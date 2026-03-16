Người đàn ông vừa đánh bại cả Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio

  Thứ hai, 16/3/2026 11:59 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Vượt qua hai đối thủ nặng ký, Michael B. Jordan được xướng tên ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại Oscar 2026.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 vừa được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, với 24 hạng mục giải thưởng điện ảnh. Bất ngờ và cũng gây bàn luận nhiều nhất là tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, với 5 ứng viên đầy thực lực là Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan và Wagner Moura.

Kết quả gây bất ngờ khi Michael B. Jordan đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio để nhận giải thưởng diễn xuất danh giá. Trước đó, chiến thắng gần như nằm chắc trong tay Timothée với màn trình diễn được nhận xét đỉnh cao sự nghiệp trong Marty Supreme. Song, việc bị “ngó lơ” tại 2 giải thưởng quan trọng tiền Oscar khiến tài tử bất ngờ để vuột mất tượng vàng ở phút chót.

Chiến thắng của Michael B. Jordan vẫn được nhận xét là xứng đáng với màn trình diễn đầy biến hóa trong Sinners - bộ phim làm dậy sóng rạp chiếu thế giới năm qua. Sinners cũng là phim kinh dị đầu tiên trong lịch sử đạt điểm A từ khán giả trên Cinemascore.

Sinners (tựa Việt: Tội đồ) lấy bối cảnh những năm 1950, khi luật Jim Crow vẫn phủ lớp bóng tối nặng nề trên miền Nam nước Mỹ. Hai anh em sinh đôi Smoke và Stack (cùng do Michael B. Jordan thủ vai) trở về quê nhà Mississippi sau thời gian dài lang bạt. Họ mở một quán rượu kiêm tụ điểm âm nhạc, nơi cả hai mong mỏi làm sống lại nhạc Blues - linh hồn của cộng đồng người da màu.
Michael B. Jordan để lại ấn tượng mạnh mẽ với một vai diễn có chiều sâu bậc nhất sự nghiệp. Smoke và Stack là hai mặt của một linh hồn bị tổn thương: Smoke ủ rũ, chìm trong ký ức mất mát, còn Stack lại bốc đồng và đầy giận dữ. Jordan khéo léo phân biệt hai nhân vật qua cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt, mang đến cho khán giả cảm giác như đang chứng kiến hai diễn viên hoàn toàn khác biệt.
Michael B. Jordan sinh năm 1987 tại bang California, Mỹ. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,83 m với gương mặt điển trai, nam tính, cơ bắp cuồn cuộn. Năm 2020, tạp chí People từng công bố Michael B. Jordan là người đàn ông quyến rũ nhất năm. Nam diễn viên để lại dấu ấn khi tham gia hàng loạt tác phẩm lớn nhỏ với những kiểu vai diễn đa dạng. Một trong số bom tấn đưa tên tuổi Jordan đến gần với đại chúng là Black Panther của Marvel.

Trong Black Panther, Michael B. Jordan từng để lại ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân phản diện Killmonger. Nhân vật được liệt vào nhóm phản diện xuất sắc của Vũ trụ Điện ảnh Marvel nhờ cốt truyện xây dựng công phu cộng thêm diễn xuất đầy chiều sâu của Jordan. Không chỉ gặt hái doanh thu nổi bật, Black Panther còn là phim siêu anh hùng đầu tiên nhận đề cử Oscar hạng mục Phim xuất sắc.

Tống Khang

Ảnh: GQ, IGNV

Michael B. Jordan Timothée Chalamet Leonardo DiCaprio Oscar

