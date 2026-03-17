Khổng Tước của 'Tây du ký': U50 viên mãn, giàu sang bên chồng đại gia

Vai diễn công chúa Khổng Tước sở hữu nhan sắc diễm lệ do Kim Xảo Xảo đảm nhận trong "Tây du ký" để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Không chỉ gây ấn tượng về nội dung, Tây du ký còn là tác phẩm hàng loạt mỹ nhân tài sắc. Trong đó, vai diễn công chúa Khổng Tước do Kim Xảo Xảo đóng được xem là một trong những người đẹp để lại ấn tượng sâu sắc nhất với khán giả. Đây là nhân vật yêu quái xinh đẹp, thiện lương, nổi tiếng với điệu múa mê hồn tại Khổng Tước quốc.

"Công chúa của màn ảnh Hoa ngữ"

Kim Xảo Xảo sinh năm 1975 trong gia đình gia giáo và giàu có tại Thẩm Dương (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, cô được hưởng cuộc sống nhung lụa và cha mẹ chiều chuộng. Phát hiện con gái có năng khiếu nghệ thuật, gia đình đầu tư cho cô đi học múa cùng nhiều bộ môn nghệ thuật khác từ năm 7 tuổi.

Kim Xảo Xảo nổi tiếng với vai diễn công chúa Khổng Tước trong bộ phim "Tây du ký" năm 1999.

Với nhan sắc rạng ngời, Kim Xảo Xảo được chọn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 1994. Sau đó, cô bước chân vào làng giải trí với vai công chúa Khổng Tước trong Tây du ký phát hành năm 1999.

Nhờ ngoại hình nổi trội và khả năng vũ đạo tốt, Kim Xảo Xảo vượt qua gần 200 ứng viên khác để được cố đạo diễn Dương Khiết chọn. Vai diễn này rộng mở con đường bước chân vào làng giải trí của Kim Xảo Xảo. Cô được các nhà làm phim yêu thích và mời cộng tác trong nhiều sản phẩm điện ảnh sau này.

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "công chúa màn ảnh" vì chuyên vào vai những mỹ nhân xinh đẹp trên phim. Kim Xảo Xảo tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Xuân quang xán lạn Trư Bát Giới, Tiết Quý Nhân truyền kỳ, Dương Quý Phi bí sử, Thái Tổ bí sử… Ngoài ra, cô còn làm người mẫu ảnh, MC và ca sĩ.

Vướng ồn ào đời tư

Dù có con đường sự nghiệp khá thuận lợi nhưng Kim Xảo Xảo lại không được lòng người hâm mộ bởi những phát ngôn và chuyện tình cảm ồn ào. Trong một show truyền hình, Kim Xảo Xảo từng tâm sự: "Tôi đóng vai công chúa rất dễ dàng, khí chất của tôi rất hợp với vai này, nhưng nếu để tôi diễn vai dân quê, có thể tôi không làm được". Những lời nói có phần ngạo mạn của Kim Xảo Xảo khiến cô bị khán giả "ném đá", chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao.

Năm 2009, Kim Xảo Xảo lại vướng tiếp vào thị phi khi bị "bóc phốt" có quan hệ tình cảm với đại gia Hoàng Quang Dụ, cùng lúc cặp kè với hai cha con nam diễn viên Ngô Khải Hoa. Cô lập tức lên tiếng phủ nhận và dọa đâm đơn kiện người tung tin ra tòa.

Kim Xảo Xảo kết hôn với đại gia Vu Đông.

Vì vướng quá nhiều thị phi mà sự nghiệp của cô dần xuống dốc. Những ông ào đời tư khiến hình ảnh của Kim Xảo Xảo mất thiện cảm trong mắt công chúng. Vì vậy, Kim Xảo Xảo còn được nhiều người đặt biệt danh là "công chúa thị phi nhất Tây du ký".

Tuổi 51 sống giàu có, viên mãn

Sau những ồn ào, Kim Xảo Xảo bất ngờ thông báo kết hôn với Vu Đông - một đại gia công ty điện ảnh vào năm 2012. Cuộc hôn nhân của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Sau khi kết hôn với đại gia, Kim Xảo Xảo từ bỏ công việc trong làng giải trí, dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô bước vào thế giới thượng lưu và có cuộc sống giàu sang. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2012 và sinh thêm một bé trai vào năm 2017. Theo truyền thông Trung Quốc, mỹ nhân họ Kim giờ đây sống như quý phu nhân, không cần lo nghĩ đến việc tiền nong.

Kim Xảo Xảo tiết lộ cô vẫn dành thời gian dạy các con tập yoga, học nhảy. Cô thường đưa con du lịch, công tác cùng mình để các con khám phá thế giới.

Kim Xảo Xảo bên hai con.

Bước vào tuổi 51, mỹ nhân nức tiếng một thời vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc, sang chảnh bên hai con.

Không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên nhưng Kim Xảo Xảo vẫn được xem là "chị đại" của làng giải trí Hoa ngữ. Dù vướng phải không ít tai tiếng đời tư nhưng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của Kim Xảo Xảo vẫn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.