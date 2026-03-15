Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Format-Lifestyle

Danh tính người đẹp đóng phim 18+ 'Quỷ nhập tràng 2'

  • Chủ nhật, 15/3/2026 21:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngọc Hương được nhận xét có ngoại hình sáng, gương mặt thu hút. Tiếc là vai diễn trong "Quỷ nhập tràng 2" chưa giúp người đẹp tạo được ấn tượng tích cực với khán giả.

Quỷ nhập tràng 2 đang là cái tên gây sốt phòng vé. Tác phẩm kinh dị gẵn nhãn 18+ quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, Khả Như, Vân Dung, Doãn Quốc Đam. Bên cạnh đó, một cái tên mới trong dàn cast thu hút sự chú ý là Ngọc Hương.

Trong phim, cô vào vai thứ chính Mỹ Ngọc, em gái của Minh Như (Khả Như). Từ nhỏ, Minh Như bị cha ép rời xa gia đình, khiến hai chị em sống xa cách. Sau nhiều năm, hay tin Mỹ Ngọc đang bị bệnh nặng, người chị trở về nhà thăm em, dẫn tới nhiều bi kịch. Mỹ Ngọc thực chất bị một thế lực ma quỷ khống chế, kiểm soát.

Đây là vai chính điện ảnh đầu tay của Ngọc Hương. Người đẹp gây ấn tượng với nét đẹp trong trẻo, mộc mạc khá phù hợp với hình tượng nhân vật. Cô phải thể hiện nhiều cảnh bị quỷ nhập khiến thần trí điên loạn. Diễn viên trẻ trong quá trình ghi hình còn phải thực hiện một cảnh ăn lươn sống.

Đáng tiếc vai Mỹ Ngọc vẫn là chiếc áo rộng với diễn viên trẻ. Một phần, cách xây dựng nhân vật thiếu điểm nhấn khiến hành trình của Ngọc Hương chưa thể để lại ấn tượng rõ rệt. Phần khác, diễn xuất của người đẹp còn non nớt, đôi khi nặng tính minh họa.

Ngọc Hương mắc lỗi biểu cảm cường điệu, la hét mất kiểm soát khiến những cảnh phim rùng rợn trở nên ồn ào, thiếu tự nhiên. Diễn viên cũng loay hoay trong việc lột tả tâm trạng nhân vật ở các đoạn diễn tình cảm, thể hiện sự mong manh của một linh hồn đang thoi thóp đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể.

Sau khi Quỷ nhập tràng 2 ra mắt, một số luồng ý kiến cho rằng Ngọc Hương là nhân tố mới có tiềm năng, nhưng cần trau dồi diễn xuất để có những màn thể hiện thuyết phục hơn trong tương lai.

Ngọc Hương quê Vĩnh Long, từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi tham gia Quỷ nhập tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn, Ngọc Hương từng có kinh nghiệm đóng một số vở kịch sân khấu.

Hoàng Nhi

Ngọc Hương Quỷ nhập tràng 2

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý