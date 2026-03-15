Diễn viên nào kiếm được nhiều tiền nhất năm qua?

Adam Sandler dẫn đầu danh sách với 48 triệu USD (tổng thu nhập 60 triệu USD). Tài tử 59 tuổi là một trong những ngôi sao lớn đầu tiên rời xa rạp chiếu phim để chuyển sang hợp tác lâu dài với Netflix. Anh gần như là cái tên hút khán giả hàng đầu trên nền tảng này. Nam diễn viên nhận những khoản bảo đảm thu nhập khổng lồ mỗi năm, bất kể mức độ thành công thương mại của các dự án. Ảnh: Netflix.
Năm 2025, anh vừa sản xuất vừa đóng chính trong Happy Gilmore 2, đồng thời nhận thêm một khoản cát-xê khổng lồ khi tham gia phim Jay Kelly của Netflix. Vai diễn này giúp anh nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng khác từ giới phê bình. Ảnh: WireImage.
Cái tên đứng thứ 2 trong danh sách là Tom Cruise, với 46 triệu USD (tổng thu nhập 54 triệu USD). Ở tuổi 63, Tom Cruise tiếp tục khiến giới yêu phim hành động thán phục khi hóa thân thành điệp viên Ethan Hunt trong Mission: Impossible - The Final Reckoning. Nam diễn viên chấp nhận lấy ít tiền cát-xê hơn, để đổi lấy một thỏa thuận cho phép hưởng phần trăm doanh thu phòng vé. Ảnh: Paramount Pictures.
Nhờ đó, ngôi sao 63 tuổi được chia lợi nhuận từ doanh thu toàn cầu gần 600 triệu USD của phim. Sau nhiều thập kỷ thống trị phòng vé, Tom Cruise được cho là đang hướng đến những giải thưởng lớn trong năm 2026 với dự án Digger của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, cũng là bộ phim đầu tiên trong thỏa thuận phát triển giữa anh và hãng Warner Bros. Ảnh: Film Magic.
Xếp ngay sau Tom Cruise là Mark Wahlberg, với 44 triệu USD (tổng thu nhập 58 triệu USD). Tài tử có thêm bước tiến trong sự nghiệp những năm gần đây khi trở thành gương mặt quen thuộc của các dịch vụ streaming. Trong năm 2025, ngôi sao 54 tuổi đóng chính trong The Family Plan 2 của AppleTV và Play Dirty của Prime Video. Riêng dự án thứ hai mang về cho anh khoảng 25 triệu USD. Ảnh: ABC News.
Wahlberg còn tham gia phim Flight Risk do Mel Gibson đạo diễn cùng một số dự án khác. Bên cạnh đó, ca khúc rap Good Vibrations ra mắt cách đây 35 năm của tài tử vẫn thường xuyên xuất hiện trong phim và chương trình truyền hình, tiếp tục mang lại nguồn thu đáng kể cho Wahlberg. Ảnh: Reuters.
Vị trí thứ 4 thuộc về Scarlett Johansson, với 43 triệu USD (tổng thu nhập 50 triệu USD). Hãng Universal cho rằng cần một ngôi sao lớn để khởi động lại thương hiệu Jurassic nổi tiếng, vì vậy đã mời Scarlett Johansson tham gia Jurassic World: Rebirth với cát-xê khoảng 20 triệu USD trả trước cùng phần ăn chia lợi nhuận đáng kể. Ảnh: Glamour.
Bộ phim sau đó trở thành một trong những bom tấn lớn nhất năm. Johansson - nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hollywood - cũng có bước ngoặt mới trong năm 2025 khi ra mắt tác phẩm đạo diễn đầu tay mang tên Eleanor The Great. Đồng thời, cô tiếp tục bắt tay với đạo diễn Wes Anderson trong phim The Phoenician Scheme, đánh dấu lần thứ ba hợp tác với nhà làm phim tài năng này. Ảnh: Universal Pictures.
Xếp vị trí thứ 5 không ai khác ngoài Brad Pitt, với 41 triệu USD (tổng thu nhập 54 triệu USD). F1 là dự án điện ảnh tham vọng nhất của Apple cho tới nay, và tập đoàn công nghệ này không tiếc móc hầu bao lớn để quy tụ nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, đạo diễn Joseph Kosinski cùng ngôi sao Brad Pitt nhằm biến bộ phim thành cú hit phòng vé đúng nghĩa. Ảnh: WireImage.
F1 thậm chí còn bất ngờ nhận đề cử Phim xuất sắc tại Oscar, và phần phim tiếp theo đang được hãng phát triển. Theo nguồn tin, Apple chấp nhận cho Pitt hưởng phần trăm doanh thu phòng vé truyền thống thay vì mua đứt như cách các nền tảng streaming thường làm. Nhờ vậy, nam diễn viên 62 tuổi được chia lợi nhuận từ hơn 600 triệu USD doanh thu toàn cầu của tác phẩm. Ảnh: Warner Bros.
