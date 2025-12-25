Bí mật sinh vật trị giá hàng tỷ USD ở 'Avatar 3'

Hai phần phim mới nhất của vũ trụ "Avatar" xoay quanh Tulkun, một sinh vật hình dạng tương đồng cá voi của Trái Đất, nắm giữ chìa khoá cho sự bất tử.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Hệ sinh thái trên hành tinh Pandora có thể ví là hạt nhân của hệ thống cốt truyện Avatar. Trải qua ba phần phim, người hâm mộ loạt phim viễn tưởng này vẫn không khỏi choáng ngợp trước sức hút từ thế giới kỳ vỹ, mê hoặc thị giác ấy.

Từ khoảnh khắc đầu tiên khi Jake Sully chạm trán báo đen Thanator, bị bao vây bởi bầy sói hoang Viperwolf; lúc thực hiện nghi thức Iknimaya - tìm kiếm một con rồng bay Ikran cho riêng mình; cho đến khoảnh khắc cưỡi thần thú Toruk, trở thành kẻ thống lĩnh các bộ tộc vỹ đại của lịch sử, dường như mọi dấu chân trên Pandora đều có mối liên hệ mật thiết với những sinh vật tuyệt diệu nơi đây. Mặt khác, chúng cũng là mảnh ghép không thể tách rời của bức tranh thiên nhiên nhiệm màu, mê hoặc tại hành tinh này.

Giữa hệ sinh thái đa dạng và trù phú ấy, một sinh vật nổi bật, đóng vai trò then chốt ở hai phần phim Avatar mới nhất gọi tên Tulkun.

Chân dung Tulkun

Xuất hiện lần đầu trong Avatar: The Way of Water, Tulkun nổi bật với hình dáng to lớn và cả một nền văn hóa riêng, gắn liền với bộ tộc Metkayina.

Không khó nhận ra Tulkun lấy cảm hứng từ cá voi xanh trên Trái Đất, nhưng kích thước của chúng thực tế vượt xa, theo tiết lộ có thể lên tới 90 m. Tulkun là động vật thông minh nhất của đại dương và cũng sở hữu kích thước "khủng" nhất từng được giới thiệu cho đến nay. Làn da của chúng màu xanh xám, với khoảng trắng lớn dưới bụng. Tulkun có bốn mắt, chia đều hai bên đầu. Hai dải sừng lớn sặc sỡ ở phần đầu là một trong số đặc điểm nhận diện nổi bật của chúng.

Loài sinh vật kỳ diệu này có sáu chân chèo, trong đó hai chân chèo cuối cùng đã hợp nhất để trở thành một phần vây đuôi, tương tự hải cẩu. Lớp da lưng tương tự giáp cứng rất khó xuyên thủng, nên các thợ săn buộc phải tấn công từ phía dưới bụng.

Tulkun hiện là động vật lớn nhất được giới thiệu tại Pandora.

Không chỉ kích thước khổng lồ, Tulkun còn nổi bật với trí tuệ vượt trội so với các loài động vật khác tại Pandora. Chúng sống theo bầy đàn và sở hữu hành vi xã hội tương đồng với loài người. Với trí thông minh vượt bậc, Tulkun am hiểu đa dạng lĩnh vực từ lịch sử, toán học, thơ ca cho tới âm nhạc. Ví như Roa, "chị em tinh thần" của nữ pháp sư Ronal - vợ của thủ lĩnh bộ tộc Metkayina, được giới thiệu như một ca sĩ.

Chúng cũng có thể giao tiếp với người Na’vi và cảm nhận cảm xúc của dân bản địa. Người Na’vi giao tiếp với loài sinh vật khổng lồ này thông qua một hệ thống ngôn ngữ ký hiệu riêng.

Tulkun còn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với bộ tộc Metkayina. Người Metkayina coi chúng là anh chị em tinh thần, và mỗi thành viên trong bộ tộc đều có một Tulkun gắn bó suốt đời. The Way of Water thậm chí dành thời lượng cho cuộc đoàn tụ giữa người Metkayina và bầy Tulkun sau thời gian dài xa cách, nơi họ trò chuyện, chia sẻ ký ức như những người thân thực thụ trong gia đình.

Tulkun được hé lộ có khả năng tiếp cận ký ức Eywa và chia sẻ lại với người Na’vi, và nhờ đó mà Lo’ak mới biết Payakan không phải kẻ sát nhân như người ta lầm tưởng. Payakan là một Tulkun đã bị đồng loại khai trừ. Năm xưa, Payakan dẫn đầu một nhóm tấn công tàu săn của RDA để trả thù cho gia đình. Nhiều Tulkun đã chết trong trận chiến đó. Và Payakan bị ruồng bỏ vì khiến đồng loại thiệt mạng, trở thành kẻ lạc loài lang thang trên đại dương Pandora.

