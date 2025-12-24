Hình ảnh gây sốc của sao nhí một thời

Tyler Chase từng là sao nhí rất được yêu thích tại Hollywood. Hiện tại, diễn viên gây lo lắng với tình trạng tiều tụy, sống lang thang trên phố.

Theo tờ Marca, Tyler Chase từng là sao nhí đình đám Hollywood một thời nhờ vai diễn trong loạt phim Ned's Declassified School Survival Guide của Nickelodeon. Song mới đây, tình trạng cuộc sống của Tyler được tiết lộ, khiến khán giả cảm thấy sốc.

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền đoạn clip của một người qua đường ghi lại cảnh nam diễn viên xuất hiện tại Riverside, California. Trong clip, Tyler dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác. Anh già nua khó nhận ra với râu tóc bờm xờm, lang thang trên đường phố.

Hình ảnh Tyler Chase hiện tại khiến khán giả xót xa.

Chủ nhân đoạn clip tiến lại hỏi thăm và đau lòng khi nhận ra đó là ngôi sao loạt phim Ned's Declassified School Survival Guide. “Thật buồn, tôi tình cờ gặp ngôi sao nhí từng đóng phim trên kênh Nickelodeon. Tôi đã xem phim của anh ấy khi còn nhỏ”, người này chia sẻ. Chủ tài khoản cũng kêu gọi khán giả gây quỹ, giúp đỡ Tyler Chase thoát khỏi tình trạng sống vật vờ, vô gia cư như hiện tại.

Đoạn clip về Tyler Chase nhanh chóng gây chú ý, thu hút đông đảo bàn luận. Cách đây vài tháng, mạng xã hội cũng từng lan truyền một số bức ảnh về tình trạng đáng lo ngại của sao nhí một thời.

Song, mẹ của nam diễn viên lên tiếng từ chối các khoản gây quỹ. Bà cho rằng điều con trai cần là được hỗ trợ điều trị bởi các chuyên gia. “Nó cần được giúp đỡ bởi các chuyên gia, chứ không phải tiền. Vì tiền cũng chẳng giúp ích gì cho nó vào lúc này”, mẹ của Tyler Chase chia sẻ.

Tyler Chase từng là sao nhí được yêu thích.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết diễn viên mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cộng thêm việc lạm dụng thuốc khiến tình trạng của anh càng trở nên tồi tệ hơn.

Tyler Chase sinh năm 1989. Anh nổi tiếng vào giữa những năm 2000 với vai cậu bé hài hước, lém lỉnh Martin Qwerly trong Ned’s Declassified School Survival Guide. Nhân vật của Tyler in đậm trong ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả truyền hình. Ngoài ra, diễn viên cũng tham gia một số dự án phim ảnh khác như Everybody Hates Chris, Good Time Max...