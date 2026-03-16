Michael B. Jordan đánh bại Leonardo DiCaprio

Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra vào lúc 5h30 tối 15/3 (giờ Mỹ), với tổng cộng 24 hạng mục giải thưởng. Chương trình năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi nghệ sĩ hài Conan O'Brien.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh trong năm qua. Cuộc đua Oscar năm nay được cho là kịch tính, khó đoán khi chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều nhà làm phim sừng sỏ, cùng những tên tuổi diễn xuất lớn.

Dẫn đầu Oscar 2026 là Sinners của đạo diễn Ryan Coogler. Tác phẩm nhận tổng cộng 16 đề cử, con số cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử. Trước đó, kỷ lục do ba tác phẩm Titanic, La La Land và All About Eve đồng thời nắm giữ, với 14 đề cử.

Phim của Leonardo Dicaprio đại thắng

One Battle after Another có chiến thắng đầu tiên với giải Casting. Đây cũng là hạng mục trao giải lần đầu xuất hiện.

Bộ phim giành chiến thắng thứ hai ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Paul Thomas Anderson được xướng tên lên nhận giải trong sự ủng hộ của khán giả. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn kiêm biên kịch tài năng.

Với màn thể hiện xuất sắc trong One Battle After Another, Sean Penn đã được vinh danh ở hạng mục Nam phụ xuất sắc. Chiến thắng của tài tử không gây quá nhiều bất ngờ khi ngay từ đầu, tài tử gạo cội đã được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Trước đó, Sean Penn đã 2 lần giành tượng vàng Oscar ở hạng mục diễn xuất. Dẫu vậy, tài tử không có mặt tại lễ trao giải năm nay.

One Battle After Another sau đó tiếp tục mang về 2 chiến thắng ở hạng mục Dựng phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc, nâng tổng số tượng vàng lên con số 5. Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, đây là một trong những bảng đề cử khó đoán nhất của mùa giải năm nay khi mỗi đạo diễn đều sở hữu tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Leonardo DiCaprio vuột mất giải Nam chính nhưng One Battle After Another vẫn xuất sắc giành 6 tượng vàng. Ảnh: Los Angeles Times.

Hạng mục được quan tâm nhất, Phim xuất sắc, không ngoài dự đoán thuộc về One Battle After Another sau hàng loạt chiến thắng ở các hạng mục trước đó. Như vậy, tác phẩm có Leonardo DiCaprio đóng chính mang về 6 tượng vàng trên tổng số 13 đề cử.

Giải Thiết kế phục trang xuất sắc thuộc về Kate Hawley với Frankenstein. Tác phẩm cũng đồng thời ẵm giải Hóa trang xuất sắc. Dựa trên kiệt tác văn học cùng tên của Mary Shelley, Frankenstein từng gây sốt sau khi ra mắt.

Tác phẩm đạt hơn 29 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày công chiếu, được Hội đồng Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ và Viện phim Mỹ bình chọn là một trong 10 phim hay nhất năm 2025. Bộ phim sau đó giành chiến thắng thứ 2 ở hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc tại Oscar năm nay.

Ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc, Teyana Taylor, Amy Madigan và Wunmi Mosaku đều là những cái tên nặng ký cho giải thưởng. Chiến thắng thuộc về Amy Madigan với màn trình diễn đầy ám ảnh trong Weapons được cho là hoàn toàn hợp lý. Năm qua, bộ phim kinh dị gây sốt không chỉ nhờ nội dung độc đáo mà còn là màn thể hiện xuất thần của dàn diễn viên, trong đó có Amy.

Tượng vàng Oscar cho hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc thuộc về Ryan Coogler với bộ phim Sinners. Ông bước lên sân khấu trong tràng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt của khán giả và đồng nghiệp. Trên sân khấu nhận giải, Ryan tri ân Viện hàn lâm và những khán giả đã ủng hộ bộ phim của mình.

'Sinners' thắng 4 giải

Sinners mang về chiến thắng ở đầu tiên ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc. Chiến thắng này nhận được sự đồng thuận tuyệt đối vì phần âm nhạc tuyệt vời mà tác phẩm mang lại, thứ đã chinh phục khán giả khắp thế giới. Bộ phim kinh dị cũng mang về tượng vàng ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc.

Michael B. Jordan thắng giải Nam chính xuất sắc. Ảnh: Los Angeles Times.

Durald Arkapaw gây bất ngờ khi mang về chiến thắng tiếp theo cho Sinners ở hạng mục Quay phim xuất sắc. Cô là phụ nữ da màu đầu tiên được xướng tên nhận giải thưởng danh giá này.

Cú sốc đến từ hạng mục Nam chính xuất sắc khi Michael B. Jordan vượt qua hai ứng viên đầy sức nặng là Timothée Chalamet (Marty Supreme) và Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) để giành tượng vàng thứ 3 về cho Sinners. Ban đầu, Timothée được cho là cái tên gần như chắc chắn ẵm cúp. Song, việc bị ngó lơ ở hai lễ trao giải quan trọng tiền Oscar cộng thêm ồn ào phát ngôn ngay trước thềm lễ trao giải khiến tài tử vuột mất giải thưởng quan trọng.

Như vậy, dù dẫn đầu với 16 đề cử, Sinners mới mang về 4 chiến thắng, chưa thể làm nên kỷ lục như nhiều người hâm mộ kỳ vọng.

Jessie Buckley giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc ở lần đầu tiên được đề cử. Cô không giấu nổi xúc động và bật khóc trên sân khấu. Nữ diễn viên tri ân đồng nghiệp, gia đình và khán giả đã theo dõi, ủng hộ cô suốt quãng thời gian qua khi theo đuổi đam mê diễn xuất.

F1 có chiến thắng duy nhất ở hạng mục Hiệu ứng âm thanh xuất sắc. Tương tự, Sentimental Value giành chiến thắng duy nhất ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc, trên tổng cộng 9 đề cử.

The Girl Who Cried Pearls giành giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc. Bộ đôi đạo diễn Chris Lavis và Maciek Szczerbowski không giấu được sự bất ngờ khi nhận giải. Cả hai cho biết phải mất 5 năm để làm một bộ phim lấy nhân vật là con rối.

Giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc gọi tên All the Empty Rooms. Trong khi Mr. Nobody Against Putin chiến thắng hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc.

Ê-kíp K-pop Demon Hunters trên sân khấu nhận giải. Ảnh: Los Angeles Times.

Ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc là cuộc đua của Avatar: Fire and Ash, F1, Jurassic World: Rebirth, The Lost Bus và Sinners. Không ngoài dự đoán, Avatar: Fire and Ash được xướng tên chiến thắng với những khung hình trau chuốt, đẹp đến ngạt thở.

K-pop Demon Hunters vượt qua hai đối thủ nặng ký là Elio và Zootopia 2 để thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc. Bộ phim âm nhạc về chủ đề thần tượng gây sốt năm qua, càn quét nhiều giải thưởng như Quả cầu vàng, Critics' Choice Awards... Trên sân khấu, đạo diễn Maggie Kang nói lời tri ân quê hương Hàn Quốc. Phim còn mang về tượng vàng Oscar thứ 2 ở hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc.