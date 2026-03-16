Dàn mỹ nhân gợi cảm trên thảm đỏ Oscar 2026

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh trong năm qua. Cuộc đua Oscar năm nay được cho là kịch tính, khó đoán khi chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều nhà làm phim sừng sỏ, cùng những tên tuổi diễn xuất lớn. Trước giờ G, thảm đỏ sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới chứng kiến dàn nghệ sĩ tài năng xuất hiện với những trang phục cầu kỳ, ấn tượng. Ảnh: Reuters.
Timothée Chalamet được đánh giá là ứng viên nặng ký của hạng mục Nam chính. Song ở những chặng cuối cuộc đua, việc vướng phải ồn ào khiến cơ hội chiến thắng của ngôi sao trẻ trở nên lung lay. Anh xuất hiện bảnh bao trên thảm đỏ với trang phục trắng ton sur ton của nhà mốt Givenchy, kết hợp phụ kiện kính râm và nhẫn cá tính. Ảnh: Shutterstock.
Rose Byrne chọn phong cách quyến rũ cổ điển với chiếc đầm đen quây ngực của Dior do Jonathan Anderson thiết kế, được điểm xuyết bằng những họa tiết thêu hoa tinh tế. Bộ trang phục này dựa trên một thiết kế trong bộ sưu tập couture Xuân 2026 gần đây của Anderson. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, Jessie Buckley lại lựa chọn phong cách phối màu khối của Chanel. Người đẹp diện chiếc váy hở vai màu đỏ - hồng lấy cảm hứng từ Grace Kelly. Thiết kế với phần tà mềm mại đem lại cảm giác nữ tính, quyến rũ. Ảnh: Reuters.
Ngôi sao Heated Rivalry Hudson Williams lịch lãm với bộ tuxedo Balenciaga màu đen thanh lịch, kết hợp áo sơ mi cổ đứng cùng tông và ghim cài áo. Năm qua, anh trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi xuất hiện trong bộ phim của đạo diễn Jacob Tierney. Ảnh: Reuters.
Ứng viên Nữ diễn viên phụ xuất sắc Elle Fanning chọn chiếc đầm trắng quây ngực của Givenchy do Sarah Burton thiết kế. Thiết kế mang cảm hứng váy cưới và cũng phảng phất tinh thần Grace Kelly. Ảnh: Reuters.
Joe Alwyn mặc bộ suit Valentino đen đặt may riêng. Bạn trai cũ của Taylor Swift tạo điểm nhấn phá cách với chiếc nơ cổ buộc lỏng. Ảnh: People.
Chris Evans và vợ Alba Baptista lần hiếm hoi sánh đôi trên thảm đỏ sự kiện lớn. Alba lộng lẫy trong bộ đầm dạ hội hiệu Zuhair Murad ôm sát, giúp tôn vóc dáng gợi cảm.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.