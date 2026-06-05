Cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry hiện tại

Mối quan hệ của cặp đôi vừa có tiến triển khi Katy Perry giới thiệu con gái 5 tuổi Daisy Dove gặp gỡ ba người con riêng của Justin Trudeau.

Theo US Weekly, ngay trước thềm kỷ niệm 1 năm hẹn hò, Katy Perry và Justin Trudeau đã để các con riêng của họ gặp gỡ nhau. Lý do là cả hai đều cảm thấy việc hòa nhập gia đình là điều quan trọng và cần được thực hiện một cách chu đáo để mọi người cảm thấy thoải mái.

Perry có con gái Daisy (5 tuổi) với vị hôn phu cũ Orlando Bloom, trong khi Trudeau có ba người con gồm Xavier (18 tuổi), Hadrien (12 tuổi) và Ella-Grace (17 tuổi) với người vợ đã ly thân là Sophie Grégoire Trudeau.

Nguồn tin cũng cho biết Katy Perry và Justin Trudeau hiện “rất nghiêm túc trong mối quan hệ và tình cảm của họ đã trở nên sâu sắc hơn nhiều trong vài tháng qua”.

Katy Perry và Justin Trudeau ngày càng khăng khít. Ảnh: IGNV.

Ngoài ra, nguồn tin tiết lộ giọng ca Firework không hề nghĩ mình sẽ bước vào một mối quan hệ mới sớm đến vậy, sau khi chia tay Orlando Bloom vào năm ngoái. Tuy nhiên, Trudeau đã khiến Perry hoàn toàn bất ngờ. Trudeau được cho là đã xuất hiện trong cuộc đời nữ ca sĩ vào đúng thời điểm thích hợp.

Một nguồn tin khác nói với US Weekly rằng ngôi nhà mới trị giá 3,1 triệu USD của Trudeau tại Montreal chỉ cách vài dãy phố so với căn nhà ông từng sống cùng vợ cũ. Nhà có diện tích đủ lớn cho gia đình ông và Katy Perry sống chung một cách thoải mái.

Dù vậy, Perry vẫn xem California là nơi ở chính của mình và hiện vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa với Trudeau. Nguồn tin khẳng định khoảng cách địa lý “không phải vấn đề” đối với đôi uyên ương. Cả hai có sự đồng điệu, gắn kết và luôn cố gắng gặp nhau thường xuyên nhất có thể.

Trước đó, tin đồn Perry và Trudeau hẹn hò dấy lên khi bị họ bắt gặp dùng bữa tối riêng tư tại Montreal vào tháng 7/2025. Ngay sau đó, cựu Thủ tướng Canada được bắt gặp tham dự buổi biểu diễn cháy vé thuộc tour Lifetimes của Perry.

Cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ trên Instagram vào tháng 12/2025, khi Perry đăng tải những bức ảnh thân mật trong chuyến du lịch Nhật Bản.