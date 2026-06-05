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Giải trí

Tóc Tiên nói về mối quan hệ với Trần Ngọc Vàng

  • Thứ sáu, 5/6/2026 20:48 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Trước tin đồn tình cảm, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng lên tiếng về mối quan hệ tại họp báo MV mới. Cả hai cũng chia sẻ về hậu trường các cảnh thân mật trong sản phẩm.

Chiều 5/6, buổi họp báo ra mắt MV Người còn thương em không của ca sĩ Tóc Tiên diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, Hứa Kim Tuyền, Võ Điền Gia Huy...

Đáng chú ý, Tóc Tiên công bố Trần Ngọc Vàng là nam chính trong MV lần này. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi trước đó cả hai từng vướng tin đồn hẹn hò. Tại sự kiện, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng cũng lên tiếng về mối quan hệ giữa họ.

Tóc Tiên chia sẻ: “Chúng tôi gặp nhau thông qua Kevin Lê, người bạn chung, và một số anh chị em bạn bè khác. Thật ra đã biết nhau từ lâu".

Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng cho biết cả hai đã là bạn bè từ lâu, song không có lý do gì để công khai. “Có những mối lương duyên mình không cần khai lên cho mọi người biết là hai người này biết nhau. Tôi xin chia sẻ thật là tôi xin Tóc Tiên đóng MV này. Từ khi biết tin có MV, tôi đã xin được tham gia. Sau đó, tôi vẫn trải qua rất nhiều vòng casting. Tôi cảm thấy may mắn, vinh dự khi được là một phần nhỏ trong ê-kíp và được trao cơ hội lần này”, Trần Ngọc Vàng chia sẻ.

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Tóc Tiên, Trần Ngọc Vàng và đạo diễn Việt Anh tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, MV Người còn thương em không cũng gây chú ý khi có các phân đoạn tình cảm, trong đó có nhiều cảnh hôn giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Nói về quá trình thực hiện những phân đoạn này, nam diễn viên cho biết việc được làm việc cùng Tóc Tiên và ê-kíp là trải nghiệm đáng quý. Tuy vậy, trước khi nhận lời đóng MV, anh không được biết trước toàn bộ kịch bản.

Về phía Tóc Tiên, nữ ca sĩ tiết lộ thời điểm mời Trần Ngọc Vàng tham gia, kịch bản vẫn còn ở mức thô sơ. Khi bổ sung thêm các chi tiết tình cảm, cô luôn trao đổi với bạn diễn để bảo đảm cả hai thật sự thoải mái.

"Khi thêm các chi tiết, tôi rất tò mò không biết Vàng có chịu đóng hay không. Hai chị em sẽ ngồi nói với nhau, khi thêm chi tiết nào vào, tôi đều hỏi Vàng có ổn với chi tiết đó hay không. Bạn diễn ổn thì mình mới phác thảo kịch bản hoàn chỉnh”, Tóc Tiên chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng cho biết để có sự tự nhiên khi lên hình, ê-kíp đã tổ chức workshop trước khi quay. Trong đó, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có hai buổi làm quen, cùng xây dựng bối cảnh và câu chuyện nền cho hai nhân vật trong MV.

Người còn thương em không thuộc thể loại ballad, do nhạc sĩ Huỳnh Văn thực hiện, phần lời được phát triển từ một tứ thơ trong bài Buông, thuộc tập thơ Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng của Minh Dự. Nội dung bài hát xoay quanh những cảm xúc còn sót lại sau khi một mối quan hệ khép lại.

Phần hình ảnh của MV do ê-kíp đạo diễn Nguyễn Việt Anh thực hiện, có sự tham gia của Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính. MV xây dựng câu chuyện tình cảm thông qua hình ảnh những “nhà kính ký ức”, nơi hai nhân vật đi qua các chặng cảm xúc cũ và trả lại những kỷ vật gắn với mối quan hệ đã qua.

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Thuận Minh

Tóc Tiên Tóc Tiên nhạc giải trí Trần Ngọc Vàng

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

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