'Quỷ nhập tràng 2' yếu kém từ kịch bản đến diễn xuất

Ra mắt sau tròn 1 năm kể thành công phòng vé của phần phim gốc, “Quỷ nhập tràng 2” tiếp tục gây thất vọng vì loạt điểm trừ từ nội dung đến dàn diễn viên.

Quỷ nhập tràng từng được ví buồn ngủ mà gặp chiếu manh khi xuất hiện đúng khoảng thời gian cơn sốt kinh dị chạm đỉnh ở phòng vé Việt. Nghiễm nhiên, tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn - cái tên thời điểm đó từ khán giả đến người trong nghề chẳng biết là ai - chẳng cần gióng trống khua chiêng mà vẫn dễ dàng hốt bạc ngoài rạp. Quỷ nhập tràng thu gần 150 tỷ, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời - thành tích được cho là nghịch lý với dự án chất lượng trung bình thấp.

Sau tròn một năm kể từ thành công của phần phim gốc, tiền truyện Quỷ nhập tràng tiếp tục được nhà sản xuất tung ra.

Câu chuyện lỏng lẻo

Câu chuyện đưa khán giả trở về thời điểm trước khi xảy ra chuỗi khi bi kịch tại phần một. Minh Như (Khả Như hóa thân) xuất hiện trong hành trình trở về nhà sau quãng thời gian dài tha hương.

Sự xuất hiện của cô không được cha ruột chào đón, khi ông cho rằng con là điềm gở, mang tai họa cho cả nhà. Quả thật, kể từ khi Minh Như trở về, xưởng nhuộm của gia đình liên tục gặp phải chuyện quái gở. Em gái ruột của cô, Mỹ Ngọc (Ngọc Hương), dường như đang bị một thế lực tà ác chi phối.

Quỷ nhập tràng 2 không lai tạp, pha trộn bất kỳ thể loại nào khác như giật gân, tâm lý, nhưng kéo dài tới 126 phút - thời lượng có phần bất thường với một tác phẩm thuần kinh dị.

Như công thức thường bắt gặp ở hàng nghìn tác phẩm cùng thể loại, tiền truyện Quỷ nhập tràng mở ra bằng loạt dấu hiệu bất thường, những điềm báo rùng rợn xảy cùng bí ẩn được chôn giấu của xưởng nhuộm Ba Hoàng - nơi Minh Như được sinh ra nhưng buộc phải rời xa từ nhỏ do bị coi là điềm xấu, dễ mang đến tai họa.

Chứng kiến em gái bị thế lực tà ác hành hạ, Minh Như buộc phải đối mặt với nỗi sợ để tìm ra sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình.

Khả Như và Quang Tuấn.

Từ chủ đề, góc tiếp cận cho tới cấu trúc chuyện Quỷ nhập tràng 2 đều không mới, nếu không muốn nói đã cũ kỹ, rập khuôn. So với phần một vốn thiên về câu chuyện vợ chồng, phần này tập trung vào nhân vật Minh Như, lý giải một số khoảng trống còn bỏ ngỏ trước đó như nguồn gốc gia đình và nguồn cơn dẫn đến bi kịch.

Đáng tiếc là những bí ẩn về quỷ nhập tràng không còn sức hấp dẫn ở lần trở lại. Nếu trước đây, phần đầu tiên với cảm hứng từ chuyện có thật về người đàn ông ôm xác vợ ngủ tạo được hứng thú, thì ở phần này, truyền thuyết kinh dị về người chết sống lại với cách diễn giải hời hợt không thể đánh thức cảm giác tò mò nơi khán giả.

Câu chuyện của Pom Nguyễn để lộ nhiều điểm hở sườn, khiến chuyện phim khiên cưỡng. Từ bí ẩn về thế lực tà ma thờ cúng trong nhà, cho đến lý do người cha đuổi con gái đi xa sau cái chết của vợ giải quyết khá vụng.

Lặp lại những điểm yếu của phần một, tác phẩm loay hoay giữa nhiều ngôi kể và góc nhìn, đến mức Minh Như đôi khi biến mất suốt một phần lớn thời lượng phim. Hành trình giải mã bí ẩn của nhân vật cũng tẻ nhạt khi không có sự chủ động hay bất kể phát hiện đặc biệt đủ gây ấn tượng. Hơn 2 tiếng thời lượng Quỷ nhập tràng 2 chỉ luẩn quẩn với những tình huống hù dọa kết hợp hồi tưởng.

Giữa bí mật giấu kín nhiều năm của người cha, hành trình kết nối giữa hai chị em gái sau nhiều năm xa cách hay nguồn gốc của lời nguyền đang hủy hoại cả gia đình, biên kịch chưa xác định được trọng tâm câu chuyện muốn kể. Quỷ nhập tràng 2 vì thế mà lê thê, dông dài. Kể từ khi người em gái đội mồ sống lại, phim càng ngớ ngẩn, phi lý hơn khi những thành viên trong gia đình vẫn sinh hoạt bình thường, trừ người dì thì chẳng một ai suy nghĩ, lo ngại.

Diễn xuất kém thuyết phục

Sau thành công trăm tỷ của phần phim gốc, ê-kip quyết định đầu tư mạnh tay hơn ở phần 2, từ bối cảnh, thiết kế mỹ thuật đến hiệu ứng hình ảnh. Theo tiết lộ, riêng bối cảnh nhà cổ đã có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, hay đoàn phim kỳ công xây dựng công xưởng riêng để lắp ráp bối cảnh xưởng vải, hồ nhuộm, may mới hàng trăm bộ phục trang khiến kinh phí sản xuất tăng gấp đôi so với phần trước.

Phim có sự đầu tư về phần hình ảnh.

Nỗ lực nâng cấp phần nhìn của phim là điều đáng được ghi nhận. Đáng tiếc là việc tận dụng bối cảnh chưa mang lại hiệu quả triệt để. Ví như xưởng nhuộm với những thước vải đủ màu treo lơ lửng có thể trở thành không gian hoàn hảo cho những cảnh quay hù dọa, nơi quỷ dữ rình rập. Hay bối cảnh căn nhà kiến trúc cổ lập lòe ánh đèn có thể rùng rợn hơn nữa nếu máy quay biết tận dụng các khung hình xô lệch, với vật cản che khuất tầm nhìn tạo nên cảm giác quỷ quái, bí ẩn.

Cách xử lý cảnh kinh dị của đạo diễn vẫn còn cũ kỹ, khi hầu như chỉ lợi dụng hiệu ứng slow-motion kết hợp âm thanh ma quái cùng những tiếng gào thét đôi khi quá đà. Quỷ nhập tràng 2 vì thế mà ồn ào, khi liên tục to tiếng từ nhạc nền, hiệu ứng âm thanh tới thoại nhân vật. Thành thử, người xem có cảm giác bị làm phiền hơn là nỗi sợ được khơi mở một cách tự nhiên. Trong khi thực tế, những thanh âm khung cửa kẽo kẹt, tiếng gió thổi hay bước chân… vốn đều có thể trở thành chất liệu tạo nên nỗi sợ mà chưa được đạo diễn sử dụng khéo.

Nỗi sợ hãi còn phải minh họa bằng tiếng hét, khi diễn viên liên tục gào thét trong nhiều tình huống thay vì để biểu cảm cất tiếng nói. Cách xây dựng nhân vật khá máy móc, dựa theo những nguyên mẫu rập khuôn của dòng kinh dị theo kiểu ngu ngốc một cách bất thường. Một vài chi tiết kiểu sợ hãi nên một mình chạy vào khu rừng hoang, hay nhát gan mà thích lần theo âm thanh lạ tạo ra nhiều tình huống hù dọa quá khiên cưỡng.

Vai Mỹ Ngọc là chiếc áo rộng với diễn viên trẻ Ngọc Hương. Cô sở hữu nét đẹp mộc mạc, trong trẻo phù hợp với hình tượng nhân vật. Đáng tiếc là màn thể hiện của Ngọc Hương non nớt, còn nặng tính minh họa. Những phân đoạn loạn trí của Mỹ Ngọc hiện lên như vở kịch tuồng với loạt biểu cảm cường điệu và la hét mất kiểm soát. Diễn viên cũng chưa lột tả được tâm trạng nhân vật ở các đoạn diễn tình cảm, thể hiện sự mong manh của một linh hồn đang thoi thóp đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể.

Khả Như, ở vai trò nữ chính, gây hụt hẫng không kém dù đã có kinh nghiệm tham gia nhiều phim cùng thể loại. Khó tin một người chị lo sốt vó cho em gái đang mắc bệnh nên quyết tâm trở về nhà lại có cảm xúc hời hợt như thế ngày gặp lại. Ở nửa sau, với những cảnh mang tính đấu tranh căng thẳng, Khả Như diễn thiếu hồn khi hầu như chỉ có đôi mắt trợn trừng. Người xem không thấy ở đó một người chị đang túng quẫn, bất lực trước viễn cảnh dần mất đi em gái, hay sự quyết tâm, sắc sảo trên hành trình vén màn những bí ẩn gia tộc.

Quỷ nhập tràng 2 thu hơn 60 tỷ đồng mở màn.

Hạn chế khác của phim nằm ở khâu dựng, việc thiếu sự cắt tỉa khiến câu chuyện lê thê dù kịch bản “mỏng như tờ giấy”. Ở nửa cuối, nhiều cảnh hồi tưởng được sử dụng vô tội vạ nhằm tháo gỡ nút thắt mà đạo diễn bất lực trong việc hóa giải, khiến chuyện phim sũng nước trong những cảnh khóc lóc sến súa. Trong khi phân cảnh chiến đấu với ma quỷ chuyển hẳn sang màu sắc hành động lạc quẻ so với tổng thể, lại phi lý khi thế lực tâm linh có phép nhưng lao vào những cuộc đối kháng, đánh nhau tay đôi.

Với nhiều điểm trừ lặp lại từ kịch bản, đạo diễn tới diễn xuất, bộ phim của Pom Nguyễn vẫn gây sốt phòng vé, nhờ yếu tố thương hiệu lẫn truyền thông. Nhưng từ phần đầu tiên cho tới hiện tại, Quỷ nhập tràng đang chứng minh không phải những sản phẩm hái ra tiền đều có chất lượng tốt như mong đợi.