Cuộc cách mạng dậy sóng của Tulkun

Nói tới đây, phải nhắc lại bi kịch xảy ra với những gã khổng lồ hiền lành này hàng thiên niên kỷ trước. Tulkun từng là một loài hiếu chiến, tham gia vào những cuộc đụng độ đẫm máu kéo dài qua nhiều thế hệ. Cuối cùng, sau bao mất mát, chúng thống nhất thay đổi cách thức sống, lập lời thề bất bạo động và tôn thờ chủ nghĩa hòa bình tuyệt đối. Bất kỳ Tulkun nào vi phạm lời thề sẽ bị khai trừ.

Đó là lý do Payakan bị ruồng bỏ, trở thành kẻ lạc loài.

Hành trình của Lo'ak và cá thể Tulkun loạc loài Payakan được khai thác sâu hơn ở Fire and Ash.

Lợi dụng bản tính hiền lành, nói không với giết chóc của Tulkun, những nhà sinh vật học Trái Đất thản nhiên săn lùng chúng và sát hại không thương tiếc. Mục tiêu của họ là Amrita, một chất tự nhiên với màu vàng kim óng ả có thể chiết xuất từ não của Tulkun. Với khả năng ngăn chặn quá trình lão hóa, chúng được coi là vật chất quý giá nhất Pandora, được định giá cao ngất ngưởng.

Khai thác Amrita chính là lý do lớn nhất khiến RDA dốc binh lực cho những cuộc truy quét Tulkun tại Pandora. Một lọ Amrita trị giá đến 80 triệu USD , và đó là lý do con người điên cuồng săn lùng. Cảnh tượng nhiều cá thể Tulkun khổng lồ bị săn bắt, giết hại một cách tàn nhẫn rồi quăng xác xuống biển không thương tiếc trong The Way of Water từng khiến nhiều khán giả không khỏi lạnh sống lưng.

Bước sang phần phim Fire and Ash, Tulkun thậm chí đối mặt với nạn diệt chủng, khi đội quân loài người phát động một cuộc truy quét chúng với quy mô lớn nhất từng thực hiện.

Hàng năm, vào một ngày đặc biệt, bầy Tulkun tập trung gần làng Awa'atlu, ở Vịnh Tổ Tiên. Tại đây, tất cả những Tulkun mới ra đời được đưa đến Cây Linh Hồn, kết nối với thần Eywa lần đầu tiên. Người dân của bộ tộc Metkayina cũng tham gia nghi thức tâm linh thiêng liêng này. Đây được cho là một phần quan trọng trong nền văn hóa chung của Tulkun và Metkayina.

Lợi dụng việc hàng nghìn cá thể Tulkun tụ họp, đội quân RDA âm mưu "quăng lưới bắt trọn mẻ cá". Biết được điều này, gia đình Jake Sully và Metkayina không thể ngồi yên. Họ quyết định liều mạng chống lại "người trời". Jake phá lời thề để một lần nữa trở lại làm Toruk Makto, thống lĩnh các bộ tộc cho một cuộc cách mạng trên hành tinh Pandora.

Nhưng chừng đó là chưa đủ để giành được phần thắng trước binh lực hạng nặng của RDA. Đó là lý do họ phải triệu tập một cuộc họp khẩn với hội đồng Tulkun, nơi Lo'ak thành công thuyết phục chúng phá bỏ lời thề bất bạo động, cùng nổi dậy chống lại cuộc thảm sát đang tiến đến rất gần.

Tuyến truyện về Tulkun mang đến những mảng màu sắc đầy xúc động cho Avatar .

Lúc này đây, văn hóa của những gã khổng lồ hiền lành được khắc họa rõ nét hơn khi nào hết. Giống như người Na'vi, Tulkun được chia thành các thị tộc, với hệ thống phân cấp riêng. Cá thể đứng đầu được gọi là "Mẫu trưởng" (Matriarch), với tuổi đời và kích thước lớn nhất, cũng nắm quyền quyết định.

Nổi bật so với các cá thể cùng loài, Mẫu tưởng Tulkun có hai chiếc khuyên khổng lồ bên miệng, cùng những hoa văn hình xăm trên đầu và bụng, tương tự kiểu xăm của các bộ tộc sống ở rạn san hô.

Ở trận chiến cuối cùng, khán giả được chứng kiến Tulkun nổi dậy, chống trả những kẻ nhiều năm qua đã săn bắt chúng một cách dã man. Cuộc phản công của những gã khổng lồ đại dương một lần nữa nhắc nhớ lại thông điệp phía sau nhan đề Dòng chảy của nước (The Way of Water).

"Dòng chảy của nước không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc".

Từng là những sinh vật bạo lực rồi chọn con đường hòa bình, Tulkun một lần nữa buộc phải chuyển hóa khi đứng trước nguy cơ diệt vong. Con đường ấy không phải quay về bản chất bạo lực mù quáng, mà là tìm lại công lý và bảo vệ sự sống, tương lai giống loài. Tulkun không tồn tại đơn lẻ, mà gắn liền với Metkayina, với Eywa, với sự kết nối thiêng liêng giữa các sinh linh tại Pandora. Cuộc cách mạng của chúng không đơn thuần là một trận chiến, mà là sự trỗi dậy của ký ức, tình thân và trách nhiệm đang nối dài trong dòng chảy bất tận của sự sống.