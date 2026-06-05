Tăng Thanh Hà quá trẻ ở tuổi 40

Diện mạo khác lạ của Tăng Thanh Hà với kiểu tóc và lối trang điểm mới khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân với hơn 400.000 lượt theo dõi, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh mới, chụp selfie trong phòng thử đồ của một studio. Tăng Thanh Hà xuất hiện giản dị trong trang phục áo thun cổ trễ kết hợp quần thụng trắng đồng điệu.

Diện mạo khác lạ của Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV.

Ngôi sao Mỹ nhân kế để tóc layer xõa tự nhiên, kiểu mái ngang ôm nhẹ gương mặt, tạo cảm giác nữ tính, mềm mại. Lớp trang điểm đậm, thiên về tông ấm, tập trung làm nổi bật làn da rạng rỡ và đường nét thanh tú trên gương mặt. Cô đeo lens, nhấn phần mắt bằng eyeliner mảnh trong khi lông mày kẻ khá đậm. Người đẹp sử dụng màu son cam đất pha hồng nude làm tăng sự quyến rũ.

"Đứng trước gương không không biết nhỏ này là ai", nữ diễn viên chú thích cho loạt ảnh mới. Dưới phần bình luận, người đẹp cho biết cô cảm thấy diện mạo bản thân thay đổi khác lạ khi thử kiểu mái ngang và trang điểm đậm như vậy.

Bài đăng của Tăng Thanh Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bất ngờ trước diện mạo mới của mỹ nhân sinh năm 1986. Nhiều ý kiến khen ngợi kiểu tóc và phong cách trang điểm này giúp Tăng Thanh Hà trẻ trung, tươi mới hơn.

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi được cho là sắp trở lại màn ảnh rộng với dự án phim Hoàng hậu cuối cùng, đóng chung với Ma Ran Đô. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đôi khi vẫn chia sẻ những hình ảnh đi nghỉ dưỡng, du lịch trong nước lẫn nước ngoài. Người đẹp chuộng phong cách thời trang tinh tế, sang trọng mà không cần phối quá nhiều phụ kiện. Ở tuổi 40, cô được nhận xét vẫn trẻ đẹp, giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà ở tuổi 40. Ảnh: FBNV.

Trước khi vướng tin trở lại với phim điện ảnh mới, Tăng Thanh Hà đã rời xa showbiz gần một thập kỷ. Người đẹp dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng là doanh nhân Louis Nguyễn và ba con: Richard (10 tuổi), Chloe (8 tuổi) và Mason (4 tuổi). Thời gian rảnh, diễn viên gặp gỡ, hội ngộ đồng nghiệp, bạn bè, cùng nhau nấu nướng và ăn uống.