'Tài' của Mỹ Tâm lép vế

Chất lượng làng nhàng nhưng phần tiền truyện "Quỷ nhập tràng" lại đang khuấy đảo phòng vé. Trước sức nóng của đối thủ, bộ phim do Mỹ Tâm sản xuất phải chịu cảnh lép vế.

Theo số liệu trên Box Office Vietnam, Quỷ nhập tràng 2 đang tạo ra cơn sốt với thành tích mở màn ấn tượng. Tác phẩm kinh dị gắn nhãn 18+ khép lại tuần chào sân với doanh thu xấp xỉ 70 tỷ đồng - con số mà nhiều phim Việt khác phải ao ước. Riêng trong ngày cuối tuần qua, đứa con tinh thần của đạo diễn Pom Nguyễn dắt túi hơn 18 tỷ đồng , với khoảng 200.000 vé được bán ra.

Phim 18+ có Khả Như, Quang Tuấn đang gây sốt. Ảnh: NSX.

Tốc độ kiếm tiền hiện tại của tác phẩm thậm chí còn vượt Quỷ nhập tràng ra mắt năm ngoái. Thời điểm đó, phim thu mở màn 70 tỷ đồng , sau đó giữ ngôi vương suốt nhiều ngày liên tiếp và kết thúc hành trình với thành tích gần 150 tỷ - lập kỷ lục phim kinh dị Việt ăn khách nhất.

Với thành tích mở màn vượt trội so với phần 1, Quỷ nhập tràng 2 đang cho thấy tiềm năng phá kỷ lục này nếu hành trình phòng vé thuận lợi những ngày tới. Việc tác phẩm do Pom Nguyễn cầm trịch gây sốt được cho là nghịch lý, bởi lẽ chất lượng phim được đánh giá chỉ ở mức trung bình thấp. Song, nhờ lợi thế thương hiệu cùng các chiến dịch truyền thông hiệu quả, Quỷ nhập tràng 2 vẫn dễ dàng kéo khán giả ra rạp.

Sau khi bị đối thủ đồng hương soán ngôi, Tài tụt hạng dù trước đó từng được kỳ vọng sẽ giữ ngôi vương rạp Việt tối thiểu 2 tuần. Cuối tuần qua, bộ phim của Mỹ Tâm thậm chí còn đánh mất vị trí top 2 bảng tổng sắp doanh thu ngày vào tay một tác phẩm hoạt hình quốc tế. Tính đến cuối hôm 15/3, Tài sau 10 ngày chiếu mang về 90 tỷ đồng .

Phim của Mỹ Tâm hụt hơi sau khi bị Quỷ nhập tràng 2 vượt mặt. Ảnh: NSX.

Việc chinh phục 100 tỷ phòng vé là khả thi, song bộ phim của Mỹ Tâm gần như không có cơ hội chạm tay tới những cột mốc xa hơn. Trước đó, Tài từng được dự đoán sẽ có thể đạt ngưỡng doanh thu trên 150 tỷ nhờ thành tích mở màn rất khả quan. Song, việc bị Quỷ nhập tràng 2 chặn đường khiến Tài đột ngột hạ nhiệt, tốc độ kiếm tiền giảm chóng mặt.

Bảng tổng sắp rạp Việt tuần này dự kiến ít biến động khi không có cái tên nổi bật sắp ra mắt. Cả 4 phim quốc tế đều khó có cơ hội tạo nên kỳ tích phòng vé. Trong khi phim Việt Bus - Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân cũng không phải đối thủ nặng ký. Chủ đề tác phẩm chưa quá hấp dẫn, lại thiếu dàn cast ngôi sao trong khi chiến dịch truyền thông cũng không mấy rầm rộ.