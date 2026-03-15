Số phận 2 phim của Hoàng Nam sau 1 tháng chiếu YouTube

"Đèn âm hồn" và "Thế hệ kỳ tích" sau 1 tháng chiếu YouTube có kết quả rất khác biệt về lượt xem. Kể từ khi chiếu miễn phí hai phim điện ảnh, Hoàng Nam chưa tung thêm sản phẩm mới.

Tính đến chiều 15/3, sau khoảng một tháng chiếu trên nền tảng Youtube, Thế hệ kỳ tích mang về 424.000 lượt xem. Dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều nhận xét trái chiều về tác phẩm điện ảnh do Hoàng Nam đạo diễn. Nhiều ý kiến đồng tình về việc kịch bản phim ngô nghê, phi lý trong khi diễn xuất của dàn diễn viên trẻ khá non nớt, kém thuyết phục.

Chiếu cùng thời điểm với Thế hệ kỳ tích, một phim khác của Hoàng Nam là Đèn âm hồn ghi nhận thành tích khả quan hơn. Cụ thể, sau một tháng, tác phẩm thu hút 2,4 triệu lượt xem, tức gấp gần 6 lần Thế hệ kỳ tích. Song, Đèn âm hồn cũng vướng nhiều tranh cãi về chất lượng khi người xem nhận xét phim "sượng", hình ảnh đẹp nhưng nội dung rời rạc, khiên cưỡng.

Đèn âm hồn và Thế hệ kỳ tích được đem chiếu miễn phí trên Youtube. Ảnh: ĐPCC.

Trước khi được mang đi chiếu Youtube, Đèn âm hồn và Thế hệ kỳ tích đều từng công chiếu ở rạp Việt, nhưng doanh thu chênh lệch rõ rệt. Nhờ sức hút đạo diễn, Đèn âm hồn dễ dàng mang về hơn 100 tỷ đồng , gây sốt phòng vé suốt nhiều ngày liền. Nhưng Thế hệ kỳ tích sau đó không có cải thiện về chất lượng nên bị khán giả quay lưng, dắt túi chưa đầy 1 tỷ đồng .

Trong clip đăng tải trên kênh YouTube, Hoàng Nam cho biết cảm thấy tiếc nuối khi tác phẩm không đạt thành tích như mong đợi. Đạo diễn cũng thừa nhận thất bại của Thế hệ kỳ tích khiến anh phải tạm dừng chân ở vai trò đạo diễn phim, tạm thời chưa có kế hoạch trở lại.

Kể từ khi tung hai phim trên kênh Youtube cá nhân, Hoàng Nam tới nay vẫn chưa đăng tải thêm nội dung mới.