song, với phản ứng tương đối tích cực từ khán giả sau các buổi chiếu sớm, Anaconda vẫn có thể tạo ra kỳ tích doanh thu cho riêng mình